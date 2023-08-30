Берн - Секс в человеческой любви
Книга о психологии секса от автора мирового бестселлера «Игры, в которые играют люди». В ней Эрик Берн анализирует секс с точки зрения транзактного анализа – рассказывает об играх, в которые играют люди, только не в общественных местах, а в постели. Светило мировой психологии дает ответы на вопросы:
Как сексуальное воспитание в разном возрасте влияет на последующую половую жизнь?
Что такое родительское программирование и как оно предопределяет нашу интимную сферу?
В чем суть такого явления, как «язык секса»?
Какова природа непристойностей и сексуальных извращений?
Чем секс отличается от близости?
Почему люди играют в сексуальные игры?
Берн Эрик - Секс в человеческой любви
Эрик Берн ; [перевод с английского А. И. Фет]
Москва : Эксмо, 2022. — 352 с.
(Легенды психологии. Эрик Берн)
ISBN 978-5-04-158346-0
Берн Эрик - Секс в человеческой любви - Содержание
Введение. Как говорить о сексе
Секс влажен
Холодные сухие слова
Теплые влажные слова
Непристойные слова
Природа непристойностей
Мусорный ящик
Любители материться
Непристойность для удовольствия
Непристойность и любовь
Сексуальное воспитание в младшем возрасте
Сексуальное воспитание в промежуточном возрасте
Сексуальное воспитание повышенного типа
Сексуальное воспитание взрослых в америке
Стандартный словарь секса
Примечания и литературные ссылки
Часть I. Секс и половые органы
1. Зачем нужен секс
2. Половой акт
3. Эксплуатация половых органов
Часть II. Секс и люди
4. Формы человеческих отношений
5. Сексуальные игры
6 Секс и благополучие, или Профилактическая близость
Часть III. Дополнения
7. Вопросы
8. Светский человек
Приложение. Классификация человеческих отношений
Введение
Типы отношений
Между мужем (М) и женой (Ж)
Между родителями (Р) и потомками (П)
Обсуждение
СУПЕР !!!