Изучая историю и культуру средневековых путешествий, я многие годы провел в компании путешественников прошлого, передвигавшихся по миру — столь не похожему на первый взгляд на современный. По путеводителям и путевым запискам Средневековья я изучал практические аспекты, прелести и опасности путешествий в те далекие времена. Погрузившись в чтение древних рукописей с рассказами о разного рода поездках, я наслаждался тишиной в библиотеках дворцов и монастырей на пространстве от Оксфорда до Стамбула. Следуя средневековым итинерариям, я брел со своим багажом по улицам и церквям Рима и Иерусалима . Я мок под дождем в Ахене и Ульме, а в Пекине однажды ночью заблудился.

Я изнемогал от пищевого отравления, изнывал от жары, паниковал из-за укуса клеща и боролся с симптомами коронавируса в совершенно не приспособленных для этого условиях. Опоздав на последний катер, уходящий с одного из атоллов на Мальдивских островах, я испытал приступ одиночества и уныния. Мне то и дело приходилось платить разные пошлины и дополнительные сборы, несколько раз меня угораздило оказаться в порту во время забастовок. А уж сколько раз я вынужден был в последний момент менять планы и раскошеливаться на всевозможные сертификаты, проездные документы и свидетельства, позволяющие добраться до пункта назначения!

В этой книге я опираюсь на путеводители и отчеты путешественников Средневековья. Читатель обнаружит среди них очень разных людей. Как обычно и бывает в дороге, мы успеем составить о них впечатление, но лишь самое общее, мельком. Я покажу мир таким, каким его представляли в Средневековье, в том числе места, о которых люди часто рассказывали, но не обязательно посещали. Путешественники, с которыми мы сведем знакомство, не всегда будут вызывать симпатию — ну что ж, дело житейское: на кого только н е наткнешься в пути.

Энтони Бейл - Путеводитель по Средневековью - Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников

Пер. с англ.

М: Альпина нон-фикшн, 2025, 504 с. : ил.

ISBN 978-5-00223-500

Энтони Бейл - Путеводитель по Средневековью - Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников - Содержание

Предисловие

Глава 1 Как выглядел мир в 1491 году, или Преамбула с Мартином Бехаймом

Глава 2 В путь — с Беатрисой, Генрихом и Томасом

Глава 3 Из Ахена в Больцано

Глава 4 В Венеции. Дорога в Рим

Глава 5 По большому морю. Из Венеции на Кипр

Глава 6 Прогулка по Константинополю

Глава 7 Через Святую землю в Вавилон

Глава 8 Прогулка по Иерусалиму

Глава 9 Экскурсия в Эфиопию

Глава 10 На «шелковых путях»

Глава 11 Из Персии через Индию

Глава 12 Все дороги ведут в Ханбалык

Глава 13 На Запад

Глава 14 Кое-что об антиподах и крае земли

Глава 15 Кода. Конец путешествия

Благодарности

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Примечания и рекомендованная литература

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