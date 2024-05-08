Все началось с того, что в древние времена в Индии шла война между двумя родственными царскими кланами — Пандавов и Кауравов. И те и другие были потомками царя Бхараты.

Исход войны должен был решиться в великой битве. Перед сражением слепой царь Кауравов Дхритараштра спрашивает у своего министра Санджаи, которому богами было даровано ясновидение, что происходит на поле битвы.

Дхритараштра:

1 Скажи мне, Санджая, что делали мои дети и сыны Панду, когда они, готовые к бою, собрались на священном поле Курукшетры?

В последующих стихах Санджая описывает, как Дурьйодхана, старший из братьев Кауравов, увидев готовую к битве армию своих противников Пандавов, пошел к своему учителю Дроне и поделился опасением, что его собственная армия — слабее, хотя и превосходит противника числом. Он называет основных воинов с обеих сторон. Это один из тех фрагментовперечислений, который можно найти почти в любом эпосе. Нет необходимости переводить его целиком.

Для того чтобы поддержать убывающую смелость Дурьйодханы, главнокомандующий его войском Бхишма трубит в раковину. Но этот поступок оказывается неблагоразумным —военачальники Пандавов немедленно тоже начинают трубить, и звук их труб оказывается значительно громче. Как сказано, звук их труб «отозвался эхом на земле и в небесах».

И вот принц Пандавов, Арджуна, обращается к Кришне, своему другу и возничему. (Прим. переводчика.)

Арджуна:

21–22 Кришна, останови мою колесницу

Там, где воины, рвущиеся в битву,

Глядят на своих врагов.

Останови ее меж двух армий

И дай мне увидеть

Тех, с кем я буду сражаться,

Собравшихся нынче вместе

По команде царя;

Злые отпрыски

Слепого Дхритараштры —

Вот кто мои враги

В наступающей битве.

Бхагавад-гита

Перевод и адаптация, предисловие и приложения Гребенщиков Б. Б. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 192 с. — (Мудрая книга).

ISBN 978-5-17-116687-8

Бхагавад-гита – Содержание

Предисловие переводчика

1. Скорбь Арджуны

2. Йога знания

3. Йога действия (Карма-йога)

4. Отречение путем знания

5. Йога отречения и йога действия

6. Йога самообуздания

7. Йога знания и реализации знания

8. Йога вечного брахмана

9. Йога великой тайны

10. Йога проявлений бога

11. Йога видения бога в его вселенской форме

12. Любовь к богу

13. Поле и обитатель поля

14. Три гуны

15. Преданность наивысшему духу

16. Божественное и демоническое

17. Три рода веры

18. Йога отречения

Приложения

Космология Гиты

Глоссарий