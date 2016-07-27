Божественное Откровение - Бернардо Антонини

Антонини - Божественное Откровение
Сегодня в христианских странах наблюдается стремление принимать Библию как возвещение надежды и освобождения, ибо она отвечает глубинным потребностям индивида и чаяниям общества, несмотря на распространение философских течений позитивистской и марксистской направленности.
Священное Писание дает адекватный ответ на экзистенциальные проблемы и на ожидания современного человека.
Homo viator — существо беспокойное (примеры: Августин, Паскаль, Ж.Даниелю), это исследователь, это создание, способное выйти за свои пределы, ощущающее потребность в высшем ответе. Философская антропология открывает человека Откровению, Библии. Священное Писание является также потребностью сообщества людей.
Сообщество, которое стремится строить и поддерживать свою жизнь на исторических основах, нуждается в книге и в структуре. Такая антропологическая структура была получена от Бога в качестве существенного элемента религиозного откровения. Основная структура сообщества выглядит так: человек — сообщество — книга.
При должном чтении Священное Писание (когда его читают не как литературное сочинение) подтверждает то, что было сказано о его антропологическом и объединительном значении, и представляет новизну Откровения: человек обретает в нем ответ, часто выстраданный, на свои вопросы, причем ответ более обширный и глубокий, чем надеялся получить, обращаясь к Библии; он открывает в ней непредвиденное (к примеру, такую проблематику, как Бог-Отец — Бог-Любовь, Сын Божий, и прежде всего историю Христа, Тайну Христа).
отец Бернардо Антонини - Божественное Откровение
Историко-теологическое введение в Библию с очерком изучения Догматической Конституции «О Божественном Откровении» («Dei Verbum»), принятой II Ватиканским Вселенским Собором
Колледж католической теологии св. Фомы Аквинского
серия - Томистские исследования
«Истина и Жизнь» Москва 1992
отец Бернардо Антонини - Божественное Откровение
Методические предпосылки
I. Современный человек и Библия
- А. Современный человек перед лицом Божественного Откровения
II. Изучение библии и вспомогательные дисциплины
- A. Библейская археология
- Б. Библейская география
- B. Языки Библии
- Г. Критика текстов Библии
- Д. Библия и история
- Е. Библия и искусство
III. Хроника создания «Dei Verbum». Общее вступление
- A. Документы, предшествующие Конституции
- Б. Хроника создания «Dei Verbum»
- B. Общее вступление
- Г. Общая характеристика Конституции
IV. Глава I «Dei Verbum». Природа Откровения
V. Глава II «Dei Verbum» (статьи 7-10)
VI. Глава III «Dei Verbum» (статьи 11-3)
VI. Глава III «Dei Verbum» (статьи 11-3)
- 1. СВ. ПИСАНИЕ И СВ. ДУХ: ОТКРОВЕНИЕ И БОГОДУХНОВЕННОСТЬ
- 2. КРИТЕРИЙ БОГОДУХНОВЕННОСТИ
- 3. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БОГОМ И АГИОГРАФОМ
- 4. ОТ ЭНЦИКЛИКИ <PROVIDENTISSIMUS DEUS» КО II ВАТИКАНСКОМУ СОБОРУ: ПСИХОЛОГИЯ БОГОДУХНОВЕННОГО АВТОРА
- 5. ВЛИЯНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО ВДОХНОВЕНИЯ НА АГИОГРАФА
VII. Глава IV «Dei Verbum» (статьи 14-16) Ветхий Завет
VIII. Глава V «Dei Verbum» Новый Завет
IX. Глава VI «Dei Verbum» (статьи 21-26)
VIII. Глава V «Dei Verbum» Новый Завет
IX. Глава VI «Dei Verbum» (статьи 21-26)
- Ст. 21. Церковь чтит Священное Писание
- 1. ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
- 2. КАНОН ВЕРЫ
- 3. АКТУАЛИЗАЦИЯ И РЕАЛЬНАЯ СИЛА СХЕМА СТ. 21
- Ст. 22. Переводы Священного Писания
- 1. ДРЕВНЕЙШИЙ ГРЕЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД
- 2. ДРУГИЕ ГРЕЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
- 3. ЛАТИНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
- 4. СХЕМА СТ. 22
- Ст. 23. Апостольская задача исследователей
- СХЕМА СТ. 23
- Ст. 24. Важность Св. Писания для теологии
- 1. ПИСАНИЕ — ДУША ТЕОЛОГИИ
- 2. СЛУЖЕНИЕ СЛОВОМ СЕГОДНЯ СХЕМА СТ. 24
- Ст. 25. Побуждение к чтению и изучению Св. Писания
- СХЕМА СТ. 25
- Ст. 26. Эпилог
Заключение
Глоссарий
Библиография
Глоссарий
Библиография
отец Бернардо Антонини - Божественное Откровение - Методические предпосылки
Вводный курс в Библию ставит своей целью ввести изучающего библейские дисциплины в обширный и сложный мир Библии, в мир дара-таинства Слова Божия в Священном Писании, с тем чтобы предоставить в его распоряжение основные ключи к методическому, историческому и богословскому истолкованию Библии.
Следовательно, мы намерены не решать отдельные проблемы библейской экзегезы, но дать изучающему Библию представление о научном методе ее исследования.
Главные цели курса:
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ознакомить с историческим фоном, открыть пути экзегезы;
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подготовить к Христологии, к пониманию (всегда неполному и несовершенному) Тайны Христовой, которую содержит Св. Писание.
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В том, что касается богословского аспекта, основная часть Вводного курса представлена Догматической Конституцией «О Божественном Откровении» («Dei Verbum)», принятой II Ватиканским Вселенским Собором, разъяснение которой и предлагает данное пособие. Русский текст самой Конституции «О Божественном Откровении», опубликованный в Ватикане в 1967 г., воспроизводится в настоящем издании.
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Настоящее пособие имеет обобщающий характер, оно сознательно не стремится дать исчерпывающие сведения по многим из затрагиваемых тем как в силу обширности возникающих в этой связи проблем, так и для того, чтобы стимулировать активность учащихся при усвоении предмета, а также самостоятельные — индивидуальные и групповые — исследования на уровне высшей школы. Тот, кто намерен всерьез заняться изучением богословия, не может довольствоваться просто чтением учебника или заучиванием конспектов. Хотя бы некоторые моменты он должен углубить собственными исследованиями, чтением соответствующей дополнительной литературы, в частности той, которая предлагается на этих страницах.
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В основу настоящего издания положен итальянский текст учебного пособия, подготовленного в 1976 г. для Теологических курсов св. Зенона в Вероне. Перевод был частично переработан в расчете на российских учащихся, а также дополнен новыми данными. Кроме того, пособие снабжено глоссарием, содержащим толкования значений тех терминов, которые могут оказаться непонятными для начинающего изучение богословия.
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В первоначальном итальянском тексте, естественно, преобладали библиографические ссылки на литературу на итальянском языке. Все они сохранены в настоящем издании. Тем не менее, библиография дополнена важнейшими трудами на русском и основных западноевропейских языках.
Литература на русском языке ограничивается лишь наиболее значительными публикациями, полезными в контексте настоящего курса. Труды видных дореволюционных русских биб-леистов (таких, как А. Андреев, Н, Глубоковский, А. Лебедев, А. Лопухин и др.), многие из которых продолжали работу в эмиграции, не упоминаются — в основном по причине того, что библейская наука продвинулась с тех пор слишком далеко вперед.
В последние десятилетия самый серьезный вклад в ознакомление русского читателя со Св. Писанием и с библеистикой сделан православным священником о. Александром Менем, безвременно погибшим в 1990 г. Ряд его книг был издан в Брюсселе католическим издательством «Жизнь с Богом» (некоторые — под псевдонимами А.Боголюбов и Э.Светлов). В последние годы его книги начали издаваться и в России.
Рекомендуемые в данном пособии труды о. А.Меня полезны, в частности, тем, что содержат подробные комментированные обзоры литературы по рассматриваемым предметам.
Переводы на русский язык нескольких известных западных книг о Библии были опубликованы тем же издательством «Жизнь с Богом», а также издательством «Христианская Россия» в Милане.
В дореволюционной России лишь один раз публиковался полный текст Св. Писания с комментариями («Толковая Библия» под ред. А.П. Лопухина и др. СПб., 1904-1913; недавно переиздана репринтом); однако при всех достоинствах этого издания его научный аппарат к настоящему времени во многих своих частях безнадежно устарел.
С тех пор комментированная Библия издавалась по-русски только издательством «Жизнь с Богом» (1973 г.; с перерао. комментарием НЗ — 1983 г.; отдельная публикация комментария последнего издания под названием «Ключ к пониманию Св. Писания» — 1982 г.) — с наиболее полным учетом современного состояния библеистики, а также особенностей подхода Римско-Католической Церкви к тексту Св. Писания в свете II Ватиканского Собора.
Дякую!