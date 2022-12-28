Бертайн - Близкие отношения - Блэкмер - Акробаты богов

Любой, кто прилагает серьезные усилия, чтобы понять работу Юнга, не может не удивиться величию этого человека. Хотя он умер более тридцати лет назад, влияние его открытий, касающихся природы психики, едва ли стало ощущаться за пределами кабинета психолога. Широта и глубина его взглядов ошеломляют, и по этой причине многие уклоняются от дальнейшего исследования. Такому человеку нужны посредники, чтобы сообщить свои революционные прозрения в более личных формах.

Элеонора Бертайн была одной из первых, кто выполнил эту функцию посредника. Она сделала это не только в своих статьях, но и продемонстрировав в своей жизни и своей личностью то влияние, которое Юнг оказал на одного сведущего профессионала, живущего в нашу переходную эпоху.

Элеонора Бертайн была пионером, одной из тех немногих, кто первым принес аналитическую психологию в Америку. Она родилась в 1887 году в Нью-Йорке, окончила Вассарский колледж и завершила медицинское образование в 1908 году в Кор-нельском медицинском колледже. В 1920 году она поехала в Лондон, где посетила семинар Юнга, а затем длительное время работала с ним в Цюрихе. Вместе с М. Эстер Хардинг и Кристин Манн она была одним из основателей Клуба аналитической психологии Нью-Йорка в 1936 году. [1] Она стала покровителем института К. Г. Юнга в Цюрихе, когда он был основан в 1948 году, а также основанного в 1962 году фонда К. Г. Юнга в Нью-Йорке.

Элеонора Бертайн - Близкие отношения: семья, дружба, брак; Джоан Декстер Блэкмер - Акробаты богов. Танец и трансформация

М. :«Касталия», 2021. —307 с.

ISBN 978-5-521-16187-4

Элеонора Бертайн - Близкие отношения: семья, дружба, брак; Джоан Декстер Блэкмер - Акробаты богов. Танец и трансформация - Содержание

Элеонора Бертайн - Близкие отношения: семья, дружба, брак

Предисловие

Введение

Глава 1. Семья

Часть 2. Мужчины и женщины

Глава 3. Брак

Глава 4. Дружба

Эпилог

Джоан Декстер Блэкмер - Акробаты богов. Танец и трансформация

1

Вступление

2

Сосуд

Священное в танце

Идентичность Эго-Тела

Тело как тень

3

Подготовка тела

Процесс

Третий глаз

Шестое чувство

Ценность боли

4

Приближаясь к центру

Complexio Oppositorum

Образ и значение

Камень

Дерево

5

Преобразование энергии

Ритм и Геометрия

"Необычайно Мощный"

Заключение

Словарь юнгианских терминов

Библиография