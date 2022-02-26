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Бернард - Единосущность Бога - Том 2

Бернард Дэвид - Единосущность Бога - Том 2
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Educational
Эта книга является первым томом в серии книг о богословии пятидесятничества. Существует насущная необходимость тщательного и исчерпывающего изучения и объяснения фундаментальных Библейский истин. Цель этой серии — помочь в этом. Эта книга имеет цель собрать воедино различные толкования Божества. Она говорит о Единосущности (Единстве) Бога и абсолютной божественности Иисуса Христа. Второй том «Рождение свыше» только планируется. (В настоящее время данная книга уже издана как на английском языке, так и на русском. — Примечание переводчика) Третий том называется «В поисках святости». Он был написан вместе с моей матерью Лореттой А. Бернард и был опубликован в 1981 году.
Цель этой книги не просто учить догмам вероисповедания, но учить Слову Божьему. Автор надеется, что каждый читатель будет изучать материал внимательно, сравнивая различные точки зрения с Библией. В книге дается много ссылок на Библию с тем, чтобы помочь читателю в поисках Библейской истины. В то же время автор считает, что мы должны просить Бога просветить наш ум и осветить Его Слово, чтобы мы правильно поняли Его откровения. Буква убивает, а дух животворит (2-е Коринфянам 3:6). Дух Божий научит и приведет нас к истине (От Иоанна 14:26; 16:13). В конечном счете, Бог Сам должен дать нам откровение, кто есть Иисус Христос в действительности (От Матфея 16:15-17).
Настоящая книга основана на исследованиях, проводимых в течение нескольких лет, а также на опыте преподавательской работы в области систематического богословия и истории церкви в Библейском колледже в Джексоне, Миссисипи. Я особенно благодарен моей матери за чтение рукописи и за советы по ее улучшению. Я также благодарен моей жене Конни за помощь в подготовке книги к печати и моему отцу Элтону Д. Бернарду за вдохновение и помощь в опубликовании этой серии.
Главы I-VI излагают Библейское учение о христианском монотеизме. Это учение сегодня известно под названием Единство. Главы VII-IX анализируют различные конкретные стихи Писания, с целью дать ответ на возражения и опровергнуть иные толкования этих стихов. Глава X суммирует результаты длительных исследований по истории Единства с послеапостольского периода до настоящего времени. Главы XI - XII объясняют учения триипостасничества, его исторические корни и развитие, а также отличия от веры в Единство. И, наконец, глава XIII предлагает краткие выводы и заключение.

Бернард Дэвид - Единосущность Бога - Том 2

Серия «Теология пятидесятничества»
Санкт-Петербург, «Дорога жизни»

Бернард Дэвид - Единосущность Бога - Том 2

Предисловие автора
I. ХРИСТИАНСКИЙ МОНОТЕИЗМ (ЕДИНСТВО)
  • Определение монотеизма.
  • Ветхий Завет учит: существует только один Бог.
  • Новый завет учит, что есть только один Бог.
  • Заключение.
II. ПРИРОДА БОГА
  • Бог есть дух.
  • Бог невидим.
  • Бог вездесущ.
  • Имеет ли Бог тело?
  • Бог всезнающ.
  • Бог всесилен.
  • Бог вечный.
  • Бог неизменен.
  • Бог имеет индивидуальность, характер и разум.
  • Моральные качества Бога.
  • Богоявления.
  • Ангел Господень.
  • Мелхиседек.
  • Четвертый человек в огне.
  • Есть ли Богоявления в Новом Завете?
  • Заключение.
III. ИМЕНА И ТИТУЛЫ ГОСПОДА
  • Значимость имени.
  • Имена и титулы Бога в Ветхом Завете.
  • Сложные имена Иеговы.
  • Постепенное раскрытие имени.
  • Имя Иисуса.
IV. ИИСУС ЕСТЬ БОГ
  • Ветхий Завет свидетельствует, что Иисус есть Бог.
  • Новый Завет провозглашает, что Иисус есть Бог.
  • Бог явился во плоти в Иисусе.
  • Слово.
  • Иисус был Богом с начала Его человеческой жизни.
  • Тайна благочестия.
  • Иисус есть Отец.
  • Иисус есть Иегова.
  • Иудеи поняли, что Иисус назвал Себя Богом.
  • Иисус -- Тот, Кто на престоле.
  • Откровения Иисуса Христа.
  • Иисус имеет все свойства и возможности Бога.
  • Заключение.
V. CЫН БОЖИЙ
  • Значение слов «Иисус» и «Христос».
  • Дуализм природы Христа.
  • Исторические учения о Христе.
  • Иисус имел полную, но безгрешную человеческую природу.
  • Мог ли грешить Иисус?
  • Сын в Библейской терминологии.
  • Сын Бога.
  • Сын Человеческий.
  • Слово.
  • Единородный или Вечный Сын?
  • Начало Сына.
  • Окончание роли Сына.
  • Цели для Сына.
  • Сын и творение.
  • Первородный.
  • К Евреям 1:8-9.
  • Заключение.
VI. ОТЕЦ, СЫН И СВЯТОЙ ДУХ
  • Отец.
  • Сын.
  • Святой Дух.
  • Отец есть Святой Дух.
  • Божественность Иисуса Христа есть Отец.
  • Божественность Иисуса Христа есть Святой Дух.
  • Отец, Сын и Святой Дух.
  • От Матфея 28:19.
  • 1-е Иоанна 5:7.
  • Ограничен ли Бог тремя проявлениями?
  • Заключение.
VII. ОБЪЯСНЕНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
  • Элохим (Elohim) – Бог.
  • Бытие 1:26.
  • Другие местоимения во множественном числе.
  • Значение слова «един» (иудейское Echad).
  • Богоявления.
  • Явление Аврааму.
  • Ангел Господень.
  • Сын и другие ссылки на Мессию.
  • Слово Божие.
  • Мудрость Господа.
  • Свят, Свят, Свят.
  • Повторение слов Бог и Господь.
  • Дух Господа.
  • Господь Бог и Его Дух.
  • Ветхий Днями и Сын Человеческий.
  • Ближний Иеговы.
  • Заключение.
VIII. ОБЪЯСНЕНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА: ЕВАНГЕЛИЕ.
  • Четыре важных положения в помощь пониманию.
  • Крещение Христа.
  • Голос с небес.
  • Молитвы Христа.
  • «Боже Мой, Боже Мой!
  • Для чего Ты Меня оставил?»
  • Обмен знаниями между личностями в Божестве?
  • От Матфея 28:19.
  • Предсуществование Иисуса.
  • Сын, посланный от Отца.
  • Любовь между личностями в Божестве?
  • Другие различия между Отцом и Сыном.
  • Стихи с союзом «у».
  • Два свидетеля.
  • Использование множественного числа.
  • Диалоги между личностями в Божестве?
  • Другой Утешитель.
  • Иисус и Отец едины только в цели?
  • Заключение.
IX. ОБЪЯСНЕНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА: ОТ КНИГИ ДЕЯНИЯ ДО КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ
  • Десница (правая рука) Бога.
  • Приветствия в апостольских посланиях.
  • «Апостольское благословение».
  • Другие тройные наименования в Посланиях и Откровении.
  • Полнота Бога.
  • К Филиппийцам 2:6-8.
  • К Колосянам 1:15-17.
  • К Евреям 1.
  • 1-е Иоанна 5:7.
  • Откровение 1:1.
  • Семь Духов Бога.
  • Агнец в Откровении 5.
  • Почему Бог позволяет «вносить путаницу» в стихи Писания?
  • Заключение.
X. ВЕРУЮЩИЕ В ЕДИНСТВО В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
  • Послеапостольский период.
  • Единство – доминирующая вера во втором и третьем веках.
  • Модалистический монархизм.
  • Верующие в Единство от четвертого века до наших дней.
  • Модалистический Монархизм: Единство в истории ранней церкви.
XI. ТРИИПОСТАСНИЧЕСТВО: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
  • Определение учения о триединстве.
  • Проблемы тритеизма.
  • Проблемы с подчиненностью.
  • Небиблейская терминология.
  • Историческое развитие триипостасничества.
  • Языческие предпосылки.
  • Послеапостольское развитие.
  • Тертуллиан – отец христианского триипостасничества.
  • Другие ранние триипостасники.
  • Никейский собор.
  • После Никеи.
  • Афанасианский Символ веры.
  • Апостольский Символ веры.
  • Заключение.
XII. ТРИИПОСТАСНИЧЕСТВО: ОЦЕНКА
  • Небиблейская терминология.
  • Личность и личности.
  • Три.
  • Тритеизм.
  • Тайна.
  • Божественность Иисуса Христа.
  • Противоречия.
  • Оценка триипостасничества.
  • Триипостасничество и Единство в контрастирующем сравнении.
  • Во что верит рядовой член церкви?
Заключение
Views 861
Rating 4.7 / 5
Added 26.02.2022
Author brat Aleksey
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4.7/5 (3)

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