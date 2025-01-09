Наиболее значимое и часто цитируемое произведение Эрика Берна посвящено анализу личности, характера и их влиянию на повседневную жизнь человека. Автор исследует переживания и поступки – от деловых отношений до тонкостей личной жизни, – причины которых находит прежде всего в наследственности. При помощи трансакционного анализа читатель сможет самостоятельно понять и скорректировать стереотипы и сценарии своего поведения, примирить свои желания и мечты с личными и социальными обязанностями, стать свободнее и счастливее. Многочисленные примеры из психотерапевтической практики автора стали прекрасным наглядным пособием для миллионов людей, которые благодаря трансакционному анализу сумели заглянуть в самые тайные уголки своей души.

Эрик Берн - Трансакционный анализ в психотерапии

Эрик Берн ; [пер. с англ. А. Грузберга]

Москва : Издательство «Э», 2015. — 368 с.

(Легенды психологии. Эрик Берн)

ISBN 978-5-699-83345-0

Эрик Берн - Трансакционный анализ в психотерапии - Содержание

Вместо вступления

Введение

Часть I Психиатрия индивида и структурный анализ

Глава 1 Общие соображения

Глава 2 Структура личности

Глава 3 Функции личности

Глава 4 Психопатология

Глава 5 Патогенез

Глава 6 Симптоматология

Глава 7 Диагностика

Часть II Социальная психиатрия и трансакционный анализ

Глава 8 Социальные взаимоотношения

Глава 9 Анализ трансакций

Глава 10 Анализ игр

Глава 11 Анализ сценариев

Глава 12 Анализ взаимоотношений

Часть III Психотерапия

Глава 13 Терапия функциональных психозов

Глава 14 Терапия неврозов

Глава 15 Групповая терапия

Часть IV Перспективы трансакционного анализа

Глава 16 Детальная структура личности

Глава 17 Продвинутый структурный анализ

Глава 18 Терапия супружеских отношений

Глава 19 Регрессионный анализ

Глава 20 Теоретические и методические вопросы

Приложение Законченный случай с дальнейшим наблюдением