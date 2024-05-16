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Бэйнс – Откровение Иисуса Христа

Т. Б. Бэйнс – Откровение Иисуса Христа
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Eschatology
Предмет этой книги - суд; ее стиль - образно-символический.
Бог явлен как Всемогущий, Вечный, Судия всей земли. Христос грядет, верша суд сперва в доме Божием и впоследствии - среди народов. Святой Дух проявляется не как дух, но в Своем совершенном разнообразии действий в связи с правлением Бога.
Здесь, как и во всем Писании, личность Христа - центральная фигура, и слава Христова - центральный объект. И после личности и славы Христовой самое выдающееся место занимают царство и Церковь.
Мир, однако, во всем Откровении рассматривается как сцена суда. Отсюда - суды, а не благословения земного царства, описанного здесь. Так рассматривается и Церковь на земле - не в своих привилегиях, но в обязанностях, как дом Божий, с которого должно начаться осуждение. С другой стороны, небесная слава Церкви и небесная сторона царства, о чем умалчивает Ветхий Завет, здесь благословенно раскрываются.
Стиль книги исключительно образный, и этим он напоминает пророчества Даниила. Но если образы Даниила, как правило, разъясняются, то в этой книге их истолкование обычно следует искать в других частях Писания.
Следует отметить множество других особенностей, касающихся как предмета, так и стиля; но это более удобно будет сделать по ходу дела, нежели в предварительных пояснениях.
Книга естественным образом подразделяется на три части. В конце первой главы Иоанну сказано: яНапиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.“ „Что ты видел" - это не столько отдельный раздел, сколько вступление к тому, „что есть", а то, „что будет после сего", содержит два определенных подраздела: то, что предшествует, и то, что сопутствует пришествию и царству Христа или следует за ним. Таким образом, в книге три раздела.
Первый: то, „что есть", описанное в обращениях к семи церквам, предваряемое вводным видением.
Второй: суды, обрушивающиеся на землю прежде, чем Господь грядет с небес.
Третий: пришествие и правление Христа, заканчивающееся судом мертвых перед великим белым престолом, и введение в вечное состояние, в котором Бог есть все во всем.

Т. Б. Бэйнс – Откровение Иисуса Христа

Dillenburg: GBV, 1994. – 303 с.

Т. Б. Бэйнс – Откровение Иисуса Христа – Содержание

Часть I. „Чтоесть"(Главы 1-3)
  • Предисловие (1,1-3)
    • Введение (1,4-20)
    • Приветствие (ст. 4-6)
    • Замысел книги (ст. 7, 8)
    • Видение Христа (ст. 9-20)
  • Обращения к семи церквам (гл. 2-3)
    • Ефес (2,1-7)
    • Смирна (ст. 8-11)
    • Пергам (ст. 12-17)
    • Фиатир (ст. 18-29)
    • Сардис (3,1-6)
    • Филадельфия (ст. 7-13)
    • Лаодикия (ст. 14-22)
  • Историческая характеристика церквей
Часть II. Предварительные суды (Главы 4,1 -19,4)
  • Бог и Агнец (гл. 4,5)
    • Бог как Творец (гл. 4)
    • Суды, вверенные Христу (гл. 5)
  • Печати (6,1-8,1)
    • Первая печать (6,1-2)
    • Вторая печать (ст. 3,4)
    • Третья печать (ст. 5, 6)
    • Четвертая печать (ст. 7, 8)
    • Пятая печать (ст. 9-11)
    • Шестая печать (ст. 12-17)
    • Промежуток между шестой и седьмой печатями (гл. 7)
      • I. Израильский остаток (ст. 1-8)
      • II. Языческий остаток (ст. 9-17)
    • Седьмая печать (8,1)
  • Трубы (8,2-11,18)
    • Первая труба (8,7)
    • Вторая труба (ст. 8, 9)
    • Третья труба (ст. 10, 11)
    • Четвертая труба (ст. 12,13)
    • Пятая труба (9,1-12)
    • Шестая труба (ст. 13-21)
    • Дополнение к шестой трубе (10,1 -11,14)
      • I. Восклицание сильного Ангела (гл. 10)
      • II. Состояние земли (11,1-14)
    • Седьмая труба (11,15-18)
  • Народ Божий и его притеснители (11,19-13,18)
    • Жена и змий (гл. 12)
    • Языческий притеснитель (13,1-10)
    • Антихрист (ст. 11-18)
      • Пророчество нашего Господа
      • Пророчество Даниила о седьминах
      • Тысяча двести шестьдесят дней
  • Последствия и предупреждения (гл. 14)
    • Остаток иудеев (14,1-5)
    • Три Ангела (ст. 6-12)
      • Первый Ангел (ст. 6, 7)
      • Второй Ангел (ст. 8)
      • Третий Ангел (ст. 9-12)
    • Блаженные мертвые (ст. 13)
    • Жатва и суды над виноградником (ст. 14-20)
      • Жатва (ст. 14-16)
      • Сбор винограда (ст. 17-20)
  • Чаши (гл. 15-16)
    • Блаженные мертвые в небесах (15,2-4)
    • Храм на небесах (ст. 5-8)
    • Общий характер судов, изливающихся из чаш (16,1)
    • Первая чаша (ст. 2)
    • Вторая чаша (ст. 3)
    • Третья чаша (ст. 4-7)
    • Четвертая чаша (ст. 8, 9)
    • Пятая чаша (ст. 10,11)
    • Шестая чаша (ст. 12-16)
    • Седьмая чаша (ст. 17-21)
  • Суд Вавилона (17,1 -19,4)
    • Вавилон, мать блудницам (гл. 17)
    • Великий город Вавилон (18,1 -19,4)
Часть III. Славное пришествие и царство Христа (Главы 19, 5-22,21)
  • Жена Агнца (19,5-10)
  • Пришествие Христа со Своими святыми (19,11 - 20,3)
    • Слава и воинство Христа (19,11-16)
    • Суд над зверем и лжепророком (ст. 17-21)
    • Низвержение сатаны (20,1-3)
  • Тысячелетнее царство (20,4-15)
    • Сонаследники (20,4-6)
    • Кратковременная свобода сатаны (ст. 7-10)
    • Воскресение суда (ст. 11-15)
  • Состояние вечности (21,1-8)
  • Новый Иерусалим (21,9-22,5)
  • Заключительные предупреждения и призывы (22,6-21)
Резюме
Views 236
Rating 5.0 / 5
Added 16.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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