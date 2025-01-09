Берн - Люди, которые играют в игры
Эта книга является непосредственным продолжением моей предыдущей работы о трансакционном подходе и рассматривает новейшие достижения теории и практики за последних пять лет, главным образом – стремительное развитие сценарного анализа. За этот период резко увеличилось количество подготовленных трансакционных аналитиков. Они проверяли теорию во многих областях, включая промышленность, образование и политику, а также в различных клинических ситуациях. Многие внесли свой собственный оригинальный вклад, о чем упоминается в тексте или в примечаниях.
Книга первоначально рассматривалась как продвинутый учебник психоанализа, и профессионалы различных направлений без труда переведут на свой язык простые положения трансакционного анализа. Несомненно, ее будут читать и непрофессионалы, и по этой причине я пытался сделать ее доступной и для них. Чтение потребует размышлений, но, надеюсь, не расшифровки.
Говорить о психотерапии можно по-разному, в зависимости от того, кто с кем говорит: врач-психиатр с врачом-психиатром, врач-психиатр с пациентом или пациент с пациентом, и разница может быть не меньше, чем между мандаринским и кантонским наречиями китайского языка или древнегреческим и современным греческим языками. Опыт показывает, что отказ, насколько возможно, от этих различий в пользу чего-то вроде lingua franka способствует «коммуникации», к которой так пылко стремятся и которой так настойчиво добиваются многие врачи. Я старался избегать модных в социальных, бихевиористских и психиатрических исследованиях повторов, излишеств и неясностей – как известно, эта практика восходит к медицинскому факультету Парижского университета XIV века.
Это привело к обвинениям в «популяризации» и «упрощенчестве» – термины, заставляющие вспомнить Центральный Комитет с его «буржуазным космополитизмом» и «капиталистическим уклоном». Оказавшись перед необходимостью сделать выбор между темнотой и ясностью, между сверхусложненностью и простотой, я сделал выбор в пользу «народа», время от времени вставляя специальные термины: нечто вроде гамбургера, который я бросаю сторожевым псам академической науки, а сам тем временем проскальзываю в боковую дверь и говорю своим друзьям «Здравствуйте!».
Берн Эрик - Люди, которые играют в игры
Эрик Берн ; [пер. с англ. А. Грузберга]
Москва : Издательство «Э», 2015. — 608 с.
(Легенды психологии. Эрик Берн).
ISBN 978-5-699-83085-5
Берн Эрик - Люди, которые играют в игры - Содержание
Предисловие
Замечания о семантике
Часть 1 Общие положения
Глава 1 Введение
Глава 2 Принципы трансакционного анализа
Часть 2 Родительское программирование
Глава 3 Судьба человека
Глава 4 Задолго до рождения
Глава 5 Развитие в детские годы
Глава 6 Пластичные годы
Глава 7 Сценарный аппарат
Глава 8 Детство продолжается
Глава 9 Юность
Глава 10 Зрелость и смерть
Часть 3 Сценарий в действии
Глава 11 Типы сценариев
Глава 12 Некоторые типичные сценарии
Глава 13 Золушка
Глава 14 Как возникает сценарий
Глава 15 Передача сценария
Часть 4 Сценарий в клинической практике
Глава 16 Предварительные фазы
Глава 17 Признаки сценария
Глава 18 Сценарий в лечении
Глава 19 Решающее вмешательство
Глава 20 Три истории болезни
Часть 5 Научный подход к сценарной теории
Глава 21 Возражения против теории сценариев
Глава 22 Проблемы методологии
Глава 23 Сценарный вопросник
Заключение
Словарь
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