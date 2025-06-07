Бибиков — Историко-культурные связи России с Афоном и Средиземноморьем

В последние годы в сфере историко-филологических дисциплин на ведущие позиции выдвинулось изучение памятников, как оригинальных, так и переводных, русской и греческой книжности поствизантийского периода, преимущественно XVI — начала XIX вв. Если традиционно ученые были сосредоточены в основном на древнерусско-византийских связях IX–XV вв., то новейшие находки рукописных памятников поствизантийского времени определили сдвиг научных интересов к этой эпохе. Это во многом оказалось предопределено тем, что монастырские архивы и древлехранилища Афона, Святой Земли, Синая и других центров греческо-русского взаимодействия, таких как Молдовалахия, балканские славянские страны, острова Средиземноморья, ранее недоступные для исследователей, постепенно приоткрываются для русистов и эллинистов.

Произведения, принадлежащие зачастую ведущим книжникам эпохи, но ранее неизвестные научному миру, теперь вводятся в научный оборот и становятся предметом серьезного изучения. В архивах Москвы, Санкт-Петербурга и других отечественных городов новый взгляд исследователей и современные подходы к, казалось бы, хорошо известным материалам, центрам книжной культуры и самим памятникам позволили прийти к неожиданным выводам, уточняющим сложившиеся в науке представления. Это показательное явление характерно как для отечественной, так и для зарубежной науки: ученые из разных стран выявили и исследовали новые тексты русско-поствизантийской традиции, публикуя их переводы и проводя источниковедческий и историко-культурный анализ.

Исследование русско-греческих исторических и литературных связей поствизантийского периода обрело определенную научную традицию и оказалось в центре интересов русистов и эллинистов. Еще в XIX в. трудами таких исследователей, как А. В. Горский, А. Н. Муравьев, С. А. Белокуров, еп. Порфирий (Успенский), архим. Антонин (Капустин), В. Н. Хитрово, Н. Ф. Каптерев, были заложены основы изучения и публикации греческих текстов XVI–XVIII вв., оказавшихся важнейшими источниками по истории становления Российского государства Нового времени и русско-греческих отношений в контексте международной политики и культурных связей.

В наше время поствизантийская тематика занимает центральное место в международных русско-греческих исследованиях. Благодаря трудам как российских, так и зарубежных ученых (Б. Л. Фонкича, Я. Н. Щапова, С. А. Иванова, Д. А. Афиногенова, А. А. Турилова, А.-Э. Тахиаоса, И. Шевченко, К. Хрисохоидиса, Р. Штихеля и др.) была наглядно продемонстрирована продуктивность соединения архивных изысканий с текстологическими, палеографическими и кодикологическими исследованиями. На основе новых архивных материалов и историко-литературных памятников сложилась дисциплина — история поствизантийской книжности в рукописной традиции Афона, Иерусалима, Синая и России.

М. В. Бибиков — Историко-культурные связи России с Афоном и Средиземноморьем — В поствизантийском рукописном наследии

Москва: Издательский Дом ЯСК, 2024. — 744 с. — (Studia historica).

ISBN 978-5-907498-65-5

М. В. Бибиков — Историко-культурные связи России с Афоном и Средиземноморьем — Содержание