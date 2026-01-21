Беттельхейм - Любим ли я…

Психолог Бруно Беттельхейм — основоположник ряда важнейших концепций в современной психологии. Его труды о влиянии волшебной сказки на воспитание ребенка, о роли чтения, аутизме и мужском взрослении стали всемирными бестселлерами.Книга «Любим ли я...» написана в форме «вопрос–ответ» и представляет собой сборник бесед автора с родителями, апеллирующий как к матерям, так и к отцам.Родители, желая, чтобы ребенок вырос сильной и свободной личностью, зачастую навязывают ему свое мнение, что делает их усилия в воспитании напрасными. Опираясь на свой богатый опыт работы с подростками и будучи отцом троих детей, доктор Беттельхейм подробно объясняет, как следует действовать в различных ситуациях, с которыми родители сталкиваются ежедневно.

Издание адресовано родителям, бабушкам, дедушкам, преподавателям, детским психологам, и всем, кто интересуется проблемами воспитания детей.

Беттельхейм Б. - Любим ли я… Диалог с матерью

Пер. с англ. В.В. Фадеева. — М.: Академический проект, 2020. — 258 с. — (Психологические технологии: детская психология).

ISBN 978-5-8291-2695-7

Беттельхейм Б. - Любим ли я… - Содержание

Введение

Глава I. А почему это сделал бы я?

Я — это кто-то другой

Горшок и копилка

Плоть и кровь

Глава II. Ваша проблема или наша общая?

Учиться! Но ради чего?

Письмо

Бунтарь в комбинезончике

Свободный выбор

Глава III. Вы действительно настолько иной?

Возможность свободно высказаться

Смешанные чувства

Почти как Библия

Что такое симпатия?

Смысл удовольствия

Глава IV. Какого ребенка хотели бы вы иметь?

Причины и следствия

Подумайте над тем, чего вы хотите!

Аргументация — процесс длительный

Закон джунглей

Я плохой мальчик?

Хорош ли мир, в котором я живу?

Можно ли любить слишком сильно?

Глава V. Усталость от борьбы