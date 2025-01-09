Берн - Люди, которые играют в игры

Эта книга является непосредственным продолжением моей предыдущей работы о трансакционном подходе и рассматривает новейшие достижения теории и практики за последних пять лет, главным образом – стремительное развитие сценарного анализа. За этот период резко увеличилось количество подготовленных трансакционных аналитиков. Они проверяли теорию во многих областях, включая промышленность, образование и политику, а также в различных клинических ситуациях. Многие внесли свой собственный оригинальный вклад, о чем упоминается в тексте или в примечаниях.

Книга первоначально рассматривалась как продвинутый учебник психоанализа, и профессионалы различных направлений без труда переведут на свой язык простые положения трансакционного анализа. Несомненно, ее будут читать и непрофессионалы, и по этой причине я пытался сделать ее доступной и для них. Чтение потребует размышлений, но, надеюсь, не расшифровки.

Говорить о психотерапии можно по-разному, в зависимости от того, кто с кем говорит: врач-психиатр с врачом-психиатром, врач-психиатр с пациентом или пациент с пациентом, и разница может быть не меньше, чем между мандаринским и кантонским наречиями китайского языка или древнегреческим и современным греческим языками. Опыт показывает, что отказ, насколько возможно, от этих различий в пользу чего-то вроде lingua franka способствует «коммуникации», к которой так пылко стремятся и которой так настойчиво добиваются многие врачи. Я старался избегать модных в социальных, бихевиористских и психиатрических исследованиях повторов, излишеств и неясностей – как известно, эта практика восходит к медицинскому факультету Парижского университета XIV века.

Это привело к обвинениям в «популяризации» и «упрощенчестве» – термины, заставляющие вспомнить Центральный Комитет с его «буржуазным космополитизмом» и «капиталистическим уклоном». Оказавшись перед необходимостью сделать выбор между темнотой и ясностью, между сверхусложненностью и простотой, я сделал выбор в пользу «народа», время от времени вставляя специальные термины: нечто вроде гамбургера, который я бросаю сторожевым псам академической науки, а сам тем временем проскальзываю в боковую дверь и говорю своим друзьям «Здравствуйте!».

Берн Эрик - Люди, которые играют в игры

Эрик Берн ; [пер. с англ. А. Грузберга]

Москва : Издательство «Э», 2015. — 608 с.

(Легенды психологии. Эрик Берн).

ISBN 978-5-699-83085-5

Берн Эрик - Люди, которые играют в игры - Содержание

Предисловие

Замечания о семантике

Часть 1 Общие положения

Глава 1 Введение

Глава 2 Принципы трансакционного анализа

Часть 2 Родительское программирование

Глава 3 Судьба человека

Глава 4 Задолго до рождения

Глава 5 Развитие в детские годы

Глава 6 Пластичные годы

Глава 7 Сценарный аппарат

Глава 8 Детство продолжается

Глава 9 Юность

Глава 10 Зрелость и смерть

Часть 3 Сценарий в действии

Глава 11 Типы сценариев

Глава 12 Некоторые типичные сценарии

Глава 13 Золушка

Глава 14 Как возникает сценарий

Глава 15 Передача сценария

Часть 4 Сценарий в клинической практике

Глава 16 Предварительные фазы

Глава 17 Признаки сценария

Глава 18 Сценарий в лечении

Глава 19 Решающее вмешательство

Глава 20 Три истории болезни

Часть 5 Научный подход к сценарной теории