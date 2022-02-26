Бернард Дэвид - Единосущность Бога - Том 2

Эта книга является первым томом в серии книг о богословии пятидесятничества. Существует насущная необходимость тщательного и исчерпывающего изучения и объяснения фундаментальных Библейский истин. Цель этой серии — помочь в этом. Эта книга имеет цель собрать воедино различные толкования Божества. Она говорит о Единосущности (Единстве) Бога и абсолютной божественности Иисуса Христа. Второй том «Рождение свыше» только планируется. (В настоящее время данная книга уже издана как на английском языке, так и на русском. — Примечание переводчика) Третий том называется «В поисках святости». Он был написан вместе с моей матерью Лореттой А. Бернард и был опубликован в 1981 году.

Цель этой книги не просто учить догмам вероисповедания, но учить Слову Божьему. Автор надеется, что каждый читатель будет изучать материал внимательно, сравнивая различные точки зрения с Библией. В книге дается много ссылок на Библию с тем, чтобы помочь читателю в поисках Библейской истины. В то же время автор считает, что мы должны просить Бога просветить наш ум и осветить Его Слово, чтобы мы правильно поняли Его откровения. Буква убивает, а дух животворит (2-е Коринфянам 3:6). Дух Божий научит и приведет нас к истине (От Иоанна 14:26; 16:13). В конечном счете, Бог Сам должен дать нам откровение, кто есть Иисус Христос в действительности (От Матфея 16:15-17).

Настоящая книга основана на исследованиях, проводимых в течение нескольких лет, а также на опыте преподавательской работы в области систематического богословия и истории церкви в Библейском колледже в Джексоне, Миссисипи. Я особенно благодарен моей матери за чтение рукописи и за советы по ее улучшению. Я также благодарен моей жене Конни за помощь в подготовке книги к печати и моему отцу Элтону Д. Бернарду за вдохновение и помощь в опубликовании этой серии.

Главы I-VI излагают Библейское учение о христианском монотеизме. Это учение сегодня известно под названием Единство. Главы VII-IX анализируют различные конкретные стихи Писания, с целью дать ответ на возражения и опровергнуть иные толкования этих стихов. Глава X суммирует результаты длительных исследований по истории Единства с послеапостольского периода до настоящего времени. Главы XI - XII объясняют учения триипостасничества, его исторические корни и развитие, а также отличия от веры в Единство. И, наконец, глава XIII предлагает краткие выводы и заключение.