Берснев - Шаманизм в Новом Свете

Перу - сказочная и волшебная страна. Настоящая жемчужина Южной Америки. Это мир, в котором неразделимо сплелись древние мифы индейцев и христианские предания, ритуалы шаманов и аскеза католических миссионеров, драматическая история испанских конкистадоров и древняя культура империи инков.

Впервые оказавшись в амазонском племени индейцев шипибо-конибо, мне показалось, что я, наконец-то, достиг конца света. Однако я и предполагал, что мне суждено заглянуть за этот край, туда, где заканчиваются тропы обычных путешественников и открывается путь в совершенно неведомый и таинственный космос - священный космос шаманов. Так оказавшись на краю этого света, я начал мистическое путешествие уже по ту сторону. И здесь я узнал, что шаманы - не только хранители древних сакральных тайн. Они - неутомимые путешественники и отважные первооткрыватели, знатоки сакральной географии, мира могущественных божеств, существ потустороннего мира, призраков и духов предков, животных и растений. Шаманы бесстрашно прокладывают тропы, или кано, что на языке племени шипибо, о котором пойдет речь в этой книге, переводится как воздушные сияющие пути, в далекие и неведомые земли Верхнего и Нижнего мира. Шаманы составили карту особых состояний сознания, которая была запечатлена ими в причудливых узорах на тканях традиционных одежд, в мифах и песнопениях-икарос. Мне посчастливилось участвовать в мистических ритуалах с аутентичными шаманами из амазонских племен, и заглянуть с их помощью в терра инкогнита амазонского психокосмоса. Перуанские шаманы и в наши дни продолжают древние традиции врачевания человеческих душ. Как и несколько тысяч лет назад, они все еще используют архаические магические практики для помощи людям. В книге пойдет речь об особых людях, тех, кого без преувеличения можно назвать просветленными шаманами. Их задача - нести божественный свет на нашу омраченную злом и неведением землю. Как и другие озаренные божественным светом святые и подвижники мира - они показывают нам дорогу в настоящий Новый Свет. Просветленные шаманы - проводники божественного света, помогающие рассеивать мрак наших душ, мрак, который является основным источником всех человеческих недугов.

3-е изд., испр. и доп.

Благодарности и благопожелания

Введение

Индейско-шаманское детство - С дедушкой на даче - Ночь перемен - Из Старого Света в Новый - Прогулка по Лиме - Через Анды в амазонские джунгли - Асьенда Джона - Пукальпа - прогулка по Интерзоне - Встреча с перуанским китайцем - Безмятежная первозданность - Знакомство с Пабло Амаринго - Священный дух аяуаски - В лавке перуанских художников - Врата в джунгли открываются - Золотая Амазонка - Горячий прием туземцев в Авайпе - Первая прогулка по джунглям - Легенда о прекрасных дельфинах - Конкурс амазонской красоты - Выветривание в амазонском лесу - Начало шаманского пути - Шаманская диета - Классификация шаманов и колдунов - История дона Ячака - Наша жизнь среди индейцев - Путешествия в иные измерения - Следующие церемонии с шаманом - Чистилище и очищение - Свет животворящий - Просветленный шаманизм и злое колдовство - Миф о рождении мапачо, аяуаски и чакруны - Мифы - правда или вымысел? - С чем мы имеем дело на церемониях аяуаски - Устройство вселенной глазами дона Ячака - Мир Хеовы, или Йоси Папы - О реинкарнации - Боги солнце - Шаман в кругу семьи - Традиционная роль шамана - Краткая история мирового шаманизма - Марири, икарос и осознанные сновидения - Из записей в дневнике: Размышления об Иисусе Христе и нашей природе - Эгоизм, часть и целое - Духи и призраки - Шаманские практики - Духовная анатомия человека согласно традиционным представлениям шипибо-конибо и в[и́]дению дона Ячака - Белая и черная тень - Медитация под древом аяуаски - Прощание с амазонской семьей - Возвращение в Пукальпу

Послесловие

ПРИЛОЖЕНИЕ