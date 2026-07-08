Бэйч - Живое обучение
Каждый из нас — индивидуальность, отдельная душа со своим жизненным опытом, стремлениями и мечтами. И вместе с тем мы всегда часть чего-то большего — коллектива, семьи, спортивной команды, в конце концов, человечества. Кристофер М. Бэйч рассматривает обучение не как передачу сведений от изолированного преподавательского ума к изолированным умам студентов, а как событие, происходящее внутри живого поля взаимного присутствия.
В центре книги — феномен «коллективных полей» сознания, возникающих при длительном и внимательном взаимодействии людей в одной группе. На материале многолетней преподавательской практики автор показывает, что аудитория может быть не пассивной совокупностью слушателей, а отдельной живой средой, где знание, переживание, память, интуиция и духовный опыт начинают резонировать между участниками обучения.
Бэйч Кристофер М. – Живое обучение – Преподавание и коллективное сознание
Пер. Вениамин Картошкин; ред. Гаянэ Форат. – Б. м.: «Касталия», 2026. – 280 с.
ISBN 978-5-908110-61-7
Бэйч Кристофер М. – Живое обучение – Содержание
Предисловие
Благодарности
Введение
Парадигма отдельного ума
Образовательная среда
Структура книги
Часть I. Возникновение полей сознания
Глава 1. Резонанс в аудитории
Глава 2. Групповые поля, групповые разумы
Глава 3. Наука о полях
Часть II. Работа с полями сознания
Глава 4. Работа с полями
Глава 5. Разговоры в кафе
Часть III. Обучение в живой Вселенной
Глава 6. Пробуждение в классе
Истории студентов
Глава 7. Там, где наши истоки
Глава 8. Исцеление через письмо
Глава 9. Духовные переживания
Глава 10. Опыты обращения
Глава 11. Те, к кому прикоснулась Смерть
Глава 12. Личные откровения
Библиография
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