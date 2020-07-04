"Pасследования, особенно касающиеся Ватикана и высших уровней Католической церкви, опираются на показания людей, которые настаивали на анонимности, поскольку публикация имен поставила бы под угрозу их карьеру".

Джейсон Берри ; [пер. с англ. М. И. Завалова]

М. : Эксмо, 2012. — 576 с. — (Религия. Война за Бога)

ISBN 978-5-699-56903-8

Джейсон Берри - Деньги Ватикана - Тайная история церковных финансов - Содержание

ПРОЛОГ

1. БОСТОН: СЛАБОЕ ЗВЕНО

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ВАТИКАНА

3. НАЧАЛО БУНТА

4. ВАТИКАН, МОЛИТВЕННЫЕ БДЕНИЯ И НЕДВИЖИМОСТЬ

5. ИТАЛЬЯНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

6. ДЕЛО О ПРОПАВШИХ МИЛЛИОНАХ

7. ОТЕЦ МАСЬЕЛЬ, ВЛАДЫКА СОБСТВЕННОСТИ

8. БОРРЕ В РИМЕ

9. СЕКРЕТЫ И БОЛЬ

10. СУД И ИЗЪЯТИЕ

11. ДОЛГИ АПОСТОЛЬСКОГО ПРЕЕМСТВА

12. ДРУГАЯ КАЛИФОРНИЯ

13. АМЕРИКА И ВАТИКАН

ЭПИЛОГ

Нам надлежит рассмотреть ряд имущественных и финансовых решений, которые связывают некоторых американских епископов с чиновниками Ватикана; затем мы поговорим об отце Марсиале Масьеле, который был величайшим фандрайзером церкви, а также ее величайшим преступником. Вслед за этими историями мы внимательнее рассмотрим вопрос о том, как церковь обращается с финансами в Бостоне, Кливленде и Лос-Анджелесе, а также положение вещей в некоторых других диоцезиях, все время возвращаясь к деятельности Конгрегации по делам Духовенства – службы Ватикана, которая контролирует продажу собственности епископами.

Высокопоставленный чиновник данной Конгрегации недавно помогал американским епископам создать выгодную схему продажи церквей в США. Важнейшую роль в этом сыграл кардинал Анджело Содано, который занимал пост генерального секретаря в течение четырнадцати лет при Иоанне Павле и чуть более года при Бенедикте. Кроме того, Содано был неутомимым защитником отца Масьеля. Кардинал отказывался давать интервью; тем не менее материалы, собранные ФБР в связи с деловой активностью его племянника, наряду с некоторыми другими источниками оказывают нам здесь большую помощь, так что я намерен осветить и махинации Содано. Кстати, от итальянского слова Nipote происходит термин «непотизм».

Мне очень помогла книга Джеймса Голлина «Земные сокровища» (1971), посвященная финансам Католической церкви. По подсчетам автора, от 50 до 60 процентов всех богатств церкви находятся в США, но большая их часть вложена в собственность, которую по закону нельзя продать. «Не так сложно оценить общее богатство церкви, – говорит Голлин, – но куда важнее понять, что с этим богатством происходит». Я мог убедиться в том, что здесь каждый епископ поступает по-своему.

Римско-католическая церковь, к которой принадлежит 1,2 миллиарда верующих, – это самая огромная и самая многочисленная единая организация в мире, действующая почти везде. Она также в значительной мере децентрализована, так что каждый епископ пользуется большой властью. И как бы епископ ни полагался на своих подчиненных и советников, его власть зависит от Рима. Каждый епископ подотчетен папе, действующему через чиновников Римской курии. Немногие католики ставили под вопрос природу этой монархической организации до тех пор, пока не узнали о том, как епископы скрывают сексуальные преступления от судов, когда СМИ обнажили перед всеми эту преисподнюю, окруженную нездоровой завесой молчания.

«Не перестаю удивляться тому, что в некоторых диоцезиях информация об их финансах остается малодоступной, – сказал в 2002 году газете New York Times Патрик Шилтц, декан Школы правоведения Университета Св. Фомы в Сент-Поле, штат Миннесота. – Они как родители, которые не желают посвящать малых детей в свои тайны». После этого Шилтц стал федеральным судьей. Подобные слова юриста, который занимался защитой диоцезий, обвиняемых в злоупотреблениях, показывают, что многие известные католики глубоко разочарованы делами своей церкви.