Черкассы: Смирна, 2015. — 552 с.

ISBN 978-617-698-070-4

Originally published by InterVarsity Press as Jesus Through Middle Eastern Eyes by Kenneth E. Bailey

Предисловие

Введение

Часть 1. Рождение Иисуса

Часть 2. Заповеди блаженства

Часть 3. Господня молитва

Часть 4. Драматические действия Иисуса

Часть 5. Иисус и женщины

Часть 6. Притчи Иисуса

Библиография

Кеннет Бейли - Иисус глазами Ближнего Востока - Введение

На протяжении шестидесяти лет, с 1935 по 1995 годы, моим домом был Ближний Восток. Мое детство прошло в Египте, затем я провел сорок лет, преподавая Новый Завет в семинариях и институтах в Египте, Ливане, Иерусалиме и на Кипре. Все это время мои научные усилия были направлены на то, чтобы более точно понять евангельские истории в свете культуры Ближнего Востока.

Для подобных исследований можно использовать древние, средневековые и современные письменные источники. Если говорить о древней литературе (арамейской, древнееврейской, сирийской и арабской), я интересовался не только Ветхим Заветом, межзаветной литературой и Свитками Мертвого моря. Я считал важной и учитывал иудаистскую литературу постновозаветных времен (Мишна, Мидраш Раба и два Талмуда). В дополнение к иудаистике существует литература восточных семитскоговорящих церквей.

Вот что говорил и писал Иоанн Мейендорф о важности восточной христианской традиции: «Все еще широко распространено мнение о том, что ранняя христианская традиция была ограничена рамками греческого и латинского языков. Это предположение искажает историческую реальность и очень сильно ослабляет наше понимание корней христианской теологии и духовности. В третьем и четвертом столетиях сирийский язык был третьим международным языком церкви. Он служил основным средством общения в Римской епархии "Востока", которая включала в себя Сирию, Палестину и Месопотамию». [1]

Христиане Ближнего Востока были названы «забытыми верными». Мир знает, что на протяжении многих столетий на Ближнем Востоке жили евреи и мусульмане. Тем не менее сразу после Константинопольского Собора в 451 году по Р.Х. память о существовании ближневосточных христиан по большей части исчезла из западного сознания. Мало кто знает о том, что в наши дни существует более десяти миллионов христиан-арабов, которые обладают богатым наследием древней и современной литературы. Эти христиане, говорящие на семитском языке — обычные люди, которые живут, дышат, думают, трудятся и участвуют в формировании средневосточной культуры. Их корни уходят вглубь в традиционные устои Ближнего Востока. Их голоса — прошлые и настоящие — нужно услышать во время изучения Библии.

В попытке услышать эти голоса данная подборка эссе использует раннюю сирийскую и арабскую христианскую литературу, написанную о Евангелиях. Сирийский язык — родственный с арамейским языком Иисуса. Христиане, говорящие на арабском языке, появились в день Пятидесятницы, когда некоторые из присутствовавших там услышали, как Петр проповедовал на арабском (арабский язык относится к центральной группе западно-семитских языков, будучи родственным ивриту, арамейскому, угаритскому, финикийскому и другим языкам семитского семейства. Ссылаясь на состав паломников, прибывших в Иерусалим на праздник Пятидесятницы, автор имеет в виду страны юго-восточного Средиземноморья, где использовались древнекарфагенский, набатейский, аморитский (библ. аморейский) и моабитский (библ. моавитский) языки, — прим. теол. ред.). Известно, что в ранние века христиане, говорившие на арабском языке, жили в Йемене, Бахрейне, Катаре и в других местах. [2] С расцветом ислама арабский язык постепенно стал основным теологическим языком для всех восточных христиан. Арабская христианская литература, писавшаяся на протяжении многих столетий и имевшая высокое качество, так и осталась большей частью неопубликованной и неизвестной. [3] Все эти источники — сирийский, древнееврейский/арамейский и арабский — являются частью широкой культуры древнего Ближнего Востока, и все они этнически ближе к семитскому миру Иисуса, чем греческая и латинская культура Запада.

В ранний христианский период появились работы, написанные Ефремом Сириным, и три классических перевода Евангелий на сирийский язык: Древнесирийский, Пешитта (Пешитта представляет собой перевод Библии на сирийский язык (от арам, «ясный», «простой»). Новозаветная его часть возникла еще до того, как произошел раскол Сирийской Церкви в 431 году, поскольку Пешитта принята как восточной (несто-рианской), так и западной (яковитской) ветвями сирийского христианства. Раббула, епископ Эдессы (411-435 гг.) перевел на сирийский язык только Евангелие от Иоанна. В Пешитте отсутствуют Второе и Третье послания Иоанна, Второе послание Петра, Послание Иуды, Откровение Иоанна и фрагменты Лк. 22:17-18 и Ин. 7:53-8:11. Эти тексты не рассматриваются как канонические восточными церквами, — прим. теол. ред.) и Харклен (Harclean). Во время написания этой книги принимались во внимание все эти три источника.

Начиная с восьмого столетия, ранняя арабская христианская традиция становится важной. Уже с начала средневекового периода самым выдающимся средневосточным ученым по Новому Завету, работы которого я знаю, был Абу аль-Фарай Абдалла Ибн аль-Таиб аль-Машрикви (Aby al-Faraj Abdallah Ibn al-Tayyib al-Mashriqi), более известный как Ибн аль-Таиб. Этот выдающийся ученый Багдада умер в 1043 году по Р.Х. Георг Граф описывает его так: «Философ, врач, монах и священник в одном лице». На самом деле он был человеком Возрождения за пятьсот лет до Возрождения. Он хорошо знал греческий и много читал на нем, кроме того, Ибн аль-Таиб был также образованным врачом, который преподавал медицину и был автором медицинских текстов. Как ученый, он перевел Новый Завет с сирийского языка на арабский, написал философские и теологические труды, отредактировал Диатессарон и написал комментарии к Ветхому и Новому Заветам. В этой книге часто приводятся цитаты из его работ, написанных по Евангелиям.

Другим важным голосом средневекового периода был коптский ученый Хибат Аллах Ибн аль-Хассал (Hibat Allah ibn al'Assal), который в 1252 году закончил издание четырех Евангелий, приняв во внимание все имевшиеся тогда материалы. Его работа — это удивительный справочник того, как на протяжении столетий текст переводился с греческого, коптского и сирийского языков на арабский. [4] Я также принимал во внимание и комментарии на Евангелия, которые написал Диюнисиус Иа-кьюб Ибн аль-Салиб (Diyimisiyus Ja'qub Ibn al-Salib), умерший в 1171г. по Р.Х.

Если говорить о нашем времени, я ссылался на Ибрахима Сахида (Ibrahim Sa'id) — выдающегося египетского протестантского ученого, который в двадцатом столетии написал на арабском языке хороший комментарий на Евангелия от Луки и от Иоанна. В дополнение я снова и снова обращался к коптскому православному ученому, умершему в 2006 году, Матта Эль-Мескину (Matta al-Miskin). Этот ученый монах, который стал патриархом своей церкви, несколько десятилетий своей монашеской жизни потратил на то, чтобы написать на арабском языке комментарии к Новому Завету. Шесть больших томов, написанных им на Евангелия, просто ошеломляют, но за пределами арабского христианского мира их совсем не знают.

После комментариев, как древних, так и современных, идут тексты арабских версий Библии. Я убежден, что арабская Библия обладает самой длинной и прославленной историей по сравнению со всеми другими языковыми традициями. Новый Завет был переведен на латинский, коптский, арамейский и сирийский языки. Но к пятому столетию все попытки перевода прекратились. [5] Арабские Новые Заветы наверняка сохранились со времен девятого столетия, возможно, даже с восьмого.