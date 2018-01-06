Книга загробных видений - Александрийская библиотека

Александрийская библиотека

В том, что загробный мир существует, было убеждено подавляющее число древних греков и римлян. По большому счету, он был не так уж и удален от них: пещера в горной гряде, окаймлявшей долину, каменистый остров в нескольких километрах от берега, нередкие в Греции и Италии провалы в земле, через которые пускались в подземное странствие реки — все это воспринималось как врата в Аид.

Гомер заставляет Одиссея плыть далеко на север, «в страну киммерийцев», чтобы там пообщаться с умершими, но это путь героя, которому суждено побывать в местах неведомых и страшных. Простолюдину достаточно было посмотреть на мрачную нору под валуном, чтобы вообразить души умерших предков, выглядывающих оттуда. Мир умерших и мир живых были разделены значительно более тонкой завесой, чем в более поздние эпохи.

П. В. Берснева, А. А. Галата - Книга загробных видений - антология

коммент. Р. Светлова, А Галата, П. Берснева

Серия «Александрийская библиотека»

Санкт-Петербург: ООО «Издательство «Пальмира» 2017 г. — 334 с.

ISBN 978-5-521-00261-0

П. В. Берснева, А. А. Галата - Книга загробных видений - антология - Содержание

П. Берснев, А. Галат. Зеркало видений

Античные видения загробного мира

Видения ада в буддийской традиции

Джатака о странствии по адам

О «Тибетских книгах мертвых»

Повесть о Чойджид-дагини

Ветхозаветные видения смерти

Книга Еноха

Видения загробного мира в исламе

Средневековые латинские видения смерти

Из «Диалогов Григория Великого» Видение Карла III Видение Веттина Видение Тнугдала

Посмертное существование в православной традиции

Свидетельства о существовании загробных мытарств, извлеченные из творений св. отцов и житий святых

Мытарства души блаженной Феодоры

Откровение ангельское преп. Макарию Александрийскому о загробном состоянии душ человеческих и о днях церковного поминовения усопших (третьем, девятом и сороковом со дня кончины)

Извлечения из творения святителя Игнатия (Брянчанинова) «Слово о смерти»

Восхищение на третье небо

Святитель предстоит пред престолом Божиим

Оклеветанная святая

Небесная обитель повара Евфросина

Крещение язычницы

Горькое и сладкое

П. В. Берснева, А. А. Галата - Книга загробных видений - антология – Зеркало видений

Завеса тайны всегда окутывала смерть и все с ней связанное, но в особенности то, что касается посмертной судьбы человека. И всегда присутствовало в человеке неудержимое желание прикоснуться к тайне, узнать, хотя бы намеком, что же ожидает нас там, что происходит там с нашими близкими, друзьями, врагами, со знаменитыми и самыми обычными людьми... Что произойдет со мной? Но «если всматриваешься в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя» — так Фридрих Ницше выразил то, что интуитивно ощущает любой из смертных. Смерть — это абсолютное табу. О ней стараются не говорить, не вспоминать, а если и произносят ее имя, то только со страхом и почтением. И в любом случае нельзя упоминать ее всуе, дабы это не принесло несчастья. Не принято говорить о смерти в доме, где кто-то умер, но, как сказано в одной буддийской притче, нет такого дома, в котором никто не умирал. Поэтому нет такого человека, для которого тайна смерти и загробной участи не была бы и притягательной, и отталкивающей одновременно.

Современная масскультура не знает, что такое священный ужас. Нам внушают, что смерть — хоть и досадная проблема, но вполне разрешимая для этого современного «божества из машины», зовущегося «научно-технический прогресс». А пока с легкой руки знаменитого французского писателя Бернара Вербера появился новый термин — «танатонавты». В 1994 году он опубликовал одноименный роман о людях, поставивших себе целью исследовать загробный мир. Оказывается, увидеть загробный путь души совсем не сложно... Вот только и с Б. Бербером и еще с одним, может быть более знаменитым, исследователем смерти — Р. Моуди, — их собственный божок, упомянутый выше научно- технический прогресс, похоже, сыграл злую шутку. Знаменитый «тоннель» для путешествующих на тот свет душ, ощущение блаженства и другие сильные эмоции — все это, по мнению ученых, порождения физиологии умирающего мозга, последний сон, подаренный природой человеку. А тайна смерти остается тайной.

Все же если признать, что смерть — явление глубоко мистическое, то, исполняясь столь не свойственного нашим современникам смирения, можно обратиться к особого рода текстам, текстам, включающим рассказы адептов древних духовных традиций (в первую очередь мировых религий) о своем опыте загробных видений.

Здесь нас ожидает много удивительных открытий. При всем своеобразии культурно-исторического контекста, в котором они возникли, видения имеют больше общих черт, чем различий. На этом основании возможно даже попытаться классифицировать сами видения по ряду признаков.

В частности, мы можем выделить цель передачи видений. Она состоит в том, чтобы открыть слушателю или читателю истины, недоступные непосредственному человеческому познанию. Большинство видений несет вполне определенную дидактическую нагрузку.