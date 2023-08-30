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Берн - Секс в человеческой любви

Секс в человеческой любви
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга о психологии секса от автора мирового бестселлера «Игры, в которые играют люди». В ней Эрик Берн анализирует секс с точки зрения транзактного анализа – рассказывает об играх, в которые играют люди, только не в общественных местах, а в постели. Светило мировой психологии дает ответы на вопросы:

  • Как сексуальное воспитание в разном возрасте влияет на последующую половую жизнь?

  • Что такое родительское программирование и как оно предопределяет нашу интимную сферу?

  • В чем суть такого явления, как «язык секса»?

  • Какова природа непристойностей и сексуальных извращений?

  • Чем секс отличается от близости?

  • Почему люди играют в сексуальные игры?

Берн Эрик - Секс в человеческой любви

Эрик Берн ; [перевод с английского А. И. Фет]

Москва : Эксмо, 2022. — 352 с.

(Легенды психологии. Эрик Берн)

ISBN 978-5-04-158346-0

Берн Эрик - Секс в человеческой любви - Содержание

Введение. Как говорить о сексе

  • Секс влажен

  • Холодные сухие слова

  • Теплые влажные слова

  • Непристойные слова

  • Природа непристойностей

  • Мусорный ящик

  • Любители материться

  • Непристойность для удовольствия

  • Непристойность и любовь

  • Сексуальное воспитание в младшем возрасте

  • Сексуальное воспитание в промежуточном возрасте

  • Сексуальное воспитание повышенного типа

  • Сексуальное воспитание взрослых в америке

  • Стандартный словарь секса

  • Примечания и литературные ссылки

Часть I. Секс и половые органы

  • 1. Зачем нужен секс

  • 2. Половой акт

  • 3. Эксплуатация половых органов

Часть II. Секс и люди

  • 4. Формы человеческих отношений

  • 5. Сексуальные игры

  • 6 Секс и благополучие, или Профилактическая близость

  • Часть III. Дополнения

  • 7. Вопросы

  • 8. Светский человек

Приложение. Классификация человеческих отношений

  • Введение

  • Типы отношений

  • Между мужем (М) и женой (Ж)

  • Между родителями (Р) и потомками (П)

Обсуждение

Views 630
Rating 5.0 / 5
Added 30.08.2023
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

B
brat Eduard 2 years ago

СУПЕР !!!

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