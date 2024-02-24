Берри Гарольд – Во что они верят
Когда вы слышите о какой-то неизвестной вам религиозной группе, какие вопросы задаете вы, стараясь понять ее учение? Если вы—такой же, как и большинство из нас, то вы вряд ли знаете, с чего, собственно, стоит начать, приступая к оценке сложного комплекса верований.
Вот почему в этой книге при анализе всех рассматриваемых групп используется один и тот же подход. Весьма соблазнительно просто ограничиться “разоблачением” тех или иных членов разных религиозных групп. Однако, сами по себе эти люди еще не делают группу духовно несостоятельной. Только разобравшись в доктринальных положениях данной группы можно определить, находится ли она в согласии со Священным Писанием.
Итак, рассмотрение каждой религиозной группы начинается с истории ее возникновения. Затем внимание читателя фокусируется на отношении ее к таким основополагающим понятиям, как источники вероучения, Бог (в частности—Иисус Христос), грех, спасение и будущая жизнь. При этом в зависимости от специфики каждой группы тому или иному вопросу уделяется большее или меньшее внимание.
Надеюсь, в следующий раз, услышав о новой религиозной группе, вы спросите: ‘Ά из какого источника черпают эти люди основы своего вероучения? Что думают о Боге, и, в частности, верят ли они, что Иисус Христос—Бог? Верят ли они в существование греха (в библейском смысле этого слова)? Если да, то как представляют себе решение проблемы греха и что думают о спасении? И последнее: как они представляют себе будущую жизнь—верят ли в вечное блаженство для верующих и осуждение для тех, кто отвергает Иисуса Христа?”
Гарольд Дж. Берри – Во что они верят
М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 1994. – 396 с.
ISBN 5-7259-0005-7
Гарольд Дж. Берри – Во что они верят – Содержание
Вместо предисловия
Введение
- 1. Библейское христианство
- 2. “Христианская наука”
- 3. “Свидетели Иеговы”
- 4. Масоны
- 5- Мормоны
- 6. Движение "Новый Век”
- 7. Розенкрейцеры
- 8. Светский гуманизм
- 9. Трансцендентальная медитация
- 10. Церковь объединения
- 11. Унитарии-универсалисты
- 12. Школа христианского единства
- 13. Международнальный путь
- 14. Всемирная Церковь Бога
- 15. Как отвечать проповедникам лжеучений
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