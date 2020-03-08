Беседы о Иисусовой молитве

Как научиться Иисусовой молитве? Ответом на этот вопрос и служит предлагаемая книга, дающая сводку того, что говорили и писали о молитве Иисусовой и вообще о внутреннем делании Святые Отцы и подвижники Православной Церкви.

«Книга эта — прекрасная, душеспасительная и многим послужит вразумлением и утешением — на пользу душевную. Наше современное общество мало знает и понимает в этом деле». Митрополит Евлогий.

Писание говорит, что много может сделать усиленная молитва праведного. Долг родителей - молиться о своих детях. Молитва матери http://www.sudba.info/silnaya-molitva-materi-o-docheri/ защищает детей. Не будем забывать об этом...

«Достоуважаемый отец Игумен. Книгу, Вами мне присланную, «Сборник о молитве Иисусовой», я получил и благодарю Вас за нее, за Вашу ревность и за молитвы, в которых всегда нуждаюсь. Изданная Вами книга отвечает насущной потребности времени и потому встречена общим сочувствием. Валаамская обитель с давних пор была ярким светочем для всего русского иночества, и Ваше издание доказывает, что она, невзирая на пережитые ею потрясения, продолжает нести свою прежнюю миссию доселе». Митрополит Анастасий.

По выходе в свет, эта книга привлекла к себе внимание и печати, и читателей. Приводим часть полученных нами отзывов, из которых можно видеть, чем именно наша книга привлекла к себе внимание и сочувствие общества.

Валаамская обитель издала в 1936 году «Сборник о молитве Иисусовой», желая этим «уяснить способ производства Иисусовой молитвы, показать всю ее нужду и необходимость в деле нашего служения Богу, словом — напомнить как современному монашеству, так и всем ревнующим о своем душевном спасении, древле-отеческое учение о умном делании и о борьбе со страстьми».

«Выражаю Вам искреннюю благодарность за присланную мне Вашу весьма назидательную книгу — «Сборник о молитве Иисусовой». Митрополит Александр (Эстония).

«Многосторонностью своего содержания Сборник будет прекрасным руководством для ищущих духовных подвигов, весьма облегчая им изучение вопроса о молитве Иисусовой. Благодарную службу сослужит книга и проповеднику, так как он найдет в ней много сведений, и найдет их очень легко, благодаря систематизации материала. Да вознаградится труд Ваш духовными подвигами тех, которые будут к тому подвигнуты Вашей книгой или которым Ваша книга даст новый толчок к развитию своей внутренней жизни». Архиепископ Герман (Сердоболь).

«Приношу Вам большую благодарность за Вашу хорошую книгу о молитве Иисусовой. Ваше почтенное имя будет с благодарностью вспоминаться среди художников духа». Епископ Александр (Выборг).

«Давно в печати не выходило книги, подобной Вашей, с таким чисто святоотеческим содержанием и стилем. Для меня было большим духовным удовольствием читать Вашу книгу и вдыхать благоухание горняго мира, доступное лишь при тихом и сосредоточенном, бесконечно сладостном для сердца и души, повторением в умном делании молитвы: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Да вознаградит Вас Господь сторицею за Ваше доброе дело: дать многим возможность «вниманием стоя в сердце, стать умом в сердце пред лицем Господа и взывать: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» и ощутить силу в Господе...» Епископ Андрей (Болгария).

«Ваша книга — очень полезный вклад в аскетическую литературу и может служить настольной книгой для лиц, посвятивших себя этому духовному деланию». Архимандрит Ме-летий (Иерусалим).

«От души благодарю Вас за присланную книгу о молитве Иисусовой. Она очень хороша и полезна не только для инока, а и для всякого умного делателя о Дусе Святе». Архимандрит Варсонофий (Марокко)

Выдержки из отзывов духовных журналов:

«Валаамский монастырь недавно (в 1936 году) выпустил первым изданием новую книгу «Сборник о молитве Иисусовой». В наше мятущееся время, в дни почти всеобщего ожидания и предощущения великой грозы, надвигающейся на весь мир, весьма многие,особенно же русские люди, ищут путей ко входу в какую-нибудь тихую и спасительную пристань. Большинство таких благочестивых искателей находят искомое пристанище в святой Православной Церкви. Созидая свое душевное устроение, основанное на глубоко религиозных началах, эти богоискатели чрезвычайно интересуются вопросами об Иисусовой молитве, о которой все более или менее слышали, что с помощью именно этой молитвы многие духовные старцы, подвижники духа и св. угодники Божий творили и совершали великие дела и чудеса. Поэтому теперь нередко можно услышать и от духовных лиц, от монахов и монахинь, а также и от мирян, вопросы, как ею молиться, как к ней приступить, нужны ли при этом земные поклоны, и другие разные подобные вопросы, связанные с интересом к этой молитве. Вышеуказанная книга, как нельзя более, отвечает пробудившемуся в верующем обществе интересу и вниманию к Иисусовой молитве. Поэтому этот Сборник вышел весьма своевременно... Сборник можно порекомендовать, как лучшее пособие всем интересующимся вопросами, связанными с Иисусовой молитвой и с практическим ее применением в нашей жизни. Редакция «Святой Земли» настойчиво рекомендует этот «Сборник о молитве Иисусовой» («Сея-тая Земля» № 1 — 1937г. Иерусалим).

«Прекрасно внешне изданная книга, ценная и по содержанию о пользе молитвы Иисусовой. Материал собирался годами и заимствован из личного опыта подвижников, из творений св. отцов Церкви и т. п. В настоящее время эту книгу можно считать наиболее полной и наиболее содержательной в отношении тайны «умного делания» — молитвы Иисусовой» (Хлеб Небесный»у № 1 — 1937г. Харбин).

«Валаамский монастырь (В Финляндии) издал недавно книгу под двойным заглавием: «Умное делание. О молитве Иисусовой» — сборник поучений святых отцов и известных подвижников Православной Церкви о молитве Иисусовой и ее значении для христианина ... Сборник, составленный Игуменом Харитоном, будет полезен в наше время духовного оскудения и молитвенного небрежения. Можно, поэтому, рекомендовать его не только современному монашеству и пастырям, но и всем вообще возгревающим в своем сердце молитвенный дар, ревнующим о своем, душевном спасении» («Ведомости Братства теологов». Варшава. № 3 — 1936 г.).

«О молитве Иисусовой»... Прекрасно изданный Валаамским монастырем сборник поучений святых отцов и опытных делателей Иисусовой молитвы... Новый сборник обращает на себя внимание исключительным богатством святоотеческих изречений и целым рядом поучений о Иисусовой молитве. Справедливо новый сборник назван кем-то «Малое Доброто-любие». Умное делание — непрестанное повторение Иисусовой молитвы — «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» — это тот тип православной мистики, в которой особенно подчеркивается важность имени Божьего, призываемого на молитве... Подвижники свидетельствуют, что сладчайшее имя Иисуса заключает в себе силу присутствия Божия. Имя Иисуса, пребывающее в сердце человека, сообщает ему силу обожения (теозис), которое даровано нам Искупителем. («Вера и жизнь», Рига. №6 — 1937г.).

«Умное делание. О молитве Иисусовой. Сборник поучений святых отцов и опытных ее делателей»... Это малое «Русское Добротолюбие» должно явиться настольной книгой не только каждого инока, но и каждого члена Церкви, любящего Бога, ревнующего о своем спасении и сознающего свою ответственность, прежде всего молитвенную, за судьбы Церкви и мира. Невысокая цена (40 амер. цент, без пересылки) облегчает ознакомление с этой ценной книгой, вкладом обители Валаамской в русскую аскетическую письменность» («Сергиевские листки» № 102—1937г. Проф. Б. И. Сове).

«Сборник». Книга имеет 298 стр., в него входит около 400 изречений св. Отцов и подвижников и, кроме того, целые поучения опытных в молитвенном подвиге лиц, как то: Святителя Димитрия Ростовского, архимандрита Паисия Велич-ковского, старца Василия и других... Приведенные в «Сборнике» поучения и изречения почитаемых Церковью св. Отцов и подвижников с совершенною полнотою разъясняют и освещают древле-отеческое учение об «умном делании» и о борьбе со страстями. Каждое приведенное в «Сборнике» изречение снабжено указанием сочинения, откуда оно заимствовано. В этом отношении «Сборник» является чрезвычайно ценным справочником к обширной русской аскетической литературе. Но, будучи таковым, «Сборник» в то же время является для всякого, ревнующего о своем душевном спасении, глубоко назидательною книгою, заключающею в себе мудрые руководственные указания и советы людей высокого христианского духа и великого опыта в молитвенном подвиге» (Утренняя Заря. № 12—1936 г. Сердоболь).

«Сборник о молитве Иисусовой». На первый взгляд, эта книга предназначается для монахов, подвижников, лиц духовного звания. Но дело молитвы есть первое дело каждого христианина, говорит Еп. Феофан, мысли и слова которого неоднократно приводит составитель сборника. Молитва — дыхание духа. Есть дыхание в теле — живет тело; прекратится дыхание — прекратится жизнь. Так и в духе. Есть молитва — живет дух; нет молитвы — нет жизни в духе. А когда нет духовной жизни, человек живет только телесно-душевной жиз-нию. Гармония, полнота жизни нарушается, томится человек и не понимает, что лишь в общении со своим первообразом может он найти нарушенную гармонию, найти удовлетворение своим томлениям. Коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит он вне своей цели, вне своего высокого назначения. Но дело молитвы — есть целая наука, есть искусство из искусств, как говорят об этом святые Отцы... Что есть молитва, в чем молитва, в чем сущность молитвы, какие условия необходимы для стяжания истинного духа молитвенного, каковы плоды молитвы — на все эти вопросы и дает ответы «Сборник о молитве Иисусовой» словами и изречениями мудрых отцов, художников духа. Для современного читателя это особенно ценно, так как сейчас лишь в монастырских библиотеках сохранились такие книги, как Добротолюбие, сочинения Еп. Феофана Затворника, Еп. Игнатия Брянчанинова и других учителей и делателей молитвы Иисусовой. Поэтому Сборник Игумена Харитона должен стать настольной книгой, тем руководством, которое должен иметь каждый, стремящийся жить соответственно тому высокому назначению, к которому призван человек» («Журнал Содружества». №2—1937 г. Выборг).

Из вышеприведенных отзывов видно, что «Сборник о молитве Иисусовой» «как нельзя более отвечает пробудившемуся в верующем обществе интересу и вниманию к Иисусовой молитве и что сборник вышел весьма своевременно», что «в настоящее время эту книгу можно считать наиболее полной и наиболее содержательной в отношении тайны «умного делания молитвы Иисусовой» и что «это малое Русское Добротолюбие должно явиться настольной книгой не только каждого инока, но и каждого члена Церкви».

Но дело молитвы — есть целая наука, есть искусство из искусств, художество из художеств, как говорят об этом святые Отцы.

Еп. Игнатий говорит: «В настоящее время — существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают! Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния, ищут наслаждения и восторгов, льстят себе, и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время! Она существенный, единственный руководитель в наше время ко спасению. Наставников нет!» То же подтверждает и Еп. Феофан: «Молитва есть все: вера, благочестие, спасение. Следовательно, о ней столь можно говорить, что и конца не будет. Желательно, чтоб книгу кто составил в руководство к молитве из святых Отцов. Это было бы тоже, что руководство ко спасению».

Валаамская обитель, имея не малое богатство святоотеческих творений в своей библиотеке, которой могут пользоваться не все, и видя недостаток в современном христианском обществе святоотеческой литературы, нашла возможным снова, хотя бы отчасти, послужить удовлетворению этой нужды изданием второй книги об умном делании, или о Иисусовой молитве, придав ей форму беседы между иноком и мирским иереем. Эта книга служит дополнением и пояснением первой. В нее входят многочисленные наставления о молитве древних св. Отцов Церкви, полный русский перевод писаний о молитве Иисусовой старца Нямецкого монастыря схиархимандрита Паисия, наставления преп. Серафима Саровского, Епископа Феофана, Епископа Игнатия, Оптинс-ких и Валаамских старцев, о. Иоанна Кронштадтского и даются ответы на возникающие недоуменные вопросы светских людей о молитвенном делании.

Валаам. 24 апреля 1938 г.