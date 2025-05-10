«Я бы душу продал за один лишь день полного здоровья. Я бы без колебаний отдал все любому, кто обеспечит мне хоть одни нормальные сутки». «Я страдаю уже двадцать девять лет, со времен службы во флоте. Вы не представляете, в каком аду я живу!» «Мимо моего дома ковыляет человек на костылях, пожизненный инвалид. Как я ему завидую!» О чем говорят эти люди? Откуда такое отчаяние? Почему им настолько худо, что они завидит калеке?

Ответ один: иногда они переживают панические атаки - приступы тяжелой тревоги, сопровождаемые страхом и очень неприятными телесными ощущениями. Время от времени все мы волнуемся: перед экзаменом, перед важным выступлением, перед спортивным состязанием или визитом к стоматологу. Но порой тревога врывается в жизнь без явных на то оснований. Тяжелейшие мучения, которые не поддаются контролю, крушат все подряд: быт, работу, отношения...

Жизнь в аду. Люди корчатся, как уж на сковородке, пытаясь избавиться от нахлынувших чувств. Они ощущают себя в аду. Они говорят, что другим их не понять («все равно что рассказывать слепому о красном цвете»). А ведь когда-то они ничем не отличались от остальных. Но однажды случилась паническая атака, и все изменилось. Отныне эти люди живут в кошмаре невыносимой паники и боятся, что это навсегда. Миссис А. стояла в очереди в кассу. Вдруг сердце у нее заколотилось, во рту пересохло. У нее так тряслись руки, что она не могла вынуть деньги из кошелька. Она поспешила домой.

С той норы ее одолевала тревога всякий раз, когда она оставалась одна. С ней сидели родственники. И даже сейчас, годы спустя, она боится выходить на улицу, а дома изо всех сил старается не оставаться в одиночестве. Мисс М. с удовольствием работала в туристической фирме, «но после панической атаки в переполненном поезде в Италии вынуждена была уволиться. Много времени спустя она устроилась на гораздо более скучную работу, не связанную с поездками. Мистер П. трудился в нефтяной компании. Во время деловых встреч его начинало трясти и тошнить.

Он боится, что его вырвет перед коллегами: или они увидят, как его трясет, а потому выдумывал всяческие предлоги, чтобы выйти из комнаты, и постоянно беспокоился, что из-за этик отлучек его уволят. Миссис К. очень хотела детей, но из-за панических атак все откладывала и откладывала, пока не стало слишком поздно. «Паника наступала, когда я думала: как я справлюсь с ребенком? А сейчас я часто боюсь выйти из дому».

Таковы панические атаки. Каждый случай индивидуален. Одних людей мучает сердцебиение, других тошнота и головокружение, третьих — удушье. Однако есть нечто общее: у всех панические атаки разрушили жизнь. В некий роковой день всего одна атака — и вся жизнь наперекосяк, пошла-полетела, куда человек не хотел и не ждал. Все внимание поглотили внутренние проблемы. Отношения стали рушиться. Словом, жизнь превратилась в кошмар.

Роджер Бейкер - С открытым забралом - Как победить панические атаки

Издательство - Триада - 208 с.

Москва - 2015

ISBN 978- 5-86181-571-0 (в обл.)

Роджер Бейкер - С открытым забралом: Как победить панические атаки - Оглавление

Благодарность

Глава 1. Паника: событие, меняющее жизнь

Часть I. Азбука паники

Глава 2. Паника: где, как, когда

Глава 3. Как паника меняет людей

Глава 4. Что такое паническая атака?

Часть II. Мифы о панике

Глава 5. Ложные представления о панике

Глава6. Мифы о смерти и физической болезни

Глава 7. Мифы о разрушении собственным телом

Глава 8. Мифы о психической болезни

Часть III. Глубинные причины панических атак

Глава 9. Жизненные события

Глава 10. Эмоциональное отношение к жизненным событиям

Глава 11. Почему возникают панические атаки ?

Часть IV. Программа практической терапии

Глава 12. Правильное отношение

Глава 13. Анатомия страха

Глава 14. Вырвать жало у страха

Глава 15. Ральф: пример успешной терапии

Глава 16. как провести личный эксперимент

Часть V. Страдающий паническими атаками - нормальный человек

Глава 17. Исцеления, полуисцеления и ограничения

Глава 18. Покончить с паникой

Глава 19. Личный опыт автора

Послесловие к третьему изданию

Роджер Бейкер - С открытым забралом: Как победить панические атаки - Как паника меняет людей

Доводилось ли вам наблюдать по телевизору ураган в приморском городе? Ветер и волны бушуют, сметая деревья и дома, разрушая дороги, оставляя повсюду обломки. А когда ветер и море успокаиваются, для восстановления нормальной жизни нужны месяцы. Ураган может длиться всего один день, но последствия его гораздо более долговременны. Опустошение. Паника действует похоже. Люди переживают последствия приступа очень долго. Рассмотрим типичную реакцию, которая следует за панической атакой.

Этап 1: Появляется страх. Прежде всего человек начинает боятся новой атаки и того, что она может с собой принести. Его охватывает страх, ужас, ощущение надвигающейся катастрофы. Одни люди всерьез пугаются лишь после двух или трех приступов, другим достаточно одного раза, и если доселе их жизнь была вполне нормальной, со всеми своими взлетами и падениями, то отныне страх разрушает всё и похищает радость даже у тех мелочей, которые еще совсем недавно были столь приятны.

Этап 2: Сосредоточенность на себе Внимание несчастных все более сосредотачивается на внутреннем мире. Их настолько занимают собственные ощущения, что им трудно вникать в чужие слова и поступки. Их взор больше обращен не вовне, а внутрь себя. Они подмечают все свои чувства, ощущения, боли, да и вообще любые изменения в теле. Они чутки к любой детали. Они сразу замечают, что сердце стало биться немного чаше, и могут то и дело щупать пульс. От их внимания не ускользнет ни испарина, ни учащенное дыхание, ни недомогание.

Они все время следят, все ли в порядке в их организме - как мы отвозим машину на техосмотр, но только у них «техосмотр» происходит не раз в год, а каждые пять минут, и уж конечно они замечают любые ощущения, похожие на панику. Они настолько боятся новых атак, что пристально внимательны к малейшим ощущениям, которые имели место во время паники. Однако проблема состоит в том, что наш организм все время меняется. Когда мы прилагаем какое-либо усилие - скажем, идем или бежим — сердце начинает биться чаще. И если человек постоянно отслеживает внутренние перемены и беспокоится из-за них, он все это будет отмечать, и неизбежно будет излишне фокусироваться на каком-то одном ощущении или спе- ктре ощущений.

В результате получается, что эти люди:

бессознательно следят, не появились ли ощущения, которых они больше всего боятся.

чутки даже к малейшим признакам этих ощущений.

постоянно осознают свои опущения.

поглощены отслеживанием ощущений, едва они появились.

Этап 3: Страх перед ощущениями. Люди начинают опасаться определенных ощущений. Если они думают, что на самом деле у них была не паническая атака, а сердечный приступ, то больше всего боятся учащенного сердцебиения, болей в грудной клетке, потливости. Даже одного такого «симптома» бывает достаточно, чтобы спровоцировать страх. Когда я только начинал работать с паническими атаками, у меня был пациент, который очень пугался болей в грудной клетке. Он считал, что они сулят скорый «сердечный приступ», я попросил его каждый час фиксировать свое состояние в специальном дневнике.

Через неделю он явился на прием заметно повеселевшим. Оказывается, выстраивая график болей, он обнаружил, что они появляются минут через двадцать после кофе или обильной трапезы. Пациент понял, что у него несварение желудка, а не предынфарктное состояние. Люди могут бояться не только телесных ощущений, но и определенных мыслей. Например, могут думать: «Я схожу с ума», и сама эта мысль чрезвычайно пугает.

Этап 4: Порочный круг. Одна из причин, по которым панические атаки возобновляются вновь и вновь, состоит в том, что люди попадают в порочный круг. Допустим, человек подмечает усиленное сердцебиение (или иное изменение в организме). Если он боится паники, страх порождает новые ощущения: сердце бьется чаще, усиливая страх, а это заставляет сердце биться еще чаще. Страх перед паникой может породить новую паническую атаку. Это отмечается многими авторами. Данный феномен называют «страхом перед страхом», «страхом перед телесными ощущениями», «негативной спиралью» и «негативной обратной связью». Запустить в действие цикл страха способна даже такая мысль как «у меня может возникнуть паника».