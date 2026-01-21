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Беттельхейм - Любим ли я…

Беттельхейм - Любим ли я…
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Психологические технологии: детская психология (1 book)

Психолог Бруно Беттельхейм — основоположник ряда важнейших концепций в современной психологии. Его труды о влиянии волшебной сказки на воспитание ребенка, о роли чтения, аутизме и мужском взрослении стали всемирными бестселлерами.Книга «Любим ли я...» написана в форме «вопрос–ответ» и представляет собой сборник бесед автора с родителями, апеллирующий как к матерям, так и к отцам.Родители, желая, чтобы ребенок вырос сильной и свободной личностью, зачастую навязывают ему свое мнение, что делает их усилия в воспитании напрасными. Опираясь на свой богатый опыт работы с подростками и будучи отцом троих детей, доктор Беттельхейм подробно объясняет, как следует действовать в различных ситуациях, с которыми родители сталкиваются ежедневно.

Издание адресовано родителям, бабушкам, дедушкам, преподавателям, детским психологам, и всем, кто интересуется проблемами воспитания детей.

Беттельхейм Б. - Любим ли я… Диалог с матерью

Пер. с англ. В.В. Фадеева. — М.: Академический проект, 2020. — 258 с. — (Психологические технологии: детская психология).

ISBN 978-5-8291-2695-7

Беттельхейм Б. - Любим ли я… - Содержание

Введение

Глава I. А почему это сделал бы я?

  • Я — это кто-то другой

  • Горшок и копилка

  • Плоть и кровь

Глава II. Ваша проблема или наша общая?

  • Учиться! Но ради чего?

  • Письмо

  • Бунтарь в комбинезончике

  • Свободный выбор

Глава III. Вы действительно настолько иной?

  • Возможность свободно высказаться

  • Смешанные чувства

  • Почти как Библия

  • Что такое симпатия?

  • Смысл удовольствия

Глава IV. Какого ребенка хотели бы вы иметь?

  • Причины и следствия

  • Подумайте над тем, чего вы хотите!

  • Аргументация — процесс длительный

  • Закон джунглей

  • Я плохой мальчик?

  • Хорош ли мир, в котором я живу?

  • Можно ли любить слишком сильно?

Глава V. Усталость от борьбы

  • Эта расчудесная жизнь

  • Тирания

  • Их невозможно обмануть

  • Приемлемое решение

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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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