Берн - Игры, в которые играют люди

Теорию общения между людьми, достаточно подробно рассмотренную в «Трансакционном анализе», можно вкратце свести к следующим положениям.

Установлено, что младенцы, в течение длительного времени лишенные физического контакта с людьми, необратимо деградируют и в конце концов погибают от той или иной неизлечимой болезни. В сущности, это означает, что явление, которое специалисты называют эмоциональной депривацией, может иметь смертельный исход. Эти наблюдения привели к идее о сенсорном голоде и подтвердили, что наилучшими лекарствами от нехватки сенсорных раздражителей являются разного вида прикосновения, поглаживания и т. п. Что, впрочем, известно практически всем родителям из собственного повседневного общения с младенцами.

Аналогичный феномен наблюдается и у взрослых, подвергнутых сенсорной депривации. Экспериментально доказано, что такая депривация может вызвать краткосрочное психическое расстройство или по меньшей мере стать причиной временных отклонений в психике. В прошлом социальная и сенсорная депривация проявлялась в основном у заключенных, приговоренных к длительным срокам одиночного заключения. Действительно, одиночное заключение – самое тяжелое наказание, которого боятся даже закоренелые и склонные к физическому насилию преступники.

Вполне возможно, что в физиологическом плане эмоциональная и сенсорная депривация вызывает или усиливает органические изменения. Если ретикулярная активирующая система мозга не получает достаточных стимулов, могут последовать дегенеративные изменения нервных клеток. Это может быть также побочным эффектом недостаточного питания, но само плохое питание может быть следствием апатии. Как будто младенец впадает в старческий маразм. Таким образом, можно предположить, что существует прямая дорога от эмоциональной и сенсорной депривации – через апатию и дегенеративные изменения – к смерти. В этом смысле сенсорное голодание может быть для человека вопросом жизни и смерти точно так же, как лишение его пищи.

Берн Эрик - Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений

Эрик Берн ; [пер. с англ. А. Грузберга]. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 352 с.

ISBN 978-5-699-27307-2

Берн Эрик - Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений - Содержание

Введение

Процесс общения

Упорядочивание времени

Часть 1. Анализ игр

Глава 1 Структурный анализ

Глава 2 Трансакционный анализ

Глава 3 Процедуры и ритуалы

Глава 4 Развлечения

Глава 5 Игры

Часть 2. Тезаурус игр

Введение

Глава 6 Игры на всю жизнь

Глава 7 Супружеские игры

Глава 8 Игры на вечеринках

Глава 9 Сексуальные игры

Глава 10 Игры преступного мира

Глава 11 Игры в кабинете психотерапевта

Глава 12 Хорошие игры

Часть 3. За пределами игр

Глава 13 Значение игр

Глава 14 Игроки

Глава 15 Парадигма

Глава 16 Независимость

Глава 17 Достижение независимости

Глава 18 Что же после игр?

Словарь