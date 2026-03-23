На протяжении многих лет я искала отговорки. Я была женщиной, поборовшей рак, мамой, домохозяйкой с неблагополучным прошлым, которая просто хотела выдержать своих детей дошкольников. Возможно ли, чтобы у Бога для меня был больший план? Неужели что-то мощное и даже бесстрашное могло быть пробуждено во мне? Может, мне бы подошло быть храброй. Все-таки разве я не любила риска в молодости? Было время, когда в своих мечтах я варьировала свою будущую работу от наемного убийцы до космонавта. Да, я хотела вернуть хотя бы немного той смелости, которую потеряла, пытаясь соответствовать образу жены пастора и милой христианки. Я была готова к небольшой растяжке, чтобы облечься в силу и красоту. Мне надоело, что меня воспринимали как слабую и ноющую. Мне надоело переживать боль своего прошлого. Я была готова к вызову. Мне нравилось, что мой муж был горячим и сильным христианином, но мне надоело прятаться за его спиной. Надоело постоянно думать о второстепенных вещах. Надоело притворяться. Возможно, видение львицы было как раз то, что мне нужно!

Лиза Бевир - Пробуждение львиц

Messenger International, 2012. - 229 с.

Лиза Бевир - Пробуждение львиц - Содержание

1. Пробуди львицу

2. Неизведанная сила

3. Бодрствующие и опасные

4. Страх и изумление

5. Сила для служения

6. У нас одна миссия

7. Приветствие и ухаживание

8. Львицы мыслят и действуют стратегически

9. Львицы живут в свете, а охотятся в темноте

10. Прогулка со Львом

11. От шепота к рыку

Примечания