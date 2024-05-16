Бэйнс – Откровение Иисуса Христа
Предмет этой книги - суд; ее стиль - образно-символический.
Бог явлен как Всемогущий, Вечный, Судия всей земли. Христос грядет, верша суд сперва в доме Божием и впоследствии - среди народов. Святой Дух проявляется не как дух, но в Своем совершенном разнообразии действий в связи с правлением Бога.
Здесь, как и во всем Писании, личность Христа - центральная фигура, и слава Христова - центральный объект. И после личности и славы Христовой самое выдающееся место занимают царство и Церковь.
Мир, однако, во всем Откровении рассматривается как сцена суда. Отсюда - суды, а не благословения земного царства, описанного здесь. Так рассматривается и Церковь на земле - не в своих привилегиях, но в обязанностях, как дом Божий, с которого должно начаться осуждение. С другой стороны, небесная слава Церкви и небесная сторона царства, о чем умалчивает Ветхий Завет, здесь благословенно раскрываются.
Стиль книги исключительно образный, и этим он напоминает пророчества Даниила. Но если образы Даниила, как правило, разъясняются, то в этой книге их истолкование обычно следует искать в других частях Писания.
Следует отметить множество других особенностей, касающихся как предмета, так и стиля; но это более удобно будет сделать по ходу дела, нежели в предварительных пояснениях.
Книга естественным образом подразделяется на три части. В конце первой главы Иоанну сказано: яНапиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.“ „Что ты видел" - это не столько отдельный раздел, сколько вступление к тому, „что есть", а то, „что будет после сего", содержит два определенных подраздела: то, что предшествует, и то, что сопутствует пришествию и царству Христа или следует за ним. Таким образом, в книге три раздела.
Первый: то, „что есть", описанное в обращениях к семи церквам, предваряемое вводным видением.
Второй: суды, обрушивающиеся на землю прежде, чем Господь грядет с небес.
Третий: пришествие и правление Христа, заканчивающееся судом мертвых перед великим белым престолом, и введение в вечное состояние, в котором Бог есть все во всем.
Т. Б. Бэйнс – Откровение Иисуса Христа
Dillenburg: GBV, 1994. – 303 с.
Т. Б. Бэйнс – Откровение Иисуса Христа – Содержание
Часть I. „Чтоесть"(Главы 1-3)
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Предисловие (1,1-3)
- Введение (1,4-20)
- Приветствие (ст. 4-6)
- Замысел книги (ст. 7, 8)
- Видение Христа (ст. 9-20)
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Обращения к семи церквам (гл. 2-3)
- Ефес (2,1-7)
- Смирна (ст. 8-11)
- Пергам (ст. 12-17)
- Фиатир (ст. 18-29)
- Сардис (3,1-6)
- Филадельфия (ст. 7-13)
- Лаодикия (ст. 14-22)
- Историческая характеристика церквей
Часть II. Предварительные суды (Главы 4,1 -19,4)
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Бог и Агнец (гл. 4,5)
- Бог как Творец (гл. 4)
- Суды, вверенные Христу (гл. 5)
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Печати (6,1-8,1)
- Первая печать (6,1-2)
- Вторая печать (ст. 3,4)
- Третья печать (ст. 5, 6)
- Четвертая печать (ст. 7, 8)
- Пятая печать (ст. 9-11)
- Шестая печать (ст. 12-17)
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Промежуток между шестой и седьмой печатями (гл. 7)
- I. Израильский остаток (ст. 1-8)
- II. Языческий остаток (ст. 9-17)
- Седьмая печать (8,1)
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Трубы (8,2-11,18)
- Первая труба (8,7)
- Вторая труба (ст. 8, 9)
- Третья труба (ст. 10, 11)
- Четвертая труба (ст. 12,13)
- Пятая труба (9,1-12)
- Шестая труба (ст. 13-21)
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Дополнение к шестой трубе (10,1 -11,14)
- I. Восклицание сильного Ангела (гл. 10)
- II. Состояние земли (11,1-14)
- Седьмая труба (11,15-18)
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Народ Божий и его притеснители (11,19-13,18)
- Жена и змий (гл. 12)
- Языческий притеснитель (13,1-10)
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Антихрист (ст. 11-18)
- Пророчество нашего Господа
- Пророчество Даниила о седьминах
- Тысяча двести шестьдесят дней
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Последствия и предупреждения (гл. 14)
- Остаток иудеев (14,1-5)
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Три Ангела (ст. 6-12)
- Первый Ангел (ст. 6, 7)
- Второй Ангел (ст. 8)
- Третий Ангел (ст. 9-12)
- Блаженные мертвые (ст. 13)
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Жатва и суды над виноградником (ст. 14-20)
- Жатва (ст. 14-16)
- Сбор винограда (ст. 17-20)
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Чаши (гл. 15-16)
- Блаженные мертвые в небесах (15,2-4)
- Храм на небесах (ст. 5-8)
- Общий характер судов, изливающихся из чаш (16,1)
- Первая чаша (ст. 2)
- Вторая чаша (ст. 3)
- Третья чаша (ст. 4-7)
- Четвертая чаша (ст. 8, 9)
- Пятая чаша (ст. 10,11)
- Шестая чаша (ст. 12-16)
- Седьмая чаша (ст. 17-21)
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Суд Вавилона (17,1 -19,4)
- Вавилон, мать блудницам (гл. 17)
- Великий город Вавилон (18,1 -19,4)
Часть III. Славное пришествие и царство Христа (Главы 19, 5-22,21)
- Жена Агнца (19,5-10)
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Пришествие Христа со Своими святыми (19,11 - 20,3)
- Слава и воинство Христа (19,11-16)
- Суд над зверем и лжепророком (ст. 17-21)
- Низвержение сатаны (20,1-3)
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Тысячелетнее царство (20,4-15)
- Сонаследники (20,4-6)
- Кратковременная свобода сатаны (ст. 7-10)
- Воскресение суда (ст. 11-15)
- Состояние вечности (21,1-8)
- Новый Иерусалим (21,9-22,5)
- Заключительные предупреждения и призывы (22,6-21)
Резюме
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