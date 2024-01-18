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Бертран - Мистерии Магдалины

Бертран - Мистерии Магдалины
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Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Две тысячи лет назад жили мужчина, которого мы будем называть Иешуа, и женщина по имени Мириай, жили они вместе возле «лирового озера» странной формы — Галилейского моря, где древняя богиня когда-то была русалкой. Их родным языком был арамейский, язык провинциальной Самарии и Галилеи, которая к тому времени стала необычайным плавильным котлом культур.

На протяжении тысячелетий этот регион был родиной ханаанитян, поклонявшихся луне, Ашере и ее супругу Баалу. Но со временем Ашера, Ашторет и другие местные богини будут постепенно принижаться, оттесняться и вытесняться все более патристическими настроениями в римской, греческой и иудейской культурах.

Серен Бертран, Азра Бертран - Мистерии Магдалины. Путь левой руки женщины-Христа

М: «Касталия», 2021. — 440 с.

ISBN 978-5-521-16226-0

Серен Бертран, Азра Бертран - Мистерии Магдалины. Путь левой руки женщины-Христа - Содержание

Пролог. Мириай и Иешуа - история любви

Портал 1. Хроники Магдалины. Ее жизнь и Ее наследие Династия магдалины: Жрицы Дракона

Жизнь Магдалины: история женского Христа

Наследие Магдалины: розовая династия Грааля

Портал 2. Кодекс Магдалины священный Грааль в искусстве и символах

Портал 3. Поиск видения Магдалины Путь паломничества: рассказы, оракулы и личные ритуалы

Views 919
Rating 4.4 / 5
Added 18.01.2024
Author brat christifid
Rate this publication:
4.4/5 (6)

Comments (2 comments)

S
Sklyar 3 years ago

Пишет: Общий файл был удалён. вышлите на [email protected] люди добрые в коллекцию Касталии
E
esxatos 3 years ago

Странно, как на сайте барабашка завёлся...

Файл восстановлен, такую громадину в 100 мб никакая почта не потянет...

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