Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Биаджи - Финансовая свобода

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Psychology Psychotherapy

Книга «Финансовая свобода» (2019), написанная Гильермо и Карлосом Биаджи, предлагает читателю системный взгляд на управление материальными ресурсами через призму библейской этики. Авторы поднимают острый вопрос современности — превращение денег в идола — и предлагают путь освобождения от этой «ловушки» через признание Бога верховным Владельцем всех благ. Издание сочетает в себе глубокие духовные размышления и предельно практические советы, охватывающие все этапы жизни человека: от обучения детей основам экономии до планирования пенсионных накоплений и защиты имущества через страхование.

Особое внимание в книге уделяется «распоряжению финансами в семье» как фундаменту домашнего мира. Авторы подробно описывают механизм составления семейного бюджета, аргументируют пользу накоплений и предостерегают от необдуманного использования кредитов. Через реальные истории и личный опыт братьев Биаджи раскрывается концепция «эффекта умножения благословений», которая вступает в силу при соблюдении принципа верности в десятинах и пожертвованиях. Книга учит, что финансовая стабильность — это не только математический расчет, но и результат правильного духовного настроя, постоянства и щедрости.

Издание выпущено в Заокском издательством «Источник жизни» и адресовано самому широкому кругу читателей: от студентов и молодоженов до профессионалов и людей преклонного возраста. Авторы отвечают на конкретные вопросы: стоит ли покупать жилье в ипотеку, как накопить на образование детей и как мудро инвестировать сбережения, не теряя при этом связи с Богом. В конечном итоге, «Финансовая свобода» — это руководство по целостному управлению жизнью, где материальное благополучие становится естественным следствием полного посвящения себя под руководство Святого Духа.

Г. Биаджи, К. Биаджи — Финансовая свобода

Заокский: Источник жизни, 2019. — 256 с.
ISBN 978-5-00126-052-3

Г. Биаджи, К. Биаджи — Финансовая свобода - Содержание

  • Библейское управление (Stewardship): Концепция человека как управляющего, а не владельца даров, которые Бог щедро дает нам.

  • Семейная экономика: Методики составления бюджета, вовлечение детей в планирование и постановка долгосрочных финансовых целей.

  • Кредитный вопрос: Мудрый подход к заимствованиям и практические советы по возврату долгов и выходу из долговой зависимости.

  • Верность в малом: Подробный расчет десятин и пожертвований как выражение признательности Творцу и залог духовного роста.

  • Инвестиции и будущее: Стратегии накопления на образование, приобретение собственного жилья и обеспечение достойной старости.

  • Защита ресурсов: Роль страхования и защиты здоровья как части ответственного распоряжения имуществом.

Views 103
Rating
Added 03.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

