Взявшись рассказать историю Колтона, мы познакомились не просто с преданными профессионалами в своем деле, но и с настоящими, заботливыми людьми.

Конечно, их опыт и навыки произвели на нас впечатление, но нам с Соней больше всего понравились их характеры и сердца.

Фил Каллум и Джоэль Нидлер, Линн Винсент и Дебби Уиквайер не только отдавали самих себя работе над этой книгой, они также обогатили нашу семью. Без их напряженных усилий и чувствительного духа эта книга не стала бы такой замечательной.

Мы ежедневно благодарим Бога за то, что Он дал нам этих талантливых и одаренных людей, потому что именно они помогли нам рассказать историю Колтона.

Каждый из них стал для нас настоящим благословением. Мы с Соней считаем огромной привилегией называть этих людей своими друзьями.

Тодд Берпо - Линн Винсент - Небеса реальны - Поразительная история путешествия маленького мальчика на небеса и обратно

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2011. — 224 с., ил.

ISBN 978-5-8445-0266-8

Тодд Берпо - Линн Винсент - Небеса реальны - Поразительная история путешествия маленького мальчика на небеса и обратно - Содержание

Слова признательности

Пролог

1. Поползай и найди

2. Пастор Иов

3. Колтон прорвался

4. Тревожные симптомы

5. Тень смерти

6. Норт-Платт

7. Мы его теряем

8. Гнев на Бога

9. Время остановилось

10. Самая необычная молитва

11. Колтон Бэрпо — магнит для финансов

12. Свидетель Небес

13. Свет и крылья

14. Небесное время

15. Исповедание

16. Дедуля

17. Две сестры

18. Тронный зал Бога

19. Иисус и вправду любит детей

20. Смерть и жизнь

21. Первый, кого вы там встретите

22. На Небесах нет старости

23. Сила свыше

24. Момент откровения для Эли

25. Мечи и ангелы

26. Грядущая война

27. Однажды мы увидим

Эпилог

Хроника событий

О семье Берпо

О Линн Винсент

Тодд Берпо - Линн Винсент - Небеса реальны - Поразительная история путешествия маленького мальчика на небеса и обратно - Отрывок из книги

Каникулы четвертого июля вызывают воспоминания о патриотических парадах, о вкусных запахах жареного барбекю, сладкого попкорна и о ночном небе, в котором взрываются яркие, цветные россыпи света. Но для моей семьи четвертое июля 2003 года стало памятным событием по другим причинам.

Вместе с женой Соней и детьми мы планировали навестить брата Сони, Стива, и его семью в Сиу-Фоллс, Южная Дакота. Мы также хотели познакомиться с нашим племянником Беннетом, родившимся за два месяца до этого. К тому же наши дети, Кэсси и Колтон, никогда не видели водопадов. Да, в Сиу-Фоллс действительно есть водопады. Но главным в этой поездке было то, что мы впервые решили выехать из своего городка Империал, штат Небраска, с тех пор, как в марте того же года семейная поездка в город Грили, штат Колорадо, превратилась для нас в настоящий кошмар.

Дело в том, что во время предыдущей семейной поездки один из наших детей чуть не умер. Вы можете сказать, что теперь нам не следовало рисковать, но мы были очень осторожными и даже хотели отказаться от поездки. Будучи пастором, я не верю ни в какие суеверия. Однако что-то внутри меня постоянно нашептывало, что все будет в порядке, если мы отъедем не слишком далеко от дома. Наконец, логика и желание увидеть маленького Беннета, которого Стив назвал самым забавным ребенком в мире, пересилило все остальное. Поэтому мы упаковались, уложили свои пожитки в наш голубой «форд» и направились строго на север.

Мы с Соней решили, что самым разумным будет ехать ночью. Тогда неугомонный Колтон, который в свои четыре года заявил, что он слишком большой, чтобы сидеть в детском кресле, спал бы почти всю поездку. Итак, в восемь часов вечера я выкатил свою машину из гаража, проехал мимо Уэслианской церкви, где служил пастором, после чего выехал на трассу шестьдесят один.

На равнину быстро опустилась ясная ночь, и на черном бархате неба белым пятном выделялась ущербная луна. Империал — это маленький фермерский городок на западной границе штата Небраска. Там проживает всего две тысячи жителей и совсем нет светофоров, церквей в нем больше, чем банков. В семейные кафе на обед прямо с полей приходят фермеры, обутые в высокие ботинки, с кепками на головах, а с поясов у них свисают сумки с инструментами. Колтон и его шестилетняя сестра Кэсси радовались, что едут в большой город Сиу-Фоллс, где они встретятся со своим новорожденным братом.

На протяжении девяноста миль, по пути в город Норт- Платт, дети разговаривали, и все это время Колтон играл роль компьютерного супергероя, который уже несколько раз спасал мир от верной гибели. Еще не было и десяти часов, когда мы въехали в город с населением в двадцать четыре тысячи человек. Норт-Платт был последней остановкой в мире цивилизации, потому что в ту ночь мы должны были ехать по дороге, по обеим сторонам которой тянулись широкие кукурузные поля, где можно было увидеть только оленей, и лишь изредка встречался фермерский домик. Мы заранее решили остановиться в Норт-Платт, чтобы наполнить бензобак и свои желудки.

После заправки на бензоколонке Сен-Клер мы поехали по Джефферс-стрит, и я заметил, что мы подъезжаем к перекрестку, слева от которого находится Региональный медицинский центр. В марте того же года мы провели в нем пятнадцать кошмарных дней, по большей части на коленях, моля Бога пощадить жизнь Колтона. Бог помиловал его, но мы с Соней шутливо говорим, что те переживания отняли у нас несколько лет нашей жизни.