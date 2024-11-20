Бернстайн, Уильям Дж. - Заблуждения толпы

Бернстайн - Заблуждения толпы
В конце двенадцатого столетия короли и королевы Европы совершали утомительное путешествие в монастырь в отдаленных калабрийских холмах, чтобы приобщиться к легендарной мудрости ныне почти забытого цистерцианского аббата по имени Иоахим Флорский. Двигаясь этой дорогой для участия в Третьем крестовом походе 1190–1191 годов, заглянул к аббату и Ричард Львиное Сердце, пожелавший узнать свое будущее.
Тихий интеллектуал, аббат Иоахим любил цифры и исторические аналогии, а правителей всей Европы влекло в его монастырь учение о трех эпохах истории человечества и пророчество грядущего золотого века. К сожалению, Иоахим, сам того не желая, воспламенял сердца людей. Его видение будущего красноречиво сулило избавление угнетаемым беднякам и предвещало революции; в последующие столетия изначально мирная историческая схема Иоахима трансформировалась в кровавое богословие конца света, охватившее широкие слои Европы.
Чтобы понять, как это произошло, необходимо обратиться к трем основным библейским нарративам конца времен — к ветхозаветным книгам пророков Иезекииля и Даниила, а также и к Откровению Иоанна Богослова, последней книге Нового Завета. Эти три текста могут показаться современному неискушенному читателю темными и неясными, однако они помогают объяснить культурную поляризацию между евангельскими христианами и остальным американским обществом, столь заметную в недавних предвыборных схватках. Для евангелистов содержание этих трех книг знакомо ничуть не меньше историй об американской революции и гражданской войне; для остальных же это фактически terra incognita. Более того, даже евангелисты нередко пренебрегают давней историей Ближнего Востока, лежащей в основе этих повествований, нисколько не интересуются непростыми взаимоотношениями египтян, филистимлян, ассирийцев, вавилонян, персов и двух еврейских государств, Израиля и Иудеи.
Иезекииль, Даниил и Иоанн своими текстами заложили основу многих массовых религиозных заблуждений, по своим последствиям довольно сильно схожих с трагическим эпизодом в Шейри. Такие мании являются почти постоянной особенностью авраамических религий с момента их зарождения: в первую очередь на ум приходит истерия в немецком Мюнстере в шестнадцатом столетии, миллеристское брожение в Соединенных Штатах Америки середины девятнадцатого века и широко распространенные предсказания неминуемого конца света после создания современного государства Израиль.
Бернстайн, Уильям Дж. - Заблуждения толпы
Перевод с английского В. Желнинова. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 672 с. — (Страницы истории).
ISBN 978-5-17-137247-7
Бернстайн, Уильям Дж. - Заблуждения толпы – Содержание
Прелюдия
- Глава 1. Дети Иоахима
- Глава 2. Верующие и проходимцы
- Глава 3. Краткосрочное богатство
- Глава 4. Джордж Хадсон, капиталист-герой
- Глава 5. Паства Миллера
- Глава 6. Приключения Уинстона Черчилля в королевстве монетарной политики
- Глава 7. Сияющий Чарли упускает главное
- Глава 8. Корова Апокалипсиса
- Глава 9. Меч Божий
- Глава 10. Антрепренеры Апокалипсиса
- Глава 11. Катастрофы реальные и мнимые
- Глава 12. Фантастика вознесения
- Глава 13. Капиталистические филантропы
- Глава 14. Барышники цифровой эпохи
- Глава 15. Махди и халифы
Эпилог
Благодарности
Библиография
Примечания
Большое спасибо!