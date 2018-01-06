Книга загробных видений - Александрийская библиотека
Александрийская библиотека
В том, что загробный мир существует, было убеждено подавляющее число древних греков и римлян. По большому счету, он был не так уж и удален от них: пещера в горной гряде, окаймлявшей долину, каменистый остров в нескольких километрах от берега, нередкие в Греции и Италии провалы в земле, через которые пускались в подземное странствие реки — все это воспринималось как врата в Аид.
Гомер заставляет Одиссея плыть далеко на север, «в страну киммерийцев», чтобы там пообщаться с умершими, но это путь героя, которому суждено побывать в местах неведомых и страшных. Простолюдину достаточно было посмотреть на мрачную нору под валуном, чтобы вообразить души умерших предков, выглядывающих оттуда. Мир умерших и мир живых были разделены значительно более тонкой завесой, чем в более поздние эпохи.
П. В. Берснева, А. А. Галата - Книга загробных видений - антология
коммент. Р. Светлова, А Галата, П. Берснева
Серия «Александрийская библиотека»
Санкт-Петербург: ООО «Издательство «Пальмира» 2017 г. — 334 с.
ISBN 978-5-521-00261-0
П. В. Берснева, А. А. Галата - Книга загробных видений - антология - Содержание
- П. Берснев, А. Галат. Зеркало видений
- Античные видения загробного мира
- Видения ада в буддийской традиции
- Джатака о странствии по адам
- О «Тибетских книгах мертвых»
- Повесть о Чойджид-дагини
- Ветхозаветные видения смерти
- Книга Еноха
- Видения загробного мира в исламе
- Средневековые латинские видения смерти
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Из «Диалогов Григория Великого»
- Видение Карла III
- Видение Веттина
- Видение Тнугдала
- Посмертное существование в православной традиции
- Свидетельства о существовании загробных мытарств, извлеченные из творений св. отцов и житий святых
- Мытарства души блаженной Феодоры
- Откровение ангельское преп. Макарию Александрийскому о загробном состоянии душ человеческих и о днях церковного поминовения усопших (третьем, девятом и сороковом со дня кончины)
- Извлечения из творения святителя Игнатия (Брянчанинова) «Слово о смерти»
- Восхищение на третье небо
- Святитель предстоит пред престолом Божиим
- Оклеветанная святая
- Небесная обитель повара Евфросина
- Крещение язычницы
- Горькое и сладкое
П. В. Берснева, А. А. Галата - Книга загробных видений - антология – Зеркало видений
Завеса тайны всегда окутывала смерть и все с ней связанное, но в особенности то, что касается посмертной судьбы человека. И всегда присутствовало в человеке неудержимое желание прикоснуться к тайне, узнать, хотя бы намеком, что же ожидает нас там, что происходит там с нашими близкими, друзьями, врагами, со знаменитыми и самыми обычными людьми... Что произойдет со мной? Но «если всматриваешься в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя» — так Фридрих Ницше выразил то, что интуитивно ощущает любой из смертных. Смерть — это абсолютное табу. О ней стараются не говорить, не вспоминать, а если и произносят ее имя, то только со страхом и почтением. И в любом случае нельзя упоминать ее всуе, дабы это не принесло несчастья. Не принято говорить о смерти в доме, где кто-то умер, но, как сказано в одной буддийской притче, нет такого дома, в котором никто не умирал. Поэтому нет такого человека, для которого тайна смерти и загробной участи не была бы и притягательной, и отталкивающей одновременно.
Современная масскультура не знает, что такое священный ужас. Нам внушают, что смерть — хоть и досадная проблема, но вполне разрешимая для этого современного «божества из машины», зовущегося «научно-технический прогресс». А пока с легкой руки знаменитого французского писателя Бернара Вербера появился новый термин — «танатонавты». В 1994 году он опубликовал одноименный роман о людях, поставивших себе целью исследовать загробный мир. Оказывается, увидеть загробный путь души совсем не сложно... Вот только и с Б. Бербером и еще с одним, может быть более знаменитым, исследователем смерти — Р. Моуди, — их собственный божок, упомянутый выше научно- технический прогресс, похоже, сыграл злую шутку. Знаменитый «тоннель» для путешествующих на тот свет душ, ощущение блаженства и другие сильные эмоции — все это, по мнению ученых, порождения физиологии умирающего мозга, последний сон, подаренный природой человеку. А тайна смерти остается тайной.
Все же если признать, что смерть — явление глубоко мистическое, то, исполняясь столь не свойственного нашим современникам смирения, можно обратиться к особого рода текстам, текстам, включающим рассказы адептов древних духовных традиций (в первую очередь мировых религий) о своем опыте загробных видений.
Здесь нас ожидает много удивительных открытий. При всем своеобразии культурно-исторического контекста, в котором они возникли, видения имеют больше общих черт, чем различий. На этом основании возможно даже попытаться классифицировать сами видения по ряду признаков.
В частности, мы можем выделить цель передачи видений. Она состоит в том, чтобы открыть слушателю или читателю истины, недоступные непосредственному человеческому познанию. Большинство видений несет вполне определенную дидактическую нагрузку.
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