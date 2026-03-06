Дэвид Бернс - Здоровая самооценка - 10 шагов к уверенности в себе
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга известного американского психиатра Дэвида Бернса «Здоровая самооценка. 10 шагов к уверенности в себе» посвящена формированию устойчивой и реалистичной самооценки. Автор объясняет, как негативные убеждения о себе, привычка к самокритике и страх неудачи могут подрывать уверенность человека и мешать полноценной жизни.

Опираясь на методы когнитивно-поведенческой терапии, Бернс предлагает практическую программу из десяти шагов, направленную на развитие здорового отношения к себе. В книге рассматриваются способы распознавания и изменения разрушительных мыслительных шаблонов, формирования внутренней устойчивости и принятия собственной ценности независимо от внешних обстоятельств.

Практические упражнения помогают читателю научиться по-новому смотреть на свои ошибки, справляться с внутренним критиком и постепенно укреплять уверенность в своих возможностях.

Книга будет полезна всем, кто стремится повысить самооценку, избавиться от чрезмерной самокритики и развить более здоровое и поддерживающее отношение к себе.

Дэвид Бернс - Здоровая самооценка - 10 шагов к уверенности в себе

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2023. — 360 с.

ISBN 978-5-9614-8773-2

Дэвид Бернс - Здоровая самооценка – Содержание

От автора

Предисловие

  • Шаг 1. Цена счастья

  • Шаг 2. Самочувствие зависит от мыслей

  • Шаг 3. Вы можете изменить самочувствие

  • Шаг 4. Как избавиться от плохого настроения

  • Шаг 5. Парадокс принятия

  • Шаг 6. Вглубь к первопричинам

  • Шаг 7. Что такое здоровая самооценка? Как ее выработать?

  • Шаг 8. Перфекционизм как способ саморазрушения

  • Шаг 9. Рецепт для прокрастинаторов

  • Шаг 10. Практика, практика и еще раз практика!

Приложение. Бланки для самопомощи

Благодарности

