Вступление в область права на нашем Востоке и в наше время может показаться необязательным. Вместе с тем если человек, как вокруг нас обычно бывает, впервые встречается с правом при столкновении интересов для разрешения конфликта, здесь можно уже видеть признак неблагополучия. Есть важные причины осмыслить право раньше конфликта. Оно существенная или главная черта всякой устойчивой жизни человека и других живых существ.



По разным причинам, о которых будет сказано подробнее, государство, выставляя правовые требования, не спешит просветить подданных в правовом отношении. Государство и его юриспруденция, кроме того, способны только преподать право как факт, но не обосновать его. Это задача философская. Философы, со своей стороны, развертывая основания права, не в первую [очередь] обслуживают юридическую профессию. Они строят онтологию права как этику в широком смысле, включающем иногда также этологию.

Владимир Бибихин - Введение в философию права

М., 2005. — 345 с.

ISBN 5-9540-0036-0

Владимир Бибихин - Введение в философию права - Содержание

Вступление. Общие понятия

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. НАЧАЛА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

III. РУССКАЯ ПРАВДА

Библиография опубликованных работ В.В.Бибихина

Неретина С.С., Огурцов А.П. Событие Бибихина

Владимир Бибихин - Введение в философию права - Вступление