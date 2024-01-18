Бертран - Мистерии Магдалины
Две тысячи лет назад жили мужчина, которого мы будем называть Иешуа, и женщина по имени Мириай, жили они вместе возле «лирового озера» странной формы — Галилейского моря, где древняя богиня когда-то была русалкой. Их родным языком был арамейский, язык провинциальной Самарии и Галилеи, которая к тому времени стала необычайным плавильным котлом культур.
На протяжении тысячелетий этот регион был родиной ханаанитян, поклонявшихся луне, Ашере и ее супругу Баалу. Но со временем Ашера, Ашторет и другие местные богини будут постепенно принижаться, оттесняться и вытесняться все более патристическими настроениями в римской, греческой и иудейской культурах.
Серен Бертран, Азра Бертран - Мистерии Магдалины. Путь левой руки женщины-Христа
М: «Касталия», 2021. — 440 с.
ISBN 978-5-521-16226-0
Серен Бертран, Азра Бертран - Мистерии Магдалины. Путь левой руки женщины-Христа - Содержание
Пролог. Мириай и Иешуа - история любви
Портал 1. Хроники Магдалины. Ее жизнь и Ее наследие Династия магдалины: Жрицы Дракона
Жизнь Магдалины: история женского Христа
Наследие Магдалины: розовая династия Грааля
Портал 2. Кодекс Магдалины священный Грааль в искусстве и символах
Портал 3. Поиск видения Магдалины Путь паломничества: рассказы, оракулы и личные ритуалы
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