Итак, дорогие читатели, добро пожаловать! Я очень счастлива, что могу поделиться с вами этой книгой и надеюсь, что она наполнит вашу жизнь чудесами и принесет вам благословение. Я хочу, чтобы вы прочувствовали, что каждый из представленных здесь кратких очерков является отдельным потоком в теле могучей извилистой реки. Ее воды зовут вас, так войдите же в них и наполнитесь ее женской магией. Сейчас она нужна нам как никогда ранее. И она вернет нас домой к нашей истинной природе.

Здесь я н е пытаюсь вас чему-то научить, я всего лишь хочу распылить над вами немного волшебной пыльцы. Пусть эта книга всегда будет у вас под рукой, будь то на прикроватной тумбочке или на кухонном столе, чтобы вы могли обратиться к ней, когда это будет необходимо. Это будет ваш ведьмовской артефакт, который сделает вашу повседневную жизнь чуточку изящней и изысканней. И для этого не нужно предпринимать каких-либо нечеловеческих усилий. Все что она вам даст – это простую одухотворенность и постоянное ощущение присутствия в вашей жизни чуда и магии. И помните, вы всегда благословенны.

Чтобы позаботиться о духе, нам необходимо установить связь с землей, с ее личной историей и с теми историями, что живут в наших телах, с этими хитросплетениями человеческих судеб с судьбой земли, которые ткались испокон веков и будут ткаться бесконечно.

Все свои знания я черпаю из собственной памяти и тех сюжетов, что поведала мне сама земля, а также из историй, живущих в моем собственном теле. Эти истории пребывают в постоянном диалоге с неспешной вибрацией земли, которая пульсирует прямо у нас под ногами, под ногами всего суетливого современного мира. И сейчас я говорю вовсе н е о каком-то другом мире, который существовал когда-то давно, а скорее о другом измерении, которое всегда присутствует рядом с нами. Чтобы соприкоснуться с ним, от нас требуется лишь замедлиться и восстановить связь с ним. Так что все рассказанное мной звучит в унисон со всеми посещенными мной местами и историями, которые я прожила в течение тех семи лет, когда я их записывала. Среди них есть и воспоминания ушедших в иные миры хранителей духа и тех, кто все еще прядет эти нити.

Серен Бертран - Ткачиха Духа - Мудрость Женского Магического Пути

М.: «Касталия», 2024. — 312 с.

ISBN 978-5-521-24039-5

Серен Бертран - Ткачиха Духа – Содержание

Введение. Добро пожаловать вовнутрь. Великая ткань

Часть 1 . Сплетая нашу сеть

1. Ткачество духа. Путь женской магии

2. Женская сила. Пробуди свое духовное Чрево

3. Революция Чрева. Магия женского тела

4. Космическое рождение. Драконья жрица земли

5. Лунные мистерии. Лунные циклы мудрости

6. Менструальная магия. Восстановление нашего баланса

7. Лунная мистика. Полуночные мистерии

8. Женская алхимия. Принимая трансформацию

9. Духовные хранители Чрева. Податели воды, хранители огня

10. Магическая наука. Школы женских мистерий

Часть 2. Взращивая наши корни

11. Мать-Гора. Земля Богини Грааля

12. Домашнее колдовство. Создание вашего гнезда

13. Могущество укорененности. Женский духовный путь

14· Погружение во Тьму. Бог в почве

15. Бабушкина мудрость. Наше первозданное знание

16. Благословение старухи. Почитание старших

17. Кельтская магия. Путь жрицы лебедей

18. Птицы духа. Песнь женской ипостаси Христа

19. Плодородие души. Наше дерзкое творчество

20. Исконная преданность. Как молится женское начало

Часть 3. Плетя наше исцеление

21. Дикая Женственность. Мечтая вместе с Матерью-Землей

22. Путешествие в преисподнюю. Спуск вниз

23. Рана ведьмы. Возвращение нашей мудрости

24. Исцеление тени. Возрождая женственность

25. Плачи. Шаманский путь скорби

26. Мягкая власть. Магия уязвимости

27. Исцеляющие руки. Открытое сердце

28. Магия материнской родословной. Исцеляя наше материнское наследие

29. Храм йони. Целительные ритуалы священной женственности

30. Архетипы женственности. Ведьма и жрица

Часть 4. Грезя о нашем волшебстве

31. Чрево мира. Круг предков

32. Магия дакини. Драгоценность в лотосовом Чреве

33. Инициация Богини. Сила Кали

34. Госпожа Сатурн. Наследие Космической Ведьмы

35. Багряная жена. Храм женских искусств

36. Путь жрицы. История священной шлюхи

37. Принц скорпиона. Танцующий маг

38. Экстатические мистики. Страсть Терезы Авильской

39. Магия Метатрона. Драконы творения

40. Квантовые скачки. Мистерии времени

Часть 5. Чаруя наш мир

41. Магия затмения. Лев и Русалки

42. Мудрость сновидений. Пробуждая психе

43. Алхимия души. Сплав силы и любви

44. Биология связи. Священный союз и родственные души

45. Открываясь любви. Спускаясь в сердце

46. Романтическая любовь. Мистический духовный путь

47. Магия Христа. Богиня Авалона

48. Епифанпя. Три мудрых ведьмы-повитухи

49. Тайна Рождества. Материнский портал

50. Возрождение ведьмы. Инициация Бабы Яги

Завершающая молитва. Инвокациямуз