В поэтическом сборнике представлены лучшие произведения русских поэтов на библейскую тематику, в которых нашли отражение глубокие философские размышления и духовные искания авторов.

В книгу вошли стихотворения Ф.И.Тютчева, А.В.Кольцова, М.Ю.Лермонтова, А.К.Толстого, Д.С.Мережковского, И.А. Бунина, В.Н.Брюсова и многих других.

Библейские мотивы в русской поэзии

Фолио; Харьков; 2008

ISBN 978‑966‑03‑4264‑4

Библейские мотивы в русской поэзии - Зинаида Николаевна Гиппиус 1869–1945

О другом

Господь. Отец.

Мое начало. Мой конец.

Тебя, в Ком Сын, Тебя, Кто в Сыне,

Во имя Сына прошу я ныне

И зажигаю пред Тобой

Мою свечу.

Господь. Отец. Спаси, укрой –

Кого хочу.

Тобою дух мой воскресает.

Я не о всех прошу, о Боже,

Но лишь о том,

Кто предо мною погибает,

Чье мне спасение дороже,

О нем, – одном.

Прими, Господь, мое хотенье!

О, жги меня, как я – свечу,

Но ниспошли освобожденье,

Твою любовь, Твое спасенье –

Кому хочу.

Христу

Мы не жили – и умираем

Среди тьмы.

Ты вернешься… Но как узнаем

Тебя – мы?

Всё дрожим и себя стыдимся,

Тяжел мрак.

Мы молчаний Твоих боимся…

О, дай знак!

Если нет на земле надежды –

То всё прах.

Дай коснуться Твоей одежды,

Забыть страх.

Ты во дни, когда был меж нами,

Сказал Сам:

«Не оставлю вас сиротами,

Приду к вам».

Нет Тебя. Душа не готова,

Не бил час.

Но мы верим, – Ты будешь снова

Среди нас.