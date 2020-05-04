Слово о сущем

Обращается внимание на скрытую полярность своего, собственного. Глубже значения физической и юридической принадлежности эти понятия несут смысл подлинного, родового, родного, интимного, т. е. такого, что не находится во владении лица, а, наоборот, владеет им. Нестабильность юридической принадлежности, особенно дающая о себе знать при революции, широкой реформе общества, войне, объясняется прежде всего растущим напором сущностного ощущения собственности.

Эксперимент советского семидесятилетия был перекошенной попыткой осуществить гегелевское требование свободы собственности, т. е. ее освобождения от юридической закрепленности за «пустым господином», в Марксовой трактовке. Новейший российский капиталистический эксперимент, призванный исправить юридический нигилизм предшествующих десятилетий, также обречен на неудачу из-за неспособности хотя бы поставить вопрос о существе собственности, прежде всего земельной.

Владимир Бибихин - Собственность - Философия своего

СПб.: Наука, 2012. — 536 с. — (Сер. «Слово о сущем»).

ISBN 978-5-02-037126-2

Владимир Бибихин - Собственность - Содержание

Введение

Программа курса

1. Введение. Захват мира

2. Происхождение собственности

3. Хитрость, хватка, хищение

4. Гонка за бытием. Ахиллес и черепаха

5. Тело и точка. Новоевропейский предел

6. Границы собственности

7. Собственное как настоящее

8. Кант. Вещь в себе. Свобода

9. Гегель. Право и собственность

10. Своё и свобода

11. Мысль и понятие

12. Личность, лицо, воля

13. Свобода собственности

14. Лаборатория мира. Эксперимент с собственностью

15. Неопределимость своего

16. Знающее незнание

17. Есть и нет

18. Действенность несуществующего

19. Тело и душа

20. Проблема моего Я

21. Мера вещей

22. Апокалипсис

23. Последний суд

24. Вещь в себе и пространство

25. Владимир Соловьев. Мужское и женское

26. Непостижимая собственность. Мировой автомат

27. Странность

28. Постоянство форм. Странность и рациональное

29. Война вокруг собственности

30. Богатство и нищета. Решение

Приложение. Свое, собственное

Владимир Бибихин - Собственность - Введение

И заглавием, и подзаголовком этого курса предполагается начало, в разных (всех) значениях этого слова. Всякое начало касается и нас, даже прежде всего нас: о начале бессмысленно говорить, когда к началу не имеешь отношения сам. Наше начало — это наше дело, за которое мы взялись сейчас, в 16:55 9.2.1993. И совершенно всё равно, потому что от нас всё равно не зависит, сорвется это наше дело, это наше начало или не принесет никакого результата, измеряя результат как теперь, похоже, только и умеют его измерять, количественно, в нашем случае дела как слова — количеством и «объемом» публикаций и отзывов. Это не наша забота, наша забота в том, чтобы честно попытаться увидеть первую философию.