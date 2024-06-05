Бертран - Ткачиха Духа
Итак, дорогие читатели, добро пожаловать! Я очень счастлива, что могу поделиться с вами этой книгой и надеюсь, что она наполнит вашу жизнь чудесами и принесет вам благословение. Я хочу, чтобы вы прочувствовали, что каждый из представленных здесь кратких очерков является отдельным потоком в теле могучей извилистой реки. Ее воды зовут вас, так войдите же в них и наполнитесь ее женской магией. Сейчас она нужна нам как никогда ранее. И она вернет нас домой к нашей истинной природе.
Здесь я н е пытаюсь вас чему-то научить, я всего лишь хочу распылить над вами немного волшебной пыльцы. Пусть эта книга всегда будет у вас под рукой, будь то на прикроватной тумбочке или на кухонном столе, чтобы вы могли обратиться к ней, когда это будет необходимо. Это будет ваш ведьмовской артефакт, который сделает вашу повседневную жизнь чуточку изящней и изысканней. И для этого не нужно предпринимать каких-либо нечеловеческих усилий. Все что она вам даст – это простую одухотворенность и постоянное ощущение присутствия в вашей жизни чуда и магии. И помните, вы всегда благословенны.
Чтобы позаботиться о духе, нам необходимо установить связь с землей, с ее личной историей и с теми историями, что живут в наших телах, с этими хитросплетениями человеческих судеб с судьбой земли, которые ткались испокон веков и будут ткаться бесконечно.
Все свои знания я черпаю из собственной памяти и тех сюжетов, что поведала мне сама земля, а также из историй, живущих в моем собственном теле. Эти истории пребывают в постоянном диалоге с неспешной вибрацией земли, которая пульсирует прямо у нас под ногами, под ногами всего суетливого современного мира. И сейчас я говорю вовсе н е о каком-то другом мире, который существовал когда-то давно, а скорее о другом измерении, которое всегда присутствует рядом с нами. Чтобы соприкоснуться с ним, от нас требуется лишь замедлиться и восстановить связь с ним. Так что все рассказанное мной звучит в унисон со всеми посещенными мной местами и историями, которые я прожила в течение тех семи лет, когда я их записывала. Среди них есть и воспоминания ушедших в иные миры хранителей духа и тех, кто все еще прядет эти нити.
Серен Бертран - Ткачиха Духа - Мудрость Женского Магического Пути
М.: «Касталия», 2024. — 312 с.
ISBN 978-5-521-24039-5
Серен Бертран - Ткачиха Духа – Содержание
Введение. Добро пожаловать вовнутрь. Великая ткань
Часть 1 . Сплетая нашу сеть
- 1. Ткачество духа. Путь женской магии
- 2. Женская сила. Пробуди свое духовное Чрево
- 3. Революция Чрева. Магия женского тела
- 4. Космическое рождение. Драконья жрица земли
- 5. Лунные мистерии. Лунные циклы мудрости
- 6. Менструальная магия. Восстановление нашего баланса
- 7. Лунная мистика. Полуночные мистерии
- 8. Женская алхимия. Принимая трансформацию
- 9. Духовные хранители Чрева. Податели воды, хранители огня
- 10. Магическая наука. Школы женских мистерий
Часть 2. Взращивая наши корни
- 11. Мать-Гора. Земля Богини Грааля
- 12. Домашнее колдовство. Создание вашего гнезда
- 13. Могущество укорененности. Женский духовный путь
- 14· Погружение во Тьму. Бог в почве
- 15. Бабушкина мудрость. Наше первозданное знание
- 16. Благословение старухи. Почитание старших
- 17. Кельтская магия. Путь жрицы лебедей
- 18. Птицы духа. Песнь женской ипостаси Христа
- 19. Плодородие души. Наше дерзкое творчество
- 20. Исконная преданность. Как молится женское начало
Часть 3. Плетя наше исцеление
- 21. Дикая Женственность. Мечтая вместе с Матерью-Землей
- 22. Путешествие в преисподнюю. Спуск вниз
- 23. Рана ведьмы. Возвращение нашей мудрости
- 24. Исцеление тени. Возрождая женственность
- 25. Плачи. Шаманский путь скорби
- 26. Мягкая власть. Магия уязвимости
- 27. Исцеляющие руки. Открытое сердце
- 28. Магия материнской родословной. Исцеляя наше материнское наследие
- 29. Храм йони. Целительные ритуалы священной женственности
- 30. Архетипы женственности. Ведьма и жрица
Часть 4. Грезя о нашем волшебстве
- 31. Чрево мира. Круг предков
- 32. Магия дакини. Драгоценность в лотосовом Чреве
- 33. Инициация Богини. Сила Кали
- 34. Госпожа Сатурн. Наследие Космической Ведьмы
- 35. Багряная жена. Храм женских искусств
- 36. Путь жрицы. История священной шлюхи
- 37. Принц скорпиона. Танцующий маг
- 38. Экстатические мистики. Страсть Терезы Авильской
- 39. Магия Метатрона. Драконы творения
- 40. Квантовые скачки. Мистерии времени
Часть 5. Чаруя наш мир
- 41. Магия затмения. Лев и Русалки
- 42. Мудрость сновидений. Пробуждая психе
- 43. Алхимия души. Сплав силы и любви
- 44. Биология связи. Священный союз и родственные души
- 45. Открываясь любви. Спускаясь в сердце
- 46. Романтическая любовь. Мистический духовный путь
- 47. Магия Христа. Богиня Авалона
- 48. Епифанпя. Три мудрых ведьмы-повитухи
- 49. Тайна Рождества. Материнский портал
- 50. Возрождение ведьмы. Инициация Бабы Яги
Завершающая молитва. Инвокациямуз
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