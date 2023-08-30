Книга о психологии секса от автора мирового бестселлера «Игры, в которые играют люди». В ней Эрик Берн анализирует секс с точки зрения транзактного анализа – рассказывает об играх, в которые играют люди, только не в общественных местах, а в постели. Светило мировой психологии дает ответы на вопросы:

Как сексуальное воспитание в разном возрасте влияет на последующую половую жизнь?

Что такое родительское программирование и как оно предопределяет нашу интимную сферу?

В чем суть такого явления, как «язык секса»?

Какова природа непристойностей и сексуальных извращений?

Чем секс отличается от близости?

Почему люди играют в сексуальные игры?

Берн Эрик - Секс в человеческой любви

Эрик Берн ; [перевод с английского А. И. Фет]

Москва : Эксмо, 2022. — 352 с.

(Легенды психологии. Эрик Берн)

ISBN 978-5-04-158346-0



Берн Эрик - Секс в человеческой любви - Содержание

Введение. Как говорить о сексе

Секс влажен

Холодные сухие слова

Теплые влажные слова

Непристойные слова

Природа непристойностей

Мусорный ящик

Любители материться

Непристойность для удовольствия

Непристойность и любовь

Сексуальное воспитание в младшем возрасте

Сексуальное воспитание в промежуточном возрасте

Сексуальное воспитание повышенного типа

Сексуальное воспитание взрослых в америке

Стандартный словарь секса

Примечания и литературные ссылки

Часть I. Секс и половые органы

1. Зачем нужен секс

2. Половой акт

3. Эксплуатация половых органов

Часть II. Секс и люди

4. Формы человеческих отношений

5. Сексуальные игры

6 Секс и благополучие, или Профилактическая близость

Часть III. Дополнения

7. Вопросы

8. Светский человек

Приложение. Классификация человеческих отношений

Введение

Типы отношений

Между мужем (М) и женой (Ж)

Между родителями (Р) и потомками (П)

Обсуждение