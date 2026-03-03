Книга «Финансовая свобода» (2019), написанная Гильермо и Карлосом Биаджи, предлагает читателю системный взгляд на управление материальными ресурсами через призму библейской этики. Авторы поднимают острый вопрос современности — превращение денег в идола — и предлагают путь освобождения от этой «ловушки» через признание Бога верховным Владельцем всех благ. Издание сочетает в себе глубокие духовные размышления и предельно практические советы, охватывающие все этапы жизни человека: от обучения детей основам экономии до планирования пенсионных накоплений и защиты имущества через страхование.

Особое внимание в книге уделяется «распоряжению финансами в семье» как фундаменту домашнего мира. Авторы подробно описывают механизм составления семейного бюджета, аргументируют пользу накоплений и предостерегают от необдуманного использования кредитов. Через реальные истории и личный опыт братьев Биаджи раскрывается концепция «эффекта умножения благословений», которая вступает в силу при соблюдении принципа верности в десятинах и пожертвованиях. Книга учит, что финансовая стабильность — это не только математический расчет, но и результат правильного духовного настроя, постоянства и щедрости.

Издание выпущено в Заокском издательством «Источник жизни» и адресовано самому широкому кругу читателей: от студентов и молодоженов до профессионалов и людей преклонного возраста. Авторы отвечают на конкретные вопросы: стоит ли покупать жилье в ипотеку, как накопить на образование детей и как мудро инвестировать сбережения, не теряя при этом связи с Богом. В конечном итоге, «Финансовая свобода» — это руководство по целостному управлению жизнью, где материальное благополучие становится естественным следствием полного посвящения себя под руководство Святого Духа.

Г. Биаджи, К. Биаджи — Финансовая свобода

Заокский: Источник жизни, 2019. — 256 с.

ISBN 978-5-00126-052-3

