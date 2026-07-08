Бэйч - Живое обучение

Каждый из нас — индивидуальность, отдельная душа со своим жизненным опытом, стремлениями и мечтами. И вместе с тем мы всегда часть чего-то большего — коллектива, семьи, спортивной команды, в конце концов, человечества. Кристофер М. Бэйч рассматривает обучение не как передачу сведений от изолированного преподавательского ума к изолированным умам студентов, а как событие, происходящее внутри живого поля взаимного присутствия.

В центре книги — феномен «коллективных полей» сознания, возникающих при длительном и внимательном взаимодействии людей в одной группе. На материале многолетней преподавательской практики автор показывает, что аудитория может быть не пассивной совокупностью слушателей, а отдельной живой средой, где знание, переживание, память, интуиция и духовный опыт начинают резонировать между участниками обучения.

Бэйч Кристофер М. – Живое обучение – Преподавание и коллективное сознание

Пер. Вениамин Картошкин; ред. Гаянэ Форат. – Б. м.: «Касталия», 2026. – 280 с.

ISBN 978-5-908110-61-7

Бэйч Кристофер М. – Живое обучение – Содержание