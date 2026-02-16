Беспалов - Проповеди

Беспалов - Проповеди
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics

Книга А. Д. Беспалова «Проповеди» — это собрание духовных наставлений, отражающих богатый опыт пастырского служения в евангельской традиции. Тексты автора отличаются глубокой верностью библейскому тексту и стремлением донести вечные истины до сердца современного человека без лишней сложности, но с сохранением богословской точности. Каждое обращение в сборнике — это не просто теоретическая лекция, а живой призыв к обновлению веры и практическому следованию за Христом.

Основное внимание в своих проповедях Беспалов уделяет вопросам освящения, личных взаимоотношений с Богом и роли Церкви в жизни христианина. Автор часто использует тематический метод, раскрывая такие важные аспекты, как сила молитвы, значение христианского характера и необходимость твердого упования на Божьи обетования в периоды испытаний. Его стиль характеризуется мягкостью пастырского тона в сочетании с бескомпромиссностью в вопросах греха и покаяния.

Сборник служит прекрасным пособием для личного назидания и может быть использован служителями как образец построения логически выверенной и духовно наполненной проповеди. Беспалов мастерски переплетает библейские сюжеты с примерами из жизни, помогая читателю увидеть, как Слово Божье действует в повседневной реальности. Книга призывает к глубокому самоанализу и вдохновляет на путь духовного возрастания, ставя во главу угла славу Божью и спасение человеческой души.

А. Д. Беспалов – Проповеди

Б.в.д. – 410 с.

А. Д. Беспалов – Проповеди – Содержание

  • Об этой книге

  • Предисловие

  • От автора

  • Одиночество и уединение

  • О беспорочном освящении нас Богом

  • Учение Иисуса Христа о любви Божьей

  • Чистые сердцем

  • Будьте мудры и просты

  • Сеять, как пшеницу

  • О вечной жизни во Христе

  • О Царстве Божьем внутри нас

  • О трех праведностях

  • О трехэтапной благодати Бога для людей

  • О дружбе

  • О трех состояниях правильной духовной жизни

  • О храмах Божьих

  • Три друга

  • Вы - соль земли

  • Овцы Мои

  • Знамение Ионы пророка

  • Неполное исцеление слепого Христом

  • О покаянии

  • Христос не обращал внимания

  • Беседа Христа с самарянкой

  • Учение Господа Иисуса Христа о церкви

  • Последняя Пасха в жизни Христа

  • Смертельная скорбь

  • Голгофа

  • Иуда-предатель

  • Великая честь, но не вовремя оказанная

  • Два трудных вопроса

