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Берн - Трансакционный анализ в психотерапии

Берн - Трансакционный анализ в психотерапии
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Наиболее значимое и часто цитируемое произведение Эрика Берна посвящено анализу личности, характера и их влиянию на повседневную жизнь человека. Автор исследует переживания и поступки – от деловых отношений до тонкостей личной жизни, – причины которых находит прежде всего в наследственности. При помощи трансакционного анализа читатель сможет самостоятельно понять и скорректировать стереотипы и сценарии своего поведения, примирить свои желания и мечты с личными и социальными обязанностями, стать свободнее и счастливее. Многочисленные примеры из психотерапевтической практики автора стали прекрасным наглядным пособием для миллионов людей, которые благодаря трансакционному анализу сумели заглянуть в самые тайные уголки своей души.

Эрик Берн - Трансакционный анализ в психотерапии

Эрик Берн ; [пер. с англ. А. Грузберга]

Москва : Издательство «Э», 2015. — 368 с.

(Легенды психологии. Эрик Берн)

ISBN 978-5-699-83345-0

Эрик Берн - Трансакционный анализ в психотерапии - Содержание

Вместо вступления

Введение

Часть I Психиатрия индивида и структурный анализ

  • Глава 1 Общие соображения

  • Глава 2 Структура личности

  • Глава 3 Функции личности

  • Глава 4 Психопатология

  • Глава 5 Патогенез

  • Глава 6 Симптоматология

  • Глава 7 Диагностика

Часть II Социальная психиатрия и трансакционный анализ

  • Глава 8 Социальные взаимоотношения

  • Глава 9 Анализ трансакций

  • Глава 10 Анализ игр

  • Глава 11 Анализ сценариев

  • Глава 12 Анализ взаимоотношений

Часть III Психотерапия

  • Глава 13 Терапия функциональных психозов

  • Глава 14 Терапия неврозов

  • Глава 15 Групповая терапия

Часть IV Перспективы трансакционного анализа

  • Глава 16 Детальная структура личности

  • Глава 17 Продвинутый структурный анализ

  • Глава 18 Терапия супружеских отношений

  • Глава 19 Регрессионный анализ

  • Глава 20 Теоретические и методические вопросы

Приложение Законченный случай с дальнейшим наблюдением

Views 219
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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