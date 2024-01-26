Бернштейн Иммануэль - Ханука - ухватиться за свет - Еврейские мудрецы о скрытых посланиях Хануки

«Что такое Ханука?» — «Маи Ханука?»

С этого известного вопроса Талмуд начинает рассказ о празднике. Ответить на него довольно просто, ведь нам хорошо известны главные составляющие Хануки — чудесная победа над греческими захватчиками и один кувшинчик масла, которого хватило на восемь дней.

Однако, если мы углубимся в этот вопрос, то поймём, что на самом деле Талмуд спрашивает: «Почему Ханука?» Другими словами, что особенного было в тех событиях, из-за которых на все грядущие поколения был установлен праздник? Может быть, мы просто отмечаем чудеса, случившиеся столетия назад? А может, нам важно их вечное послание для всего еврейского народа? Если да, то в чём оно заключается?

Данная книга отвечает на этот вопрос и раскрывает важнейшие темы ханукальной истории, которые по-прежнему остаются актуальными как для отдельного еврея, так и для всего еврейского народа. Обсуждения в книге опираются на широкий круг комментариев от мудрецов разных эпох. Большинство из представленных идей имеют много общих точек пересечения, а центральные темы пересматриваются и раскрываются по ходу книги постепенно. Как и в случае с другими праздниками еврейского календаря, идеи, с которыми мы встречаемся на Хануку, должны оставаться с нами в течение всего года.

Здесь будет уместно сказать несколько слов о греческой философии. Неприятие ею ценностей Торы создало идеологическую базу для восстания Маккавеев. Когда дело доходит до обсуждения этих вопросов на Хануку, то существует тенденция сваливать все идеи греческой философии в одну кучу. На самом же деле совокупность и разнообразие ее концепций выходят далеко за рамки нашего национального опыта, полученного в ходе взаимодействия с Грецией. Фактически наше противостояние с Греческой империей происходило вокруг системы ценностей и культуры, которые пропагандировала эллинистическая философия. Именно эти моменты мы будем обсуждать в нашей книге. Я надеюсь, что идеи, изложенные в ней, вдохновят читателя на более осмысленное празднование Хануки.

Бернштейн, Иммануэль - Ханука: ухватиться за свет - Еврейские мудрецы о скрытых посланиях Хануки

Пер. с англ. Ариэля Тригера, Сары Филипповой, Эден Шульман. — Волжский.: «Триггер букс», 2023. — 184 с.

ISBN 978-5-995309-08-6

Бернштейн, Иммануэль - Ханука: ухватиться за свет – Содержание

Вступление

РАЗДЕЛ I. ЧУДЕСА

1. «Тьма над бездной» Первое упоминание о четырех изгнаниях / У себя дома, но в изгнании / Мудрость / «Темная» сторона мира / Переводи и властвуй / Голубиная верность / Ночное зрение

2. Противостояние Израиль, Греция и рог быка / Первая жертва / Природа зверя / Разрушение Сиона / Общие ценности? / Определение победы / Меадрин / Построение отношений / Тогда и сейчас

3. Первые встречи (Израиль и Греция в книге Берешит). Первая встреча: Шем и Йефет / Подходящие награды / Вторая встреча: Авраам и Кедарлаомер / Явление первое / Четыре царя и четыре изгнания / Авраам-пери / Провожая врага домой / Не теряя нить / Руки Авраама и чудо Хануки / После битвы

4. Коэны, левиты и Ханука «Через твоих святых коэнов» / Благословение Моше на Хануку / Животные и металлы / В правильном ключе / Семья смелых / Призыв через века

5. Чудо масла Предпосылки к чуду / Украшение ханукальных свечей / К чему этот поиск? / Без вариантов / Масло первосвященника / От заповеди к чуду / Цель чуда / Задним числом / Масло плюс бина равно восьми дням / Возобновление отношений / Проливая свет на человеческую природу

6. Тора, Менора и еврейский народ Символизм Меноры / Двое на одного / Доминанты эпох / Союзы и связи / У каждого своя роль / Гармония / Менора и Ханука / Не под запись

7. Секреты Меноры Путешествие в Святая Святых / Завеса свидетельства / Печать первосвященника / Ковчег Завета / Парохет / Восемь дней Хануки



РАЗДЕЛ II. ВОСХВАЛЕНИЯ И БЛАГОДАРЕНИЯ

8. Праздник Хануки Часть I: «Праздник восхваления и благодарения» / Пропавшая заповедь / Акт благодарности / Освещение и признание / Часть II: «Что такое Ханука?» / Пропавшее чудо / Что такое «Что такое Ханука»? / Йом Тов Хануки / Третий аспект / Гармония / Часть III: заповеди Хануки / Украшение заповеди

9. Израиль, Греция и религия Пурим и Ханука / Греческая религия / Что сказал Антигнос? / Ненасытный волк

10. Пирсумей ниса Возвещать о чуде / Источник первый: «И Я буду освящен...» / Источник второй: благодарственная жертва /Алель / Источник третий: цветы, плоды и благочестие / Парадокс пирсумей ниса

11. Зажигание ханукии (Объяснение спора между Бейт Гилелем и Бейт Шамаем) Предыстория / Первое объяснение: дни прошедшие и дни грядущие / Второе объяснение: жертвы Суккота / От Хануки до Пурима / И снова Ханука / Синтез: Израиль и народы мира

12. Пророчество, мудрость и Менора Вечная заповедь Храма / Восстановление былой славы / От пророчества к мудрости / Вечный огонь / Освещения и размышления

13. Алель на Хануку Два вида Алеля / Параллели заповедей и чудес / Закручивание сюжета / Страсти накаляются / От прославления к возвышению

14. Ханука, еврейская семья и отдельная личность Народ и личность / Ханука и дом / От праздника к повторению / Ханука и Йосеф / Не упустить из виду

15. Суккот, Ханука и арфа Машиаха Как догнать праздники? / Что празднуем? / Два благословения об избавлении / Послание Суккота / Наследие Второго Храма / Освящение / Восьмиструнная арфа Машиаха / Бина / Жертвенник Третьего Храма

16. «В те дни, в наше время». (В заключение) От Греции к Риму / Два вида противостояния / Греция внутри Святилища / Ханука и скрытый свет



ПРИЛОЖЕНИЯ