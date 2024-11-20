Бернстайн, Уильям Дж. - Заблуждения толпы

В конце двенадцатого столетия короли и королевы Европы совершали утомительное путешествие в монастырь в отдаленных калабрийских холмах, чтобы приобщиться к легендарной мудрости ныне почти забытого цистерцианского аббата по имени Иоахим Флорский. Двигаясь этой дорогой для участия в Третьем крестовом походе 1190–1191 годов, заглянул к аббату и Ричард Львиное Сердце, пожелавший узнать свое будущее.

Тихий интеллектуал, аббат Иоахим любил цифры и исторические аналогии, а правителей всей Европы влекло в его монастырь учение о трех эпохах истории человечества и пророчество грядущего золотого века. К сожалению, Иоахим, сам того не желая, воспламенял сердца людей. Его видение будущего красноречиво сулило избавление угнетаемым беднякам и предвещало революции; в последующие столетия изначально мирная историческая схема Иоахима трансформировалась в кровавое богословие конца света, охватившее широкие слои Европы.

Чтобы понять, как это произошло, необходимо обратиться к трем основным библейским нарративам конца времен — к ветхозаветным книгам пророков Иезекииля и Даниила, а также и к Откровению Иоанна Богослова, последней книге Нового Завета. Эти три текста могут показаться современному неискушенному читателю темными и неясными, однако они помогают объяснить культурную поляризацию между евангельскими христианами и остальным американским обществом, столь заметную в недавних предвыборных схватках. Для евангелистов содержание этих трех книг знакомо ничуть не меньше историй об американской революции и гражданской войне; для остальных же это фактически terra incognita. Более того, даже евангелисты нередко пренебрегают давней историей Ближнего Востока, лежащей в основе этих повествований, нисколько не интересуются непростыми взаимоотношениями египтян, филистимлян, ассирийцев, вавилонян, персов и двух еврейских государств, Израиля и Иудеи.

Иезекииль, Даниил и Иоанн своими текстами заложили основу многих массовых религиозных заблуждений, по своим последствиям довольно сильно схожих с трагическим эпизодом в Шейри. Такие мании являются почти постоянной особенностью авраамических религий с момента их зарождения: в первую очередь на ум приходит истерия в немецком Мюнстере в шестнадцатом столетии, миллеристское брожение в Соединенных Штатах Америки середины девятнадцатого века и широко распространенные предсказания неминуемого конца света после создания современного государства Израиль.

Бернстайн, Уильям Дж. - Заблуждения толпы

Перевод с английского В. Желнинова. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 672 с. — (Страницы истории).

ISBN 978-5-17-137247-7

Бернстайн, Уильям Дж. - Заблуждения толпы – Содержание

Прелюдия

Глава 1. Дети Иоахима

Глава 2. Верующие и проходимцы

Глава 3. Краткосрочное богатство

Глава 4. Джордж Хадсон, капиталист-герой

Глава 5. Паства Миллера

Глава 6. Приключения Уинстона Черчилля в королевстве монетарной политики

Глава 7. Сияющий Чарли упускает главное

Глава 8. Корова Апокалипсиса

Глава 9. Меч Божий

Глава 10. Антрепренеры Апокалипсиса

Глава 11. Катастрофы реальные и мнимые

Глава 12. Фантастика вознесения

Глава 13. Капиталистические филантропы

Глава 14. Барышники цифровой эпохи

Глава 15. Махди и халифы

Эпилог

Благодарности

Библиография

Примечания