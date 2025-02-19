Однажды воскресным утром я лежал в постели больной и разбитый. У меня не было сил пойти на богослужение, и я решил послушать проповедь по чикагскому радио.

Известный проповедник толковал фрагмент из Первого Послания к Коринфянам 3:16-17. Говорил он пылко, но текст Послания понимал неправильно. Храм, внушал он своим слушателям, — это отдельно взятый христианин, точнее, его тело. И храм этот, взывал он, следует содержать в святости, иначе Бог нас уничтожит. Я выключил радиоприемник.

Год спустя в той же радиопрограмме уже другой, не менее известный проповедник снова толковал Первое Послание к Коринфянам, на сей раз стихи 3:10-15. И тоже относил их к отдельному человеку, объясняя, как нужно строить жизнь на основании, которое есть Христос. Говорил он хорошо, многое в его словах было верно — и все же он не понимал, о чем пишет здесь апостол Павел.

Уж если маститые проповедники, подумал я, неверно толкуют тексты Библии, что тогда говорить о простых верующих? У них не так много времени для изучения Священного Писания, а проповеди, которые они слышат, весьма далеки от того, чему учил апостол Павел. Страшно представить, скольким христианам стих «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор 11:29) растолковали так, что они идут к вечере Господней с чувством глубокой вины, погрузившись в тоскливые размышления о себе!

Библейская герменевтика в эпоху постмодерна. Междисциплинарный подход

Петерсон, Ю. Гордон Д. Фи, Элмер Дик, Дж. Пакер, Крэг М. Гай, Лорен Уилкинсон, Джеймс М. Хьюстон;

Москва: Триада, 2019 г. - 274 с.

ISBN 978-5-86181-598-7

Библейская герменевтика в эпоху постмодерна. Междисциплинарный подход - Содержание

Юджин Петерсон. Предисловие. Caveat lector — Читатель, будь осторожен!

Гордон Д. Фи .Глава I. История как контекст для толкования

Элмер Дик. Глава II. Канон как контекст для толкования

Дж. Пакер. Глава III. Богословие и чтение Библии

Крэг М. Гай Глава IV. Социология познания и искусство подозрения (Социологическое толкование толкования)

Лорен Уилкинсон. Глава V. Герменевтика и постмодернистское противодействие «истине»

Джеймс М. Хьюстон. Глава VI. К библейской духовности

Библейская герменевтика в эпоху постмодерна. Междисциплинарный подход - Юджин Петерсон - Caveat lector - Читатель, будь осторожен!

Для христиан высший авторитет во всех делах веры и повседневной жизни — Священное Писание. Поэтому чтению и изучению Слова Божьего нельзя предаваться от случая к случаю: это занятия первостепенной важности. Но в современном мире с его модой на «духовность» все больше людей в поисках путей спасения предпочитают иные источники. Однако, какими бы привлекательными эти источники ни казались, мы, христиане, их отвергаем.

Мы говорим «нет» попыткам «установить контакт» с Богом посредством транса. Мы говорим «нет» непосильным моральным подвигам, если они совершаются чтобы обнаружить в себе некие духовные силы. Мы говорим «нет» стремлению избавиться от всех мыслей, чувств и желаний, якобы препятствующих общению с истинной реальностью. Иногда нас, христиан, восхищают такие духовные трюки. Но учителя Церкви категорически не советуют нам увлекаться подобными техниками. Наш путь к Богу — не фантастический полет, а узкий пеший путь: мы шаг за шагом следуем за Христом. И чтобы узнать, Кто Он и как нам не сбиться с Его пути, мы читаем Книгу Книг.

На протяжении всей истории христианства людям было важно не просто читать Библию, но и то, как ее читать. В Церкви Христовой никогда не предполагалось, что достаточно дать человеку в руки Писание и сказать: «Читай!» Это все равно что вручить ребенку ключи от новенькой машины и велеть: «Поезжай!» Это было бы глупо и к тому же опасно. Опасность в том, что, получив в свое распоряжение незнакомую технику, человек может с легкостью ее испортить, да еще и причинить вред себе и окружающим.

Водить машину — нечто большее, чем повернуть ключ зажигания и нажать на газ. Тех, кто не осознает этого, ждет скорая смерть или увечье. Точно так же и Библия — не просто печатное издание. Книга — тоже своего рода техника. Тем более что в наших руках Слово Божье! И тот, кто не знает мира Библии, представляет опасность для самого себя и других. Вот почему, давая человеку в руки Библию, мы говорим: «Caveat lector» — «Читатель, будь осторожен!».

Да, читатель Священного Писания должен быть осторожным и внимательным. Чтение Библии способно вызвать большое беспокойство. Немногое в христианском мире столь же важно, как умение правильно ее читать. В текстах Священного Писания заключена великая сила. Неверное их понимание может привести к разжиганию войны, легализации насилия, оправданию ненависти, расцвету высокомерия и тщеславия, к погибели души. И не только может, но и приводит! В этом- го и заключается опасность.

Итак, «Caveat lector» — «Читатель, будь осторожен!». Читай — но читай правильно. Слово «правильно» тут означает не только «рассудительно» или «внимательно», но и «с чистым сердцем». Именно так говорили авторы Библии. Читай не для того, чтобы получить некий духовный заряд или преимущество перед ближним, еще не бравшим в руки эту великую Книгу, но для того, чтобы жить во славу Божью.

Вот почему так важно обрести навыки чтения Писания, которые настроят наши умы и сердца не только на слово Библии, но и на ее дух, на ее разум и душу. Они помогут объединить острый ум и пылкое сердце и осознать, что невозможно жить по Библии, не понимая Библию, и что истинная экзегеза* — верное истолкование библейских текстов — немыслима без повиновения Христу. А для обретения этих навыков требуется помощь, причем существенная.

Такую помощь тем, кто хочет научиться верно читать Священное Писание, как раз и призваны оказать работы, собранные в этой книге. Авторов ее объединяют совместный труд и служение Богу в Риджент-колледже (Канада). Они не только любят Библию и живут по ней, но и готовы помочь нам на трудном пути длиною в жизнь — на пути к пониманию Библии и воплощению этого понимания во всем, что мы делаем.