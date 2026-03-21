Книга Брайана Д. Бейли «Познай Библию. Обзор Ветхого и Нового Заветов» представляет собой систематическое введение в содержание и структуру Священного Писания. Автор предлагает обзор всех книг Библии, помогая читателю увидеть целостную картину библейской истории и Божьего плана спасения.

В книге рассматриваются основные события, персонажи и духовные темы как Ветхого, так и Нового Завета. Бейли объясняет исторический контекст библейских книг, их ключевые идеи и взаимосвязь между ними. Особое внимание уделяется тому, как различные части Библии раскрывают Божий замысел и указывают на исполнение этого замысла в Иисусе Христе.

Книга написана в доступной форме и может использоваться как учебное пособие для библейских школ, группового изучения Писания и личного чтения.

Издание будет полезно студентам богословских учебных заведений, служителям, преподавателям и всем читателям, желающим лучше понять структуру и содержание Библии.

Waverly, NY: Zion Christian Publishers, 2021. – 296 с.

ISBN 1-59665-935-1

Брайан Д. Бейли - Познай Библию – Содержание

БЛАГОДАРНОСТЬ

Предисловие

Введение

Пятикнижие

Книга Бытие

Книга Исход

Книга Левит

Книга Числа

Книга Второзаконие

Исторические книги

Книга Иисуса Навина

Книга Судей

Книга Руфь

Первая книга Царств

Вторая книга Царств

Третья книга Царств

Четвёртая книга Царств

Первая книга Паралипоменон

Вторая книга Паралипоменон

Эпоха восстановления

Книга Ездра

Книга Неемии

Книга Есфирь

Книга Иова

Книга Псалтирь

Книга Притчей

Книга Екклесиаста

Песня песней

Пророки

Великие Пророки Книга Исаии Книга Иеремии Книга Плач Иеремии Книга Иезекииля Книга Даниила

Малые пророки Книга Осии Книга Иоиля Книга Амоса Книга Авдия Книга Ионы Книга Михея Книга Наума Книга Аввакума Книга Софонии Книга Аггея Книга Захарии Книга Малахии



Межзаветный период

Греческая империя

Обзор Нового Завета

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния Апостолов

Книга Послание к Римлянам

Первое послание к Коринфянам

Второе послание к Коринфянам

Послание к Галатам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

Первое послание к Фессалоникийцам

Второе послание к Фессалоникийцам

Первое послание к Тимофею

Второе послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Послание Иакова

Первое послание Петра

Второе послание Петра

Первое послание Иоанна

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Послание Иуды

Книга Откровение

Эпилог

Библиография

Книги Д-ра Брайана Д. Бейли