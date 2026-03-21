Бетчелор - Библия для детей в 365 рассказах

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Translations, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Бетчелор - Библия для детей в 365 рассказах

Издательство „Свет на Востоке", перевод на русский язык, 2000 - 417 стр.

ISBN 3-935435-05-3 (рус.)

Бетчелор - Библия для детей в 365 рассказах - Оглавление

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

• История творения

  • 1 Сотворение мира - 2 Сотворение человека

• Грехопадение

  • 3 Запретный плод - 4 Изгнание из рая

• Каин и Авель

  • 5 Два брата - 6 Первое убийство

• История Ноя

  • 7 Ной строит ковчег - 8 Потоп - 9 Новое начало - 10 Радуга в небе

• Вавилонская башня

  • 11 Башня высотою до небес

• История Авраама

  • 12 Призвание Аврама - 13 Аврам и Лот в земле ханаанской - 14 Божье обетование Авраму - 15 Агарь - 16 Три путника - 17 Содом и Гоморра - 18 Спасение Лота

• История Исаака

  • 19 Рождение Исаака - 20 Изгнание Агари - 21 Испытание веры - 22 Невеста для Исаака - 23 Ревекка

• Право первородства

  • 24 Иаков покупает право первородства - 25 Хитрость Ревекки - 26 Иаков покидает отчий дом

• История Иакова

  • 27 Сон Иакова - 28 Обманутый обманщик - 29 Чудесная борьба - 30 Примирение Иакова с Исавом

• Детство Иосифа

  • 31 Разлад в доме Иакова - 32 Сны Иосифа - 33 Иосиф брошен в ров - 34 Иосиф продан в рабство

• Иосиф в египетском рабстве

  • 35 Иосиф - раб Потифара - 36 В темнице - 37 Толкование снов - 38 Сны фараона

• Иосиф - правитель Египта

  • 39 Советник фараона - 40 В Египет за хлебом - 41 Вениамин отправляется в путь - 42 Пропавшая чаша - 43 Иаков с семьей отправляется в Египет - 44 Несчастья народа израильского в Египте

• История Моисея

  • 45 Спасенный младенец - 46 Моисей, принц египетский - 47 В земле мадиамской - 48 Призвание Моисея

• Моисей и фараон

  • 49 Фараон сказал: „Нет" - 50 Казни египетские - 51 Последняя казнь - 52 Установление праздника Пасхи

• Исход из Египта

  • 53 Конец рабству - 54 Бог указывает путь - 55 Погоня - 56 Переход через Чермное море - 57 Манна небесная - 58 Бог дает воду в пустыне - 59 Битва с амаликитянами - 60 Моисей и судьи народа израильского

• Закон Божий

  • 61 У горы Синай - 62 Заповеди любви к Богу - 63 Заповеди любви к ближнему - 64 Бог заботится о народе израильском

• Бог и Его народ

  • 65 Завет - 66 Скиния Господня - 67 Золотой телец - 68 Примирение с Богом

• У пределов земли ханаанской

  • 69 Земля обетованная не за горами - 70 „Не лучше ли возвратиться в Египет?" - 71 Ослушание Моисея - 72 Медный змей - 73 Валаамова ослица - 74 Кончина Моисея

• История Иисуса Навина

  • 75 Новый вождь Израиля - 76 Разведчики в Иерихоне - 77 Вера Раав - 78 Переход через Иордан

• Земля обетованная

  • 79 Необычные приготовления - 80 Падение Иерихона - 81 Хитрость евеев - 82 „Стой, солнце!" - 83 Раздел Ханаана

• Время судей израильских

  • 84 Евреи в Ханаане - 85 Подвиг Аода - 86 Девора и Варак - 87 Отважная Иаиль

• Гедеон

  • 88 Призвание Гедеона - 89 Гедеон получает доказательства - 90 Разрушение языческих жертвенников - 91 Гедеон отбирает воинов - 92 Ночью в лагере мадианитян - 93 Меч Господа и Гедеона!

• Иеффай

  • 94 Опрометчивый обет - 95 „Шибболет"

• Самсон

  • 96 Младенец, посвященный Господу - 97 Невеста-филистимлянка - 98 Загадка о льве и пчелах - 99 Самсон и Далила - 100 Пленение Самсона - 101 Сильный и в смерти

• Руфь

  • 102 Тяжелые времена - 103 Руфь собирает колосья - 104 Счастливый конец

• Самуил

  • 105 Анна молит о сыне - 106 Посвящение Богу - 107 „Говори, Господи!“ - 108 Ковчег в руках врагов - 109 Возвращение ковчега - 110 „Нам нужен царь!“

• Первый царь Израиля

  • 111 Пропавшие ослицы - 112 Помазание на царство - 113 „Да здравствует царь!“ - 114 Хорошее начало - 115 Вылазка Ионафана - 116 Саул ослушался Бога

• Юность Давида

  • 117 Помазание нового царя - 118 Давид принимает вызов - 119 Давид и Голиаф - 120 Ревность Саула - 121 Верный друг

• Давид скрывается

  • 122 Бегство Давида - 123 Расставание с другом - 124 Хлеб и меч - 125 Доносчик Доик - 126 Давид щадит Саула - 127 Вода из колодезя вифлеемского

• Давид вне закона

  • 128 Мудрая Авигея - 129 Волшебница из Аэндора - 130 Давид у филистимлян - 131 Все потеряно - 132 Награда за добро - 133 „Не разлучились и в смерти своей“

• Царь Давид

  • 134 Давид воцаряется над Израилем - 135 Город Давида - город Божий - 136 Обетование Господа Давиду - 137 Память о друге

• Грехи Давида

  • 138 Прекрасная Вирсавия - 139 Один грех влечет за собой другой - 140 Маленькая овечка - 141 Братоубийство

• Мятеж Авессалома

  • 142 Авессалом вернулся в Иерусалим - 143 Заговор - 144 Давид покидает Иерусалим - 145 Совет Хусия - 146 Гибель Авессалома - 147 Царь и победитель

• Золотой век Соломона

  • 148 Новый царь - 149 Сон Соломона - 150 Соломоново решение - 151 Слава Соломона - 152 Соломон строит храм - 153 Царица Савская

• Царство разделилось

  • 154 Грехи Соломона - 155 Иеровоам - 156 Просьба к Ровоаму - 157 Разделение

• Беды Израиля

  • 158 Грех Иеровоама - 159 Ахав и Иезавель - 160 Долгая засуха - 161 Неиссякающая пища

• Илия побеждает Ваала

  • 162 Илия бросает вызов - 163 Огонь небесный - 164 Собирается дождь

• Илия, пророк Божий

  • 165 Бегство в пустыню - 166 Веяние тихого ветра - 167 Виноградник Навуфея - 168 Осуждение Ахава - 169 Последнее путешествие Илии - 170 Огненная колесница

• Израиль и Иудея

  • 171 Правдивый пророк - 172 Гибель Ахава - 173 Победа, дарованная Богом

• Елисей

  • 174 Елисей выручает вдову - 175 Горница Елисея - 176 Страшная потеря - 177 Снова жив - 178 Военачальник Нееман - 179 Исцеление Неемана - 180 „Порази их слепотой!“ - 181 Голод в Самарии - 182 Добрая весть

• Потрясения в Иудее и Израиле

  • 183 „Воцарился Ииуй!" - 184 Конец Иорама и Иезавели - 185 Мальчик-царь - 186 Гневная проповедь - 187 „Придите к Господу!" - 188 Видение Исаии - 189 „Будь спокоен!"

• Тяжелые времена для Иудеи

  • 190 Жестокие ассирийцы - 191 Враг у стен Иерусалима - 192 Болезнь Езекии - 193 Великая находка - 194 Иосия празднует Пасху

• Последние дни Иудеи

  • 195 Призвание Иеремии - 196 Иеремия у горшечника - 197 Свиток Иеремии - 198 Вавилонское ярмо - 199 Корзины со смоквами - 200 Спасение из колодца - 201 Падение Иерусалима

• Даниил и его друзья

  • 202 При дворе Навуходоносора - 203 Сон Навуходоносора - 204 Бог открывает тайну - 205 Разгадка сна - 206 Золотой истукан - 207 Печь огненная - 208 Безумие Навуходоносора - 209 Таинственная рука - 210 „Исчислен - взвешен - разделено" - 211 Заговор против Даниила - 212 Даниил не перестает молиться - 213 На следующее утро

• Пророк Иезекииль

  • 214 Видение Иезекииля - 215 Немое пророчество - 216 „Кости сухие, оживите!"

• Народ Божий возвращается домой

  • 217 Путь на родину - 218 Начало строительства - 219 Новый храм - 220 Царский виночерпий - 221 Стены Иерусалима - 222 Ездра учит народ Закону Божиему

• Эсфирь

  • 223 Новая царица - 224 Иудеи в опасности - 225 Просьба царицы - 226 Памятный день

• История Иова

  • 227 Несчастья Иова - 228 Утешения нет - 229 Господь говорит с Иовом

• Псалмы

  • 230 Псалмы хвалебные - 231 Песни утешения

• Притчи

  • 232 Слова мудрости

• История Ионы

  • 233 Бегство от Бога - 234 Буря - 235 Урок большой рыбы - 236 Урок маленького червя

• Малахия

  • 237 Грядет Посланец Божий

НОВЫЙ ЗАВЕТ

• Предреченный царь

  • 238 Надежда и молитвы - 239 Предсказание о рождении ребенка - 240 Встреча Марии и Елисаветы - 241 Его будут звать - Иоанн - 242 Иосиф

• Исполняется обетование Божье

  • 243 Рождение Иисуса - 244 Пастухи - 245 „Где родившийся Царь?" - 246 Дары для Царя - 247 Бегство в Египет

• Детство Иисуса

  • 248 Мальчик в храме

• Иоанн Креститель

  • 249 „Покайтесь!" - 250 Крещение Иисуса - 251 Призвание первых апостолов

• Перед началом

  • 252 Искушение Иисуса - 253 „Идите за Мною" - 254 Врач нужен больным

• Начало служения Иисуса

  • 255 Свадьба в Кане Галилейской - 256 Одержимый в синагоге - 257 Иисус исцеляет людей - 258 „Он всего лишь сын Иосифа!" - 259 Иоанн в темнице - 260 Награда танцовщице

• Уроки под открытым небом

  • 261 Нагорная проповедь - 262 „Господи! Научи нас молиться" - 263 Две молитвы - 264 Друг, пришедший среди ночи - 265 Строитель мудрый и строитель безрассудный

• Враги Иисуса

  • 266 Четверо друзей находят путь - 267 Кто может прощать грехи? - 268 Исцеление в субботу - 269 „Он безумец!"

• Притчи о Царстве Божием

  • 270 Притча о сеятеле - 271 Притча о закваске - 272 Сокровище - 273 Приглашение на большой ужин

• Иисус - Друг нуждающихся

  • 274 Буря на море - 275 Одержимый среди могил - 276 Исцеление верой - 277 Восставшая от смерти - 278 „Не плачь!"

• Иисус и Его ученики

  • 279 Ученики идут проповедовать - 280 Кто важнее? - 281 Соль и свет

• Иисусу подвластно все

  • 282 Необычная трапеза - 283 Идущий по водам

• Вопросы и ответы

  • 284 Никодим - 285 Самарянка

• Любовь Божья

  • 286 Притча о потерянной овце - 287 Притча о потерянной монете - 288 Притча о блудном сыне - 289 Плата работникам

• О богатстве

  • 290 Богатый человек - 291 Самый большой дар - 292 О неразумном землевладельце

• Иисус говорит о Себе

  • 293 „Ты-Христос!“ - 294 Что значит следовать за Иисусом

• Преображение

  • 295 Чудесные мгновения

• Иисус исцеляет

  • 296 Исцеление одержимого немотою - 297 Слуга сотника - 298 „Отверзись" - 299 Идущие деревья

• Иисус говорит о послушании

  • 300 Притча о двух сыновьях

• Как любить ближнего

  • 301 Человек, не желавший прощать - 302 Добрый самарянин - 303 Овцы и козлы

• Иисус принимает всех

  • 304 Грешница в доме Симона - 305 Иисус благословляет детей - 306 Благодарный прокаженный

• Иисус говорит: „Я есмь...“

  • 307 Пастырь добрый - 308 Истинная виноградная лоза

• Время решать

  • 309 Бесплодная смоковница - 310 Притча о разумных и неразумных девах - 311 Трое слуг - 312 Закхей - 313 Слепой нищий

• Иисус среди друзей

  • 314 Мария и Марфа - 315 Лазарь - 316 „Лазарь! Выходи!" - 317 Драгоценное миро

• Вход Иисуса в Иерусалим

  • 318 Осанна!

• Враги ополчаются на Иисуса

  • 319 Изгнание торговцев из храма - 320 „Кесарю - кесарево, Богу - Божие" - 321 Притча о злых виноградарях - 322 Иуда-предатель

• Последний вечер

  • 323 Перед пасхальной трапезой - 324 Омовение ног - 325 Тайная вечеря - 326 Прощание с учениками

• Иисус в руках врагов

  • 327 В Гефсиманском саду - 328 „Я не знаю Его" - 329 Что сталось с Иудой - 330 Иисус перед Пилатом

• Распятие

  • 331 Путь к Голгофе - 332 На кресте

• Воскресение

  • 333 Иисус - жив! - 334 По дороге в Эммаус - 335 Фома - 336 „Любишь ли ты Меня?"

• Вознесение Иисуса

  • 337 Возвращение на небо

• Сошествие Святого Духа

  • 338 Явление Духа Божия - 339 Иисус - Господь!

• Юная Церковь

  • 340 Свидетели - 341 Чета, солгавшая Богу - 342 Бесстрашный Стефан - 343 Крещение эфиоплянина

• Обращение Павла

  • 344 Путь в Дамаск - 345 Уверовавший

• Петр

  • 346 Тавифа - 347 Животные на полотне - 348 Римский воин - 349 Открываются двери темниц

• Павел

  • 350 „Боги сошли к нам" - 351 В Македонии - 352 Павел и Сила в темнице - 353 В Эфесе - 354 Случай с Евтихом

• Павел в заключении

  • 355 Иерусалимская толпа - 356 В руках римлян - 357 Буря на пути в Рим - 358 Остров Мелит - 359 Павел в Риме

• Послания апостолов

  • 360 Послания Павла (к Филиппийцам и к Тимофею) - 361 Послание к Филимону - 362 Послание к Евреям - 363 Послание Иакова - 364 Послания Петра

• Новое небо и новая земля

  • 365 Откровение Иоанна

Список имен

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

