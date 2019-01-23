В знойный июльский день года 1505–го к саксонской деревушке Штоттернгейм по ухабистой дороге приближался одинокий усталый путник. Это был молодой человек невысокого роста, но крепкого телосложения. По одежде в нем можно было узнать студента университета. Пока путник подходил к деревне, небо затянулось тучами. Внезапно хлынул дождь и разразилась буря. Вспышка молнии прорезала мрак, путника швырнуло наземь. Пытаясь подняться, он в ужасе воскликнул: «Святая Анна, помоги мне! Я стану монахом».

Человек, воззвавший таким образом к святой, позднее прославился тем, что отрекся от культа святых. Тот, кто поклялся принять монашеский обет, впоследствии отверг институт монашества. Бывший верный сын католической церкви потряс всю структуру средневекового католичества. Преданный папский слуга, он впоследствии отождествил папу с антихристом. Этим юношей был Мартин Лютер.

Нанесенный им удар оказался тем более сокрушительным, что он содействовал уже происходившему в это время процессу распада. Волна национализма уже подтачивала политические союзы, когда Реформация сокрушила союз религиозный. В то же время эта противоречивая личность пробудила христианское сознание в Европе. Сейчас все католические историки признают, что папы периода Ренессанса были людьми светскими, ветреными, легкомысленными, чувственными, высокомерными и неразборчивыми в средствах. Образованные люди не выступали против Церкви, поскольку Церковь до такой степени соответствовала их взглядам и умонастроениям, что редко вызывала у этих людей возмущение.

Политики полностью освободили себя от любых забот о вере, а все христианнейший король Франции и его святейшество папа даже не погнушались заключить военный союз с султаном против Священной Римской империи. Лютер изменил всю ситуацию. В последующие полтора столетия религия вновь превратилась в определяющий фактор жизни, даже политической. Вера приобрела для людей такую значимость, что они оказались способны умирать за нее и убивать за нее. Если христианская цивилизация и сохранилась на Западе, то немалую роль в этом сыграл именно человек по имени Лютер.

Роланд Бейнтон - На сем стою - Жизнь Мартина Лютера

Перевод с англ. Ю. Я. Скрипникова. 2-е изд., исправлен.; Заокский: Источник жизни, 2018. — 416 с. ISBN 978-5-00126-007-3

Также первое издание книги

Заокский, издательствово Источник Жизни, 1996 г.

ISBN 5-86847-094-Х

Эта книга повествует о великом муже реформации Мартине Лютере, о влиянии, которое оказал этот человек на развитие религиозной мысли в современном мире.

Роланд Бейнтон - На сем стою - Жизнь Мартина Лютера - Содержание

Хронология

Глава первая. Клятва

Дом и школа

Религиозные тревоги

Монастырское убежище

Глава вторая. Монастырь

Священный ужас

Путь самосовершенствования

Заслуги святых

Путешествие в Рим

Глава третья. Евангелие

Крах исповеди

Мистическая лестница

Соприкосновение с Евангелием

Глава четвертая. Удар

Индульгенции и завершение строительства собора св. Петра

Девяносто пять тезисов

Глава пятая. Сын беззакония

Доминиканцы переходят в наступление

Дело передается Германии

Встреча с Кайэтаном

Грозный изгнанник

Глава шестая. Гус из Саксонии

Состязание с Экком

Лейпцигский диспут

Глава седьмая. Германский Геркулес

Гуманисты: Эразм

Меланхтон и Дюрер

Националисты: Гуттен и Зиккинген

Глава восьмая. Дикий вепрь в винограднике

Таинства и доктрина Церкви

Гонения возобновляются

Булла «Exsurge»

Булла ищет Лютера

Глава девятая. Обращение к кесарю

Публикация буллы

Против омерзительной буллы антихриста

«О свободе христианина»

Глава десятая. На сем стою

Обещанное слушание отменено

Император берет ответственность на себя

Приглашение Лютеру возобновлено

Лютер перед сеймом

Вормсский эдикт

Глава одиннадцатая. Мой Патмос

В Вартбурге

Реформация в Виттенберге: монашество

Месса

Первые волнения

Глава двенадцатая. Возвращение изгнанника

Смута

Приглашение вернуться

Возвращение в Виттенберг

Глава тринадцатая. Не может быть иного основания

Природа, история и философия

Христос как единственный Источник откровения

Слово и таинства

Угроза нравственности

Основа для добра

Глава четырнадцатая. Восстановление стен

Призвания

Экономика

Политика

Церковь и государство

Глава пятнадцатая. Середина пути

Схватка с реформированным папством

Изменение позиции умеренных католиков: Эразм

Отступничество пуритан: Карлштадт

Святой революционер: Мюнцер

Изгнание смутьянов

Глава шестнадцатая. Бегемот, левиафан и великие воды

Соперники: Цвингли и анабаптисты

Религия и социальные потрясения

Лютер и крестьяне

Мюнцер раздувает мятеж

Разгром и его влияние на Реформацию

Глава семнадцатая. Школа характера

Катарина фон Бора

Семейная жизнь

Дети и застольные беседы

Взгляды на брак

Домашние радости

Глава восемнадцатая. Территориальная церковь

Распространение реформы

Практические церковные проблемы

Благочестивый князь

Протест

Протестантский союз: Марбургский диспут

Аугсбургское исповедание

Глава девятнадцатая. Церковь наставляющая

Перевод Библии

Доктринальные проблемы перевода

Катехизис

Литургия

Музыка

Сборник гимнов

Глава двадцатая. Церковь в служении

Проповедование

Проповедь о рождении Христа

Исследование книги Ионы

Молитва

Глава двадцать первая. Борьба за веру

Упорная борьба Лютера

Депрессии

Обходной путь

Борьба с ангелом

Скала Писания

Глава двадцать вторая. Мера человека

Двоеженство ландграфа

Отношение к анабаптистам

Отношение к евреям

Паписты и император

Мера человека

Библиография

Роланд Бейнтон - На сем стою - Жизнь Мартина Лютера - В Вартбурге

Лютер не погиб. Его друзьям стали приходить письма, помеченные «Из пустыни», «С острова Патмос». Фридрих Мудрый решил укрыть Лютера. Он распорядился, чтобы придворные устроили все, однако не посвящая его в подробности. Это давало Фридриху право совершенно искренне говорить о своем неведении. Спалатину, однако, разрешено было сообщить правду. О плане был уведомлен Лютер и один из его спутников. Нельзя сказать, чтобы Лютеру он очень понравился. Он намеревался вернуться в Виттенберг, а там — будь что будет. Повозка с Лютером и несколькими его спутниками только въехала в лес близ деревушки Эйзенах, как тут же ее окружили вооруженные всадники. Изрыгая проклятья, они грубо стащили Лютера на землю. Посвященный в план инсценировки спутник Лютера прекрасно сыграл свою роль, понося похитителей последними словами. Те посадили Лютера на лошадь и целый день блуждали по извилистым лесным тропам, пока в сумерках перед ними не появились очертания Вартбургского замка. В одиннадцать вечера группа всадников остановила коней перед воротами. Лютер не погиб. Его друзьям стали приходить письма, помеченные «Из пустыни», «С острова Патмос». Фридрих Мудрый решил укрыть Лютера. Он распорядился, чтобы придворные устроили все, однако не посвящая его в подробности. Это давало Фридриху право совершенно искренне говорить о своем неведении. Спалатину, однако, разрешено было сообщить правду. О плане был уведомлен Лютер и один из его спутников. Нельзя сказать, чтобы Лютеру он очень понравился. Он намеревался вернуться в Виттенберг, а там — будь что будет. Повозка с Лютером и несколькими его спутниками только въехала в лес близ деревушки Эйзенах, как тут же ее окружили вооруженные всадники. Изрыгая проклятья, они грубо стащили Лютера на землю. Посвященный в план инсценировки спутник Лютера прекрасно сыграл свою роль, понося похитителей последними словами. Те посадили Лютера на лошадь и целый день блуждали по извилистым лесным тропам, пока в сумерках перед ними не появились очертания Вартбургского замка. В одиннадцать вечера группа всадников остановила коней перед воротами.

Эта древняя крепость представляла собой символ той ушедшей эпохи, когда немецкое рыцарство находилось в самом расцвете, а причисление к лику святых, бесспорно, считалось вершиной человеческих заслуг. Здесь собирались монархи и менестрели, рыцари и шуты; здесь св. Елизавета оставила свидетельства своей святости. Но Лютера сейчас мало занимали воспоминания о прошедших днях. Он очутился в наименее пригодной для жилья башне замка, где во тьме над головой проносились совы и летучие мыши, и казалось ему, что сам дьявол швырял орехи в потолок и с грохотом катал бочонки по лестнице. Еще коварнее проделок князя тьмы были горестные вопросы: «Неужели один лишь ты мудр? Неужели столько веков все заблуждались? А что если в заблуждении пребываешь ты, обрекая вместе с собой на вечное проклятие многих людей?» Наутро, распахнув окно, он долго смотрел на прекрасные горы Тюрингии. В отдалении поднималось облако дыма. Это в ямах обжигом получали древесный уголь. Порыв ветра взметнул и развеял дым. Точно так же развеялись его сомнения и укрепилась вера.

Но лишь на одно мгновенье. Он ощущал себя Илией на Хориве. Жрецы Ваала сражены, но Иезавель искала пророка, чтобы убить, и он воскликнул:

«Довольно! Возьми, Господи, жизнь мою!» Лютер возводил против себя одно обвинение за другим. Если он не заблуждался, то был ли достаточно тверд в защите истины? «Совесть тревожит меня, поскольку в Вормсе поддался я уговорам своих друзей и не выступил в роли нового Илии. Предстань я перед ними сейчас, иное услышали бы от меня». Размышления о последствиях не прибавляли бодрости. «Что за омерзительное зрелище представляет собою царство римского антихриста, — писал он Меланхтону. — Спалатин сообщает, что против меня изданы жесточайшие указы».