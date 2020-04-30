Бибихин - Введение в философию права
Вступление в область права на нашем Востоке и в наше время может показаться необязательным. Вместе с тем если человек, как вокруг нас обычно бывает, впервые встречается с правом при столкновении интересов для разрешения конфликта, здесь можно уже видеть признак неблагополучия. Есть важные причины осмыслить право раньше конфликта. Оно существенная или главная черта всякой устойчивой жизни человека и других живых существ.
По разным причинам, о которых будет сказано подробнее, государство, выставляя правовые требования, не спешит просветить подданных в правовом отношении. Государство и его юриспруденция, кроме того, способны только преподать право как факт, но не обосновать его. Это задача философская. Философы, со своей стороны, развертывая основания права, не в первую [очередь] обслуживают юридическую профессию. Они строят онтологию права как этику в широком смысле, включающем иногда также этологию.
Владимир Бибихин - Введение в философию права
М., 2005. — 345 с.
ISBN 5-9540-0036-0
Владимир Бибихин - Введение в философию права - Содержание
Вступление. Общие понятия
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
II. НАЧАЛА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
III. РУССКАЯ ПРАВДА
Библиография опубликованных работ В.В.Бибихина
Неретина С.С., Огурцов А.П. Событие Бибихина
Неретина С.С., Огурцов А.П. Событие Бибихина
Владимир Бибихин - Введение в философию права - Вступление
В практически всякой без исключения конфликтной ситуации при наблюдаемом состоянии нашего общества будет тенденция, более или менее заметное желание или искушение не вступать в область права, суда, судопроизводства и договориться по душам. Нежелание говорить формальным языком воспринимается как более естественное и человечное. Оно статистически более часто, чем приглашение к правовым отношениям, что кажется менее человечным. Непростота перехода к правовым процедурам выражается в частности в том, что они в наше время как правило письменные. Производится серия малоестественных действий, должностные лица достают бланки протокола, акта. Действия фиксации, записи на бумагу или в машину отмечают переступание некоего порога и вхождение в особый режим отношений. Перед порогом предпринимается последняя попытка нарочито неформальными средствами, т.е. например скорее намеком чем expressis verbis, удержаться на свойских, семейных, неофициальных устоях. Что это за устои, будет один из наших вопросов. Совпадают ли они с так называемым обычным правом? В порядке опережения надо ответить на такой вопрос отрицательно.
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