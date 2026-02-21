Бейджент - Свитки Мертвого моря

Category ESXATOS BOOKS, Archaeology, History, Cultural Studies Art

Книга Майкла Бейджента и Ричарда Ли «Свитки Мертвого моря. Сакральные тайны» — это громкое расследование, которое в свое время произвело эффект разорвавшейся бомбы в академических и религиозных кругах. Авторы, известные по бестселлеру «Святая Кровь и Святой Грааль», обращают свой взгляд на историю открытия Кумранских рукописей. Они утверждают, что официальная библеистика десятилетиями намеренно затягивала публикацию свитков, чтобы скрыть факты, способные пошатнуть традиционные догматы христианства и основы истории ранней Церкви.

Основной тезис авторов строится вокруг деятельности международной группы ученых, контролировавшей доступ к свиткам. Бейджент и Ли обвиняют эту группу (и стоящий за ней Ватикан) в «интеллектуальном заговоре». По их мнению, содержание рукописей указывает на то, что раннее христианство было гораздо теснее связано с радикальными иудейскими мессианскими движениями, чем принято считать. В книге проводятся смелые параллели между ессеями, кумранской общиной и первыми последователями Иисуса, включая апостола Иакова, представляя их как единое национально-освободительное движение.

Несмотря на то что многие выводы авторов подверглись жесткой критике со стороны профессиональных историков и археологов за излишнюю сенсационность, книга остается важным памятником альтернативной истории. Она поднимает острые вопросы о праве на информацию, о границах между верой и наукой, а также о том, как институты власти могут влиять на интерпретацию прошлого. Это захватывающее чтение для тех, кто интересуется библейской археологией и интригами в мире высокой науки.

Майкл Бейджент, Ричард Ли - Свитки Мертвого моря. Сакральные тайны : от Земли обетованной до Ватикана

Серия "Тайны древних цивилизаций"

М.: Издательство Эксмо, 2005. 384 с., ил.

ISBN 5-699-11088-7

Майкл Бейджент, Ричард Ли - Свитки Мертвого моря. Сакральные тайны : от Земли обетованной до Ватикана - Содержание

Карта Кумрана и окрестностей Мертвого моря

Предисловие

I. ИНТРИГИ

  • 1. Открытие свитков

  • 2. Международная группа

  • 3. Скандал вокруг свитков

  • 4. Вопреки "консенсусу"

  • 5. Политика академических кругов и бюрократическая инерция

II. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНТЕРЕСОВ ВАТИКАНА

  • 6. Нападки со стороны науки

  • 7. Инквизиция наших дней

III. СВИТКИ МЕРТВОГО МОРЯ

  • 8. Дилемма для христианских ортодоксов

  • 9. Свитки

  • 10. Наука на службе веры

  • 11. Ессеи

  • 12. Деяния святых апостолов

  • 13. "Праведный" Иаков

  • 14. Ревнители закона

  • 15. Самоубийство зилотов

  • 16. Павел: римский агент или осводомитель?

Послесловие

Примечания

