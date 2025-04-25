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Бейл - Путеводитель по Средневековью

Энтони Бейл - Путеводитель по Средневековью - Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Изучая историю и культуру средневековых путешествий, я многие годы провел в компании путешественников прошлого, передвигавшихся по миру — столь не похожему на первый взгляд на современный. По путеводителям и путевым запискам Средневековья я изучал практические аспекты, прелести и опасности путешествий в те далекие времена. Погрузившись в чтение древних рукописей с рассказами о разного рода поездках, я наслаждался тишиной в библиотеках дворцов и монастырей на пространстве от Оксфорда до Стамбула. Следуя средневековым итинерариям, я брел со своим багажом по улицам и церквям Рима и Иерусалима . Я мок под дождем в Ахене и Ульме, а в Пекине однажды ночью заблудился.
Я изнемогал от пищевого отравления, изнывал от жары, паниковал из-за укуса клеща и боролся с симптомами коронавируса в совершенно не приспособленных для этого условиях. Опоздав на последний катер, уходящий с одного из атоллов на Мальдивских островах, я испытал приступ одиночества и уныния. Мне то и дело приходилось платить разные пошлины и дополнительные сборы, несколько раз меня угораздило оказаться в порту во время забастовок. А уж сколько раз я вынужден был в последний момент менять планы и раскошеливаться на всевозможные сертификаты, проездные документы и свидетельства, позволяющие добраться до пункта назначения!
В этой книге я опираюсь на путеводители и отчеты путешественников Средневековья. Читатель обнаружит среди них очень разных людей. Как обычно и бывает в дороге, мы успеем составить о них впечатление, но лишь самое общее, мельком. Я покажу мир таким, каким его представляли в Средневековье, в том числе места, о которых люди часто рассказывали, но не обязательно посещали. Путешественники, с которыми мы сведем знакомство, не всегда будут вызывать симпатию — ну что ж, дело житейское: на кого только н е наткнешься в пути.

Энтони Бейл - Путеводитель по Средневековью - Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников

Пер. с англ.
М: Альпина нон-фикшн, 2025, 504 с. : ил.
ISBN 978-5-00223-500

Энтони Бейл - Путеводитель по Средневековью - Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников - Содержание

Предисловие
  • Глава 1 Как выглядел мир в 1491 году, или Преамбула с Мартином Бехаймом
  • Глава 2 В путь — с Беатрисой, Генрихом и Томасом
  • Глава 3 Из Ахена в Больцано
  • Глава 4 В Венеции. Дорога в Рим
  • Глава 5 По большому морю. Из Венеции на Кипр
  • Глава 6 Прогулка по Константинополю
  • Глава 7 Через Святую землю в Вавилон
  • Глава 8 Прогулка по Иерусалиму
  • Глава 9 Экскурсия в Эфиопию
  • Глава 10 На «шелковых путях»
  • Глава 11 Из Персии через Индию
  • Глава 12 Все дороги ведут в Ханбалык
  • Глава 13 На Запад
  • Глава 14 Кое-что об антиподах и крае земли
  • Глава 15 Кода. Конец путешествия
Благодарности
Источники
Примечания и рекомендованная литература
О цитатах
Иллюстрации
Об иллюстрациях
Предметно-именной указатель
Views 292
Rating 5.0 / 5
Added 25.04.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 year ago

Вот мне бы такие книги в школьные годы, когда я увлекался Средневековьем под влиянием Вальтера Скотта! Эх...

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