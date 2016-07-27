Божественное Откровение - Бернардо Антонини

Сегодня в христианских странах наблюдается стремление принимать Библию как возвещение надежды и освобождения, ибо она отвечает глубинным потребностям индивида и чаяниям общества, несмотря на распространение философских течений позитивистской и марксистской направленности.

Священное Писание дает адекватный ответ на экзистенциальные проблемы и на ожидания современного человека.

Homo viator — существо беспокойное (примеры: Августин, Паскаль, Ж.Даниелю), это исследователь, это создание, способное выйти за свои пределы, ощущающее потребность в высшем ответе. Философская антропология открывает человека Откровению, Библии. Священное Писание является также потребностью сообщества людей.

Сообщество, которое стремится строить и поддерживать свою жизнь на исторических основах, нуждается в книге и в структуре. Такая антропологическая структура была получена от Бога в качестве существенного элемента религиозного откровения. Основная структура сообщества выглядит так: человек — сообщество — книга.

При должном чтении Священное Писание (когда его читают не как литературное сочинение) подтверждает то, что было сказано о его антропологическом и объединительном значении, и представляет новизну Откровения: человек обретает в нем ответ, часто выстраданный, на свои вопросы, причем ответ более обширный и глубокий, чем надеялся получить, обращаясь к Библии; он открывает в ней непредвиденное (к примеру, такую проблематику, как Бог-Отец — Бог-Любовь, Сын Божий, и прежде всего историю Христа, Тайну Христа).

отец Бернардо Антонини - Божественное Откровение

Историко-теологическое введение в Библию с очерком изучения Догматической Конституции «О Божественном Откровении» («Dei Verbum»), принятой II Ватиканским Вселенским Собором

Колледж католической теологии св. Фомы Аквинского

серия - Томистские исследования

«Истина и Жизнь» Москва 1992

отец Бернардо Антонини - Божественное Откровение

Методические предпосылки

I. Современный человек и Библия

А. Современный человек перед лицом Божественного Откровения

II. Изучение библии и вспомогательные дисциплины

A. Библейская археология

Б. Библейская география

B. Языки Библии

Г. Критика текстов Библии

Д. Библия и история

Е. Библия и искусство

III. Хроника создания «Dei Verbum». Общее вступление

A. Документы, предшествующие Конституции

Б. Хроника создания «Dei Verbum»

B. Общее вступление

Г. Общая характеристика Конституции

IV. Глава I «Dei Verbum». Природа Откровения

V. Глава II «Dei Verbum» (статьи 7-10)

VI. Глава III «Dei Verbum» (статьи 11-3)

1. СВ. ПИСАНИЕ И СВ. ДУХ: ОТКРОВЕНИЕ И БОГОДУХНОВЕННОСТЬ

2. КРИТЕРИЙ БОГОДУХНОВЕННОСТИ

3. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БОГОМ И АГИОГРАФОМ

4. ОТ ЭНЦИКЛИКИ <PROVIDENTISSIMUS DEUS» КО II ВАТИКАНСКОМУ СОБОРУ: ПСИХОЛОГИЯ БОГОДУХНОВЕННОГО АВТОРА

5. ВЛИЯНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО ВДОХНОВЕНИЯ НА АГИОГРАФА

VII. Глава IV «Dei Verbum» (статьи 14-16) Ветхий Завет

VIII. Глава V «Dei Verbum» Новый Завет

IX. Глава VI «Dei Verbum» (статьи 21-26)

Ст. 21. Церковь чтит Священное Писание

1. ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

2. КАНОН ВЕРЫ

3. АКТУАЛИЗАЦИЯ И РЕАЛЬНАЯ СИЛА СХЕМА СТ. 21

Ст. 22. Переводы Священного Писания

1. ДРЕВНЕЙШИЙ ГРЕЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД

2. ДРУГИЕ ГРЕЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

3. ЛАТИНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

4. СХЕМА СТ. 22

Ст. 23. Апостольская задача исследователей

СХЕМА СТ. 23

Ст. 24. Важность Св. Писания для теологии

1. ПИСАНИЕ — ДУША ТЕОЛОГИИ

2. СЛУЖЕНИЕ СЛОВОМ СЕГОДНЯ СХЕМА СТ. 24

Ст. 25. Побуждение к чтению и изучению Св. Писания

СХЕМА СТ. 25

Ст. 26. Эпилог

Заключение

Глоссарий

Библиография



отец Бернардо Антонини - Божественное Откровение - Методические предпосылки