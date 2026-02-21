Бейджент - Свитки Мертвого моря

Книга Майкла Бейджента и Ричарда Ли «Свитки Мертвого моря. Сакральные тайны» — это громкое расследование, которое в свое время произвело эффект разорвавшейся бомбы в академических и религиозных кругах. Авторы, известные по бестселлеру «Святая Кровь и Святой Грааль», обращают свой взгляд на историю открытия Кумранских рукописей. Они утверждают, что официальная библеистика десятилетиями намеренно затягивала публикацию свитков, чтобы скрыть факты, способные пошатнуть традиционные догматы христианства и основы истории ранней Церкви.

Основной тезис авторов строится вокруг деятельности международной группы ученых, контролировавшей доступ к свиткам. Бейджент и Ли обвиняют эту группу (и стоящий за ней Ватикан) в «интеллектуальном заговоре». По их мнению, содержание рукописей указывает на то, что раннее христианство было гораздо теснее связано с радикальными иудейскими мессианскими движениями, чем принято считать. В книге проводятся смелые параллели между ессеями, кумранской общиной и первыми последователями Иисуса, включая апостола Иакова, представляя их как единое национально-освободительное движение.

Несмотря на то что многие выводы авторов подверглись жесткой критике со стороны профессиональных историков и археологов за излишнюю сенсационность, книга остается важным памятником альтернативной истории. Она поднимает острые вопросы о праве на информацию, о границах между верой и наукой, а также о том, как институты власти могут влиять на интерпретацию прошлого. Это захватывающее чтение для тех, кто интересуется библейской археологией и интригами в мире высокой науки.

Майкл Бейджент, Ричард Ли - Свитки Мертвого моря. Сакральные тайны : от Земли обетованной до Ватикана

Серия "Тайны древних цивилизаций"

М.: Издательство Эксмо, 2005. 384 с., ил.

ISBN 5-699-11088-7

Майкл Бейджент, Ричард Ли - Свитки Мертвого моря. Сакральные тайны : от Земли обетованной до Ватикана - Содержание

Карта Кумрана и окрестностей Мертвого моря

Предисловие

I. ИНТРИГИ

1. Открытие свитков

2. Международная группа

3. Скандал вокруг свитков

4. Вопреки "консенсусу"

5. Политика академических кругов и бюрократическая инерция

II. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНТЕРЕСОВ ВАТИКАНА

6. Нападки со стороны науки

7. Инквизиция наших дней

III. СВИТКИ МЕРТВОГО МОРЯ

8. Дилемма для христианских ортодоксов

9. Свитки

10. Наука на службе веры

11. Ессеи

12. Деяния святых апостолов

13. "Праведный" Иаков

14. Ревнители закона

15. Самоубийство зилотов

16. Павел: римский агент или осводомитель?

Послесловие

Примечания