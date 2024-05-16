Бэйнс – Откровение Иисуса Христа

Предмет этой книги - суд; ее стиль - образно-символический.

Бог явлен как Всемогущий, Вечный, Судия всей земли. Христос грядет, верша суд сперва в доме Божием и впоследствии - среди народов. Святой Дух проявляется не как дух, но в Своем совершенном разнообразии действий в связи с правлением Бога.

Здесь, как и во всем Писании, личность Христа - центральная фигура, и слава Христова - центральный объект. И после личности и славы Христовой самое выдающееся место занимают царство и Церковь.

Мир, однако, во всем Откровении рассматривается как сцена суда. Отсюда - суды, а не благословения земного царства, описанного здесь. Так рассматривается и Церковь на земле - не в своих привилегиях, но в обязанностях, как дом Божий, с которого должно начаться осуждение. С другой стороны, небесная слава Церкви и небесная сторона царства, о чем умалчивает Ветхий Завет, здесь благословенно раскрываются.

Стиль книги исключительно образный, и этим он напоминает пророчества Даниила. Но если образы Даниила, как правило, разъясняются, то в этой книге их истолкование обычно следует искать в других частях Писания.

Следует отметить множество других особенностей, касающихся как предмета, так и стиля; но это более удобно будет сделать по ходу дела, нежели в предварительных пояснениях.

Книга естественным образом подразделяется на три части. В конце первой главы Иоанну сказано: яНапиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.“ „Что ты видел" - это не столько отдельный раздел, сколько вступление к тому, „что есть", а то, „что будет после сего", содержит два определенных подраздела: то, что предшествует, и то, что сопутствует пришествию и царству Христа или следует за ним. Таким образом, в книге три раздела.

Первый: то, „что есть", описанное в обращениях к семи церквам, предваряемое вводным видением.

Второй: суды, обрушивающиеся на землю прежде, чем Господь грядет с небес.

Третий: пришествие и правление Христа, заканчивающееся судом мертвых перед великим белым престолом, и введение в вечное состояние, в котором Бог есть все во всем.

Т. Б. Бэйнс – Откровение Иисуса Христа

Dillenburg: GBV, 1994. – 303 с.

Т. Б. Бэйнс – Откровение Иисуса Христа – Содержание

Часть I. „Чтоесть"(Главы 1-3)

Предисловие (1,1-3) Введение (1,4-20) Приветствие (ст. 4-6) Замысел книги (ст. 7, 8) Видение Христа (ст. 9-20)

Обращения к семи церквам (гл. 2-3) Ефес (2,1-7) Смирна (ст. 8-11) Пергам (ст. 12-17) Фиатир (ст. 18-29) Сардис (3,1-6) Филадельфия (ст. 7-13) Лаодикия (ст. 14-22)

Историческая характеристика церквей

Часть II. Предварительные суды (Главы 4,1 -19,4)

Бог и Агнец (гл. 4,5) Бог как Творец (гл. 4) Суды, вверенные Христу (гл. 5)

Печати (6,1-8,1) Первая печать (6,1-2) Вторая печать (ст. 3,4) Третья печать (ст. 5, 6) Четвертая печать (ст. 7, 8) Пятая печать (ст. 9-11) Шестая печать (ст. 12-17) Промежуток между шестой и седьмой печатями (гл. 7) I. Израильский остаток (ст. 1-8) II. Языческий остаток (ст. 9-17) Седьмая печать (8,1)

Трубы (8,2-11,18) Первая труба (8,7) Вторая труба (ст. 8, 9) Третья труба (ст. 10, 11) Четвертая труба (ст. 12,13) Пятая труба (9,1-12) Шестая труба (ст. 13-21) Дополнение к шестой трубе (10,1 -11,14) I. Восклицание сильного Ангела (гл. 10) II. Состояние земли (11,1-14) Седьмая труба (11,15-18)

Народ Божий и его притеснители (11,19-13,18) Жена и змий (гл. 12) Языческий притеснитель (13,1-10) Антихрист (ст. 11-18) Пророчество нашего Господа Пророчество Даниила о седьминах Тысяча двести шестьдесят дней

Последствия и предупреждения (гл. 14) Остаток иудеев (14,1-5) Три Ангела (ст. 6-12) Первый Ангел (ст. 6, 7) Второй Ангел (ст. 8) Третий Ангел (ст. 9-12) Блаженные мертвые (ст. 13) Жатва и суды над виноградником (ст. 14-20) Жатва (ст. 14-16) Сбор винограда (ст. 17-20)

Чаши (гл. 15-16) Блаженные мертвые в небесах (15,2-4) Храм на небесах (ст. 5-8) Общий характер судов, изливающихся из чаш (16,1) Первая чаша (ст. 2) Вторая чаша (ст. 3) Третья чаша (ст. 4-7) Четвертая чаша (ст. 8, 9) Пятая чаша (ст. 10,11) Шестая чаша (ст. 12-16) Седьмая чаша (ст. 17-21)

Суд Вавилона (17,1 -19,4) Вавилон, мать блудницам (гл. 17) Великий город Вавилон (18,1 -19,4)



Часть III. Славное пришествие и царство Христа (Главы 19, 5-22,21)

Жена Агнца (19,5-10)

Пришествие Христа со Своими святыми (19,11 - 20,3) Слава и воинство Христа (19,11-16) Суд над зверем и лжепророком (ст. 17-21) Низвержение сатаны (20,1-3)

Тысячелетнее царство (20,4-15) Сонаследники (20,4-6) Кратковременная свобода сатаны (ст. 7-10) Воскресение суда (ст. 11-15)

Состояние вечности (21,1-8)

Новый Иерусалим (21,9-22,5)

Заключительные предупреждения и призывы (22,6-21)

Резюме