Бернард Дэвид - Единосущность Бога - Том 2

Бернард - Единосущность Бога - Том 2
Эта книга является первым томом в серии книг о богословии пятидесятничества. Существует насущная необходимость тщательного и исчерпывающего изучения и объяснения фундаментальных Библейский истин. Цель этой серии — помочь в этом. Эта книга имеет цель собрать воедино различные толкования Божества. Она говорит о Единосущности (Единстве) Бога и абсолютной божественности Иисуса Христа. Второй том «Рождение свыше» только планируется. (В настоящее время данная книга уже издана как на английском языке, так и на русском. — Примечание переводчика) Третий том называется «В поисках святости». Он был написан вместе с моей матерью Лореттой А. Бернард и был опубликован в 1981 году.
Цель этой книги не просто учить догмам вероисповедания, но учить Слову Божьему. Автор надеется, что каждый читатель будет изучать материал внимательно, сравнивая различные точки зрения с Библией. В книге дается много ссылок на Библию с тем, чтобы помочь читателю в поисках Библейской истины. В то же время автор считает, что мы должны просить Бога просветить наш ум и осветить Его Слово, чтобы мы правильно поняли Его откровения. Буква убивает, а дух животворит (2-е Коринфянам 3:6). Дух Божий научит и приведет нас к истине (От Иоанна 14:26; 16:13). В конечном счете, Бог Сам должен дать нам откровение, кто есть Иисус Христос в действительности (От Матфея 16:15-17).
Настоящая книга основана на исследованиях, проводимых в течение нескольких лет, а также на опыте преподавательской работы в области систематического богословия и истории церкви в Библейском колледже в Джексоне, Миссисипи. Я особенно благодарен моей матери за чтение рукописи и за советы по ее улучшению. Я также благодарен моей жене Конни за помощь в подготовке книги к печати и моему отцу Элтону Д. Бернарду за вдохновение и помощь в опубликовании этой серии.
Главы I-VI излагают Библейское учение о христианском монотеизме. Это учение сегодня известно под названием Единство. Главы VII-IX анализируют различные конкретные стихи Писания, с целью дать ответ на возражения и опровергнуть иные толкования этих стихов. Глава X суммирует результаты длительных исследований по истории Единства с послеапостольского периода до настоящего времени. Главы XI - XII объясняют учения триипостасничества, его исторические корни и развитие, а также отличия от веры в Единство. И, наконец, глава XIII предлагает краткие выводы и заключение.
Бернард Дэвид - Единосущность Бога - Том 2
Серия «Теология пятидесятничества»
Санкт-Петербург, «Дорога жизни»
Бернард Дэвид - Единосущность Бога - Том 2
Предисловие автора
I. ХРИСТИАНСКИЙ МОНОТЕИЗМ (ЕДИНСТВО)
- Определение монотеизма.
- Ветхий Завет учит: существует только один Бог.
- Новый завет учит, что есть только один Бог.
- Заключение.
II. ПРИРОДА БОГА
- Бог есть дух.
- Бог невидим.
- Бог вездесущ.
- Имеет ли Бог тело?
- Бог всезнающ.
- Бог всесилен.
- Бог вечный.
- Бог неизменен.
- Бог имеет индивидуальность, характер и разум.
- Моральные качества Бога.
- Богоявления.
- Ангел Господень.
- Мелхиседек.
- Четвертый человек в огне.
- Есть ли Богоявления в Новом Завете?
- Заключение.
III. ИМЕНА И ТИТУЛЫ ГОСПОДА
- Значимость имени.
- Имена и титулы Бога в Ветхом Завете.
- Сложные имена Иеговы.
- Постепенное раскрытие имени.
- Имя Иисуса.
IV. ИИСУС ЕСТЬ БОГ
- Ветхий Завет свидетельствует, что Иисус есть Бог.
- Новый Завет провозглашает, что Иисус есть Бог.
- Бог явился во плоти в Иисусе.
- Слово.
- Иисус был Богом с начала Его человеческой жизни.
- Тайна благочестия.
- Иисус есть Отец.
- Иисус есть Иегова.
- Иудеи поняли, что Иисус назвал Себя Богом.
- Иисус -- Тот, Кто на престоле.
- Откровения Иисуса Христа.
- Иисус имеет все свойства и возможности Бога.
- Заключение.
V. CЫН БОЖИЙ
- Значение слов «Иисус» и «Христос».
- Дуализм природы Христа.
- Исторические учения о Христе.
- Иисус имел полную, но безгрешную человеческую природу.
- Мог ли грешить Иисус?
- Сын в Библейской терминологии.
- Сын Бога.
- Сын Человеческий.
- Слово.
- Единородный или Вечный Сын?
- Начало Сына.
- Окончание роли Сына.
- Цели для Сына.
- Сын и творение.
- Первородный.
- К Евреям 1:8-9.
- Заключение.
VI. ОТЕЦ, СЫН И СВЯТОЙ ДУХ
- Отец.
- Сын.
- Святой Дух.
- Отец есть Святой Дух.
- Божественность Иисуса Христа есть Отец.
- Божественность Иисуса Христа есть Святой Дух.
- Отец, Сын и Святой Дух.
- От Матфея 28:19.
- 1-е Иоанна 5:7.
- Ограничен ли Бог тремя проявлениями?
- Заключение.
VII. ОБЪЯСНЕНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Элохим (Elohim) – Бог.
- Бытие 1:26.
- Другие местоимения во множественном числе.
- Значение слова «един» (иудейское Echad).
- Богоявления.
- Явление Аврааму.
- Ангел Господень.
- Сын и другие ссылки на Мессию.
- Слово Божие.
- Мудрость Господа.
- Свят, Свят, Свят.
- Повторение слов Бог и Господь.
- Дух Господа.
- Господь Бог и Его Дух.
- Ветхий Днями и Сын Человеческий.
- Ближний Иеговы.
- Заключение.
VIII. ОБЪЯСНЕНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА: ЕВАНГЕЛИЕ.
- Четыре важных положения в помощь пониманию.
- Крещение Христа.
- Голос с небес.
- Молитвы Христа.
- «Боже Мой, Боже Мой!
- Для чего Ты Меня оставил?»
- Обмен знаниями между личностями в Божестве?
- От Матфея 28:19.
- Предсуществование Иисуса.
- Сын, посланный от Отца.
- Любовь между личностями в Божестве?
- Другие различия между Отцом и Сыном.
- Стихи с союзом «у».
- Два свидетеля.
- Использование множественного числа.
- Диалоги между личностями в Божестве?
- Другой Утешитель.
- Иисус и Отец едины только в цели?
- Заключение.
IX. ОБЪЯСНЕНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА: ОТ КНИГИ ДЕЯНИЯ ДО КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ
- Десница (правая рука) Бога.
- Приветствия в апостольских посланиях.
- «Апостольское благословение».
- Другие тройные наименования в Посланиях и Откровении.
- Полнота Бога.
- К Филиппийцам 2:6-8.
- К Колосянам 1:15-17.
- К Евреям 1.
- 1-е Иоанна 5:7.
- Откровение 1:1.
- Семь Духов Бога.
- Агнец в Откровении 5.
- Почему Бог позволяет «вносить путаницу» в стихи Писания?
- Заключение.
X. ВЕРУЮЩИЕ В ЕДИНСТВО В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
- Послеапостольский период.
- Единство – доминирующая вера во втором и третьем веках.
- Модалистический монархизм.
- Верующие в Единство от четвертого века до наших дней.
- Модалистический Монархизм: Единство в истории ранней церкви.
XI. ТРИИПОСТАСНИЧЕСТВО: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
- Определение учения о триединстве.
- Проблемы тритеизма.
- Проблемы с подчиненностью.
- Небиблейская терминология.
- Историческое развитие триипостасничества.
- Языческие предпосылки.
- Послеапостольское развитие.
- Тертуллиан – отец христианского триипостасничества.
- Другие ранние триипостасники.
- Никейский собор.
- После Никеи.
- Афанасианский Символ веры.
- Апостольский Символ веры.
- Заключение.
XII. ТРИИПОСТАСНИЧЕСТВО: ОЦЕНКА
- Небиблейская терминология.
- Личность и личности.
- Три.
- Тритеизм.
- Тайна.
- Божественность Иисуса Христа.
- Противоречия.
- Оценка триипостасничества.
- Триипостасничество и Единство в контрастирующем сравнении.
- Во что верит рядовой член церкви?
Заключение
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