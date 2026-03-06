Книга известного американского психиатра Дэвида Бернса «Здоровая самооценка. 10 шагов к уверенности в себе» посвящена формированию устойчивой и реалистичной самооценки. Автор объясняет, как негативные убеждения о себе, привычка к самокритике и страх неудачи могут подрывать уверенность человека и мешать полноценной жизни.

Опираясь на методы когнитивно-поведенческой терапии, Бернс предлагает практическую программу из десяти шагов, направленную на развитие здорового отношения к себе. В книге рассматриваются способы распознавания и изменения разрушительных мыслительных шаблонов, формирования внутренней устойчивости и принятия собственной ценности независимо от внешних обстоятельств.

Практические упражнения помогают читателю научиться по-новому смотреть на свои ошибки, справляться с внутренним критиком и постепенно укреплять уверенность в своих возможностях.

Книга будет полезна всем, кто стремится повысить самооценку, избавиться от чрезмерной самокритики и развить более здоровое и поддерживающее отношение к себе.

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2023. — 360 с.

ISBN 978-5-9614-8773-2

Дэвид Бернс - Здоровая самооценка – Содержание

От автора

Предисловие

Шаг 1. Цена счастья

Шаг 2. Самочувствие зависит от мыслей

Шаг 3. Вы можете изменить самочувствие

Шаг 4. Как избавиться от плохого настроения

Шаг 5. Парадокс принятия

Шаг 6. Вглубь к первопричинам

Шаг 7. Что такое здоровая самооценка? Как ее выработать?

Шаг 8. Перфекционизм как способ саморазрушения

Шаг 9. Рецепт для прокрастинаторов

Шаг 10. Практика, практика и еще раз практика!

Приложение. Бланки для самопомощи

Благодарности