Павел Берснев - Священный космос шаманов

Архаика. Обычно этим термином принято называть ранний этап в развитии какого-либо общества. Корнями архаика уходит в доисторические времена каменного века. Именно здесь на границе каменного и бронзового веков формируются основные шаманские представления. Прежде всего на древность возникновения шаманизма указывают материалы археологии. Археологические исследования в Прибайкалье, проведенные А.П. Окладниковым в 1930-1950 годы, дали красноречивые свидетельства о существовании в этом регионе развитых шаманских традиций на закате каменного века. Материалы, добытые археологами в Сибири, позволяют предполагать, что шаманы, монопольно отправляющие культовую деятельность и создающие сложную обрядность, специальную одежду, мифологию, молитвенные тексты, впервые появились на территории юга Сибири и на севере европейской части России не позже глазковского периода или даже ранее того.

Архаические шаманские паттерны переходили из эпохи в эпоху. Следы «доисторических» шаманских мотивов можно обнаружить в античных мифах. Вот небольшой пример. Ритуальный наряд нганасанского шамана, кроме всего прочего, подразумевает особый ремень или цепь на спине. Когда шаман камлает в Нижний мир, ассистент шамана держит его за цепь, чтобы тот мог вернуться обратно в мир живых (то есть в Средний мир). Если ассистент не удержит шамана, тот может потеряться в Нижнем мире и не найти дорогу к живым.

В античном мифе о Тесее и Минотавре мы находим схожий сюжет. Для того чтобы Тесей не пропал в лабиринтах чудовища Минотавра (аналог Нижнего мира шаманов), Ариадна дает своему любимому клубок ниток. Это не столько помогает Тесею не заблудиться в лабиринтах, сколько позволяет сохранить связь с миром живых. Спуск в подземный лабиринт, сражение с чудовищем и возвращение обратно с помощью нити - все это может свидетельствовать о шаманских корнях этого мифа.

Павел Валерьевич Берснев - Священный космос шаманов - шаманские традиции с древности до наших дней

5-е изд., испр. и доп.

М.: ТД Велигор, 2020. - 438 с.: ил.

ISBN 978-5-88875-839-7

Павел Валерьевич Берснев - Священный космос шаманов - шаманские традиции с древности до наших дней - Содержание

Введение

Глава 1. Мир архаики

Глава 2. Шаманизм - мост между мирами

Глава 3. Латиноамериканский шаманизм

Глава 4. По эту сторону Берингова пролива 3

Заключение

Список литературы