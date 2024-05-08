Бхагавад-гита
Все началось с того, что в древние времена в Индии шла война между двумя родственными царскими кланами — Пандавов и Кауравов. И те и другие были потомками царя Бхараты.
Исход войны должен был решиться в великой битве. Перед сражением слепой царь Кауравов Дхритараштра спрашивает у своего министра Санджаи, которому богами было даровано ясновидение, что происходит на поле битвы.
Дхритараштра:
1 Скажи мне, Санджая, что делали мои дети и сыны Панду, когда они, готовые к бою, собрались на священном поле Курукшетры?
В последующих стихах Санджая описывает, как Дурьйодхана, старший из братьев Кауравов, увидев готовую к битве армию своих противников Пандавов, пошел к своему учителю Дроне и поделился опасением, что его собственная армия — слабее, хотя и превосходит противника числом. Он называет основных воинов с обеих сторон. Это один из тех фрагментовперечислений, который можно найти почти в любом эпосе. Нет необходимости переводить его целиком.
Для того чтобы поддержать убывающую смелость Дурьйодханы, главнокомандующий его войском Бхишма трубит в раковину. Но этот поступок оказывается неблагоразумным —военачальники Пандавов немедленно тоже начинают трубить, и звук их труб оказывается значительно громче. Как сказано, звук их труб «отозвался эхом на земле и в небесах».
И вот принц Пандавов, Арджуна, обращается к Кришне, своему другу и возничему. (Прим. переводчика.)
Арджуна:
21–22 Кришна, останови мою колесницу
Там, где воины, рвущиеся в битву,
Глядят на своих врагов.
Останови ее меж двух армий
И дай мне увидеть
Тех, с кем я буду сражаться,
Собравшихся нынче вместе
По команде царя;
Злые отпрыски
Слепого Дхритараштры —
Вот кто мои враги
В наступающей битве.
Бхагавад-гита
Перевод и адаптация, предисловие и приложения Гребенщиков Б. Б. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 192 с. — (Мудрая книга).
ISBN 978-5-17-116687-8
Бхагавад-гита – Содержание
Предисловие переводчика
- 1. Скорбь Арджуны
- 2. Йога знания
- 3. Йога действия (Карма-йога)
- 4. Отречение путем знания
- 5. Йога отречения и йога действия
- 6. Йога самообуздания
- 7. Йога знания и реализации знания
- 8. Йога вечного брахмана
- 9. Йога великой тайны
- 10. Йога проявлений бога
- 11. Йога видения бога в его вселенской форме
- 12. Любовь к богу
- 13. Поле и обитатель поля
- 14. Три гуны
- 15. Преданность наивысшему духу
- 16. Божественное и демоническое
- 17. Три рода веры
- 18. Йога отречения
Приложения
Космология Гиты
Глоссарий
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