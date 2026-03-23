Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

На протяжении многих лет я искала отговорки. Я была женщиной, поборовшей рак, мамой, домохозяйкой с неблагополучным прошлым, которая просто хотела выдержать своих детей дошкольников. Возможно ли, чтобы у Бога для меня был больший план? Неужели что-то мощное и даже бесстрашное могло быть пробуждено во мне? Может, мне бы подошло быть храброй. Все-таки разве я не любила риска в молодости? Было время, когда в своих мечтах я варьировала свою будущую работу от наемного убийцы до космонавта. Да, я хотела вернуть хотя бы немного той смелости, которую потеряла, пытаясь соответствовать образу жены пастора и милой христианки. Я была готова к небольшой растяжке, чтобы облечься в силу и красоту. Мне надоело, что меня воспринимали как слабую и ноющую. Мне надоело переживать боль своего прошлого. Я была готова к вызову. Мне нравилось, что мой муж был горячим и сильным христианином, но мне надоело прятаться за его спиной. Надоело постоянно думать о второстепенных вещах. Надоело притворяться. Возможно, видение львицы было как раз то, что мне нужно!

Лиза Бевир - Пробуждение львиц

Messenger International, 2012. - 229 с.

Лиза Бевир - Пробуждение львиц - Содержание

  • 1. Пробуди львицу

  • 2. Неизведанная сила

  • 3. Бодрствующие и опасные

  • 4. Страх и изумление

  • 5. Сила для служения

  • 6. У нас одна миссия

  • 7. Приветствие и ухаживание

  • 8. Львицы мыслят и действуют стратегически

  • 9. Львицы живут в свете, а охотятся в темноте

  • 10. Прогулка со Львом

  • 11. От шепота к рыку

Примечания

Views 21
Rating
Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

