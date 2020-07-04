Берри - Деньги Ватикана
Религия. Война за Бога
Журналистское расследование - деньги и Ватикан...
"Pасследования, особенно касающиеся Ватикана и высших уровней Католической церкви, опираются на показания людей, которые настаивали на анонимности, поскольку публикация имен поставила бы под угрозу их карьеру".
Джейсон Берри - Деньги Ватикана - Тайная история церковных финансов
Джейсон Берри ; [пер. с англ. М. И. Завалова]
М. : Эксмо, 2012. — 576 с. — (Религия. Война за Бога)
ISBN 978-5-699-56903-8
ISBN 978-5-699-56903-8
Джейсон Берри - Деньги Ватикана - Тайная история церковных финансов - Содержание
ПРОЛОГ
- Князья и их владения
- Дилемма растраты
- Финансовая подотчетность
- Ватикан
1. БОСТОН: СЛАБОЕ ЗВЕНО
- Семейные ценности
- Окрестности
- Прозрение
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ВАТИКАНА
- Мир Pio Nono
- Епископы-строители
- Дьявольская сделка с фашизмом
3. НАЧАЛО БУНТА
- Кардиналы в критическом положении
- День реконфигурации
4. ВАТИКАН, МОЛИТВЕННЫЕ БДЕНИЯ И НЕДВИЖИМОСТЬ
- Кардиналы и политики
- Изъятие
- Приход как недвижимость
- Глубинные бомбы из удаленных районов
- Бдения начинаются
- Муки архиепископа
5. ИТАЛЬЯНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
- Заключительный аккорд
6. ДЕЛО О ПРОПАВШИХ МИЛЛИОНАХ
- Епископ предостерегает
- Новости из Рима
- Новый виток событий
7. ОТЕЦ МАСЬЕЛЬ, ВЛАДЫКА СОБСТВЕННОСТИ
- Из Милуоки в Рим
- Соблазнение миссис Габриэл Ми
- Мексиканская модель
- Мощь Nuestro Padre
- Искусство подкупа
- Ратцингер совершает прорыв
8. БОРРЕ В РИМЕ
9. СЕКРЕТЫ И БОЛЬ
- В поиске Иисуса
- Сантьяго Фелисиано-младший действует
- Рим требует добровольного послушания
- Финансисты церкви
- Боль
- Диоцезия в столбняке
- Рождественская сенсация
- Расплата
10. СУД И ИЗЪЯТИЕ
- Программа Леннона
- Суд над жертвами
- Свидетельство о вещах неназванных
- Перемещение активов в пригороды
- Барабаны бьют в Риме
11. ДОЛГИ АПОСТОЛЬСКОГО ПРЕЕМСТВА
- Харизма в бухгалтерии
12. ДРУГАЯ КАЛИФОРНИЯ
- Боевые братья
- Как росла архидиоцезия Лос-Анджелеса
- Критическое положение Махони
- Подготовка к битве
- Подарок из Рима
- Завершение сделки в Калифорнии
- Как Махони собирал деньги
13. АМЕРИКА И ВАТИКАН
- Что за люди живут в Новом Орлеане?
- Победа Ватикана над Легионом
- Иск против Святейшего Престола
- Борре и нунций
ЭПИЛОГ
- Парадоксы Бенедикта XVI
- Банк Ватикана снова в беде
- Парадоксальный папа
Джейсон Берри - Деньги Ватикана - Тайная история церковных финансов - Князья и их владения
Нам надлежит рассмотреть ряд имущественных и финансовых решений, которые связывают некоторых американских епископов с чиновниками Ватикана; затем мы поговорим об отце Марсиале Масьеле, который был величайшим фандрайзером церкви, а также ее величайшим преступником. Вслед за этими историями мы внимательнее рассмотрим вопрос о том, как церковь обращается с финансами в Бостоне, Кливленде и Лос-Анджелесе, а также положение вещей в некоторых других диоцезиях, все время возвращаясь к деятельности Конгрегации по делам Духовенства – службы Ватикана, которая контролирует продажу собственности епископами.
Высокопоставленный чиновник данной Конгрегации недавно помогал американским епископам создать выгодную схему продажи церквей в США. Важнейшую роль в этом сыграл кардинал Анджело Содано, который занимал пост генерального секретаря в течение четырнадцати лет при Иоанне Павле и чуть более года при Бенедикте. Кроме того, Содано был неутомимым защитником отца Масьеля. Кардинал отказывался давать интервью; тем не менее материалы, собранные ФБР в связи с деловой активностью его племянника, наряду с некоторыми другими источниками оказывают нам здесь большую помощь, так что я намерен осветить и махинации Содано. Кстати, от итальянского слова Nipote происходит термин «непотизм».
Мне очень помогла книга Джеймса Голлина «Земные сокровища» (1971), посвященная финансам Католической церкви. По подсчетам автора, от 50 до 60 процентов всех богатств церкви находятся в США, но большая их часть вложена в собственность, которую по закону нельзя продать. «Не так сложно оценить общее богатство церкви, – говорит Голлин, – но куда важнее понять, что с этим богатством происходит». Я мог убедиться в том, что здесь каждый епископ поступает по-своему.
Римско-католическая церковь, к которой принадлежит 1,2 миллиарда верующих, – это самая огромная и самая многочисленная единая организация в мире, действующая почти везде. Она также в значительной мере децентрализована, так что каждый епископ пользуется большой властью. И как бы епископ ни полагался на своих подчиненных и советников, его власть зависит от Рима. Каждый епископ подотчетен папе, действующему через чиновников Римской курии. Немногие католики ставили под вопрос природу этой монархической организации до тех пор, пока не узнали о том, как епископы скрывают сексуальные преступления от судов, когда СМИ обнажили перед всеми эту преисподнюю, окруженную нездоровой завесой молчания.
«Не перестаю удивляться тому, что в некоторых диоцезиях информация об их финансах остается малодоступной, – сказал в 2002 году газете New York Times Патрик Шилтц, декан Школы правоведения Университета Св. Фомы в Сент-Поле, штат Миннесота. – Они как родители, которые не желают посвящать малых детей в свои тайны». После этого Шилтц стал федеральным судьей. Подобные слова юриста, который занимался защитой диоцезий, обвиняемых в злоупотреблениях, показывают, что многие известные католики глубоко разочарованы делами своей церкви.
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