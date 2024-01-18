Две тысячи лет назад жили мужчина, которого мы будем называть Иешуа, и женщина по имени Мириай, жили они вместе возле «лирового озера» странной формы — Галилейского моря, где древняя богиня когда-то была русалкой. Их родным языком был арамейский, язык провинциальной Самарии и Галилеи, которая к тому времени стала необычайным плавильным котлом культур.

На протяжении тысячелетий этот регион был родиной ханаанитян, поклонявшихся луне, Ашере и ее супругу Баалу. Но со временем Ашера, Ашторет и другие местные богини будут постепенно принижаться, оттесняться и вытесняться все более патристическими настроениями в римской, греческой и иудейской культурах.

Серен Бертран, Азра Бертран - Мистерии Магдалины. Путь левой руки женщины-Христа

М: «Касталия», 2021. — 440 с.

ISBN 978-5-521-16226-0

Серен Бертран, Азра Бертран - Мистерии Магдалины. Путь левой руки женщины-Христа - Содержание

Пролог. Мириай и Иешуа - история любви

Портал 1. Хроники Магдалины. Ее жизнь и Ее наследие Династия магдалины: Жрицы Дракона

Жизнь Магдалины: история женского Христа

Наследие Магдалины: розовая династия Грааля

Портал 2. Кодекс Магдалины священный Грааль в искусстве и символах

Портал 3. Поиск видения Магдалины Путь паломничества: рассказы, оракулы и личные ритуалы