Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бэйч - Живое обучение

Бэйч - Живое обучение
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, **Analytical/Depth Psychology, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Эзотеризм

Каждый из нас — индивидуальность, отдельная душа со своим жизненным опытом, стремлениями и мечтами. И вместе с тем мы всегда часть чего-то большего — коллектива, семьи, спортивной команды, в конце концов, человечества. Кристофер М. Бэйч рассматривает обучение не как передачу сведений от изолированного преподавательского ума к изолированным умам студентов, а как событие, происходящее внутри живого поля взаимного присутствия.

В центре книги — феномен «коллективных полей» сознания, возникающих при длительном и внимательном взаимодействии людей в одной группе. На материале многолетней преподавательской практики автор показывает, что аудитория может быть не пассивной совокупностью слушателей, а отдельной живой средой, где знание, переживание, память, интуиция и духовный опыт начинают резонировать между участниками обучения.

Бэйч Кристофер М. – Живое обучение – Преподавание и коллективное сознание

Пер. Вениамин Картошкин; ред. Гаянэ Форат. – Б. м.: «Касталия», 2026. – 280 с.
ISBN 978-5-908110-61-7

Бэйч Кристофер М. – Живое обучение – Содержание

  • Предисловие

  • Благодарности

  • Введение

    • Парадигма отдельного ума

    • Образовательная среда

    • Структура книги

  • Часть I. Возникновение полей сознания

    • Глава 1. Резонанс в аудитории

    • Глава 2. Групповые поля, групповые разумы

    • Глава 3. Наука о полях

  • Часть II. Работа с полями сознания

    • Глава 4. Работа с полями

    • Глава 5. Разговоры в кафе

  • Часть III. Обучение в живой Вселенной

    • Глава 6. Пробуждение в классе

    • Истории студентов

    • Глава 7. Там, где наши истоки

    • Глава 8. Исцеление через письмо

    • Глава 9. Духовные переживания

    • Глава 10. Опыты обращения

    • Глава 11. Те, к кому прикоснулась Смерть

    • Глава 12. Личные откровения

  • Библиография

Views 29
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books