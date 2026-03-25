Учебно-методическое пособие «Библейские истины — От Сотворения до Откровения» представляет собой комплексную программу систематического изучения Священного Писания, адаптированную для образовательного процесса в воскресных школах. Авторы ставят задачу снабдить учителей четкой структурой преподавания, которая охватывает всю библейскую историю как единый Божественный замысел спасения человечества. Основная идея пособия заключается в том, чтобы не просто пересказать библейские сюжеты, а помочь учащимся увидеть внутреннюю связь между ветхозаветными прообразами и их исполнением в Новом Завете, формируя у детей и подростков целостное христианское мировоззрение.

Содержательная часть книги детально структурирована по хронологическому и тематическому принципам: от космогонических актов Книги Бытия до эсхатологических видений Иоанна Богослова. Пособие последовательно разбирает ключевые доктрины (грехопадение, завет с Авраамом, исход, закон, воплощение Христа и искупление), предлагая для каждой темы конкретные планы уроков, наглядные примеры и вопросы для обсуждения. Учителям предлагаются методические рекомендации по работе с разными возрастными группами, включая игровые элементы, творческие задания и способы применения библейских истин в повседневной жизни ребенка. В книге глубоко исследуется педагогический аспект передачи веры, подчеркивая важность личного примера наставника и молитвенного настроя класса.

Текст написан в доступном, дидактически выверенном и вдохновляющем стиле, что делает его практическим инструментом для еженедельной подготовки к занятиям. Авторы мастерски соединяют экзегетическую точность с простотой изложения, превращая сложные теологические концепции в понятные жизненные уроки. Работа служит фундаментальным ресурсом для руководителей детских служений, катехизаторов и родителей, занимающихся домашним духовным воспитанием. Это чтение помогает организовать обучение так, чтобы Библия стала для учеников не просто древней книгой, а живым руководством к действию, раскрывающим бесконечную любовь Творца к Своему творению.

Библейские истины - От Сотворения до Откровения - Пособие для учителей воскресных школ

Пер. со швед. — М.: МРО БЦХВЕ «Слово жизни», 2004. — 360 стр.

ISBN 5-94324-031-4

Библейские истины - Содержание

Предисловие

Для тех, кто пользуется «Библейскими истинами» в качестве материала для воскресной школы

Факты о Библии

ЧАСТЬ 1

Занятие 1 НАЧАЛО. Сотворение мира - Занятие 2 СОТВОРЕНИЕ МИРА. Грехопадение - Занятие 3 КАИН И АВЕЛЬ. Последствия греха - Занятие 4 ЕНОХ. Человек, который общался с Богом - Занятие 5 НОЙ. Бог заботится о праведных - Занятие 6 НОЙ. Потоп - Занятие 7 ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. Мир без Бога - Занятие 8 АВРААМ. Партнер Бога в завете - Занятие 9 АВРААМ. Исаак - Занятие 10 АВРААМ. Измаил - Занятие 11 ИСААК. Наследник - Занятие 12 ИСААК. Иаков и Исав - Занятие 13 ИАКОВ. Сын, получивший благословение - Занятие 14 ИОСИФ. Мечтатель - Занятие 15 ИОСИФ. Египет: рабство, возвышение - Занятие 16 ИОСИФ. Египет: время величия, примирение с братьями - Занятие 17 ИОВ. История о Божьей благости - Занятие 18 МОИСЕЙ. Первые годы - Занятие 19 МОИСЕЙ. Подготовка, призвание - Занятие 20 МОИСЕЙ. Назад в Египет, Исход - Занятие 21 МОИСЕЙ. Хождение по пустыне - Занятие 22 ИИСУС НАВИН. Слуга, соглядатай, лидер - Занятие 23 ИИСУС НАВИН. Вступление в землю и взятие Иерихона - Занятие 24 ИИСУС НАВИН. Грех Ахана, город Гай, окончательное завоевание земли ...84 - Занятие 25 ВРЕМЯ СУДЕЙ. Девора - Занятие 26 ВРЕМЯ СУДЕЙ. Гедеон - Занятие 27 ВРЕМЯ СУДЕЙ. Руфь - Занятие 28 ВРЕМЯ СУДЕЙ. Самсон - Занятие 29 ВРЕМЯ СУДЕЙ. Мальчик Самуил - Занятие 30 ВРЕМЯ СУДЕЙ. Пророк Самуил - Занятие 31 САУЛ. Первый царь - Занятие 32 ДАВИД. Мальчик-пастух встречается с Голиафом - Занятие 33 ДАВИД. Путь к престолу - Занятие 34 ДАВИД. Время величия царя Давида - Занятие 35 ПСАЛТЫРЬ. Жизнь мужа Божьего - Занятие 36 АВЕССАЛОМ. Сын, стремившийся к власти

ЧАСТЬ 2

Занятие 1 СОЛОМОН. Мудрый и могущественный царь - Занятие 2 СОЛОМОН. Книга Притчей - Занятие 3 СОЛОМОН. Екклесиаст и Песни Песней - Занятие 4 РАСКОЛ ЦАРСТВА. Израиль и Иуда - Занятие 5 ИЕЗАВЕЛЬ И АХАВ. Безбожная царствующая пара - Занятие 6 ИОСАФАТ. Царь, применивший небесную тактику - Занятие 7 ИЛИЯ. Божий человек и пророк - Занятие 8 ИЛИЯ. Иезавель и пророки Ваала - Занятие 9 ИЛИЯ. Илия и Елисей - Занятие 10 ЕЛИСЕЙ. Пророк, Божий человек и двойное помазание - Занятие 11 ИИУЙ. Помазан, чтобы искоренить безбожие - Занятие 12 НЕЧЕСТИВЫЕ ЦАРИ. Они делали зло в очах Господа - Занятие 13 ПРОРОКИ В ИЗРАИЛЕ И ИУДЕ. Авдий, Иоиль - Занятие 14 ПРОРОКИ В ИЗРАИЛЕ И ИУДЕЕ. Иона - Занятие 15 ПРОРОКИ В ИЗРАИЛЕ И ИУДЕЕ. Амос, Осия - Занятие 16 ПРОРОК ИСАИЯ. «Вот я, пошли меня» - Занятие 17 ПРОРОК ИСАИЯ. Мессианский пророк - Занятие 18 ЕЗЕКИЯ. Богобоязненный царь - Занятие 19 ПРОРОКИ В ИЗРАИЛЕ И ИУДЕЕ. Михей, Наум, Софония - Занятие 20 ИОСИЯ. Реформы - Занятие 21 ПРОРОК ИЕРЕМИЯ. Призванный к отступившему от Бога народу - Занятие 22 ПРОРОК ИЕРЕМИЯ. Плач Иеремии - Занятие 23 ПРОРОКИ В ИЗРАИЛЕ И ИУДЕЕ. Аввакум - Занятие 24 ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ. Даниил - Занятие 25 ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ. Седрах, Мисах и Авденаго - Занятие 26 ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ. Пророчество Даниила о последнем времени - Занятие 27 ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ. Пророк Иезекииль - Занятие 28 ВОЗВРАЩЕНИЕ. Зоровавель и пророк Аггей - Занятие 29 ПРОРОКИ В ИЗРАИЛЕ И ИУДЕЕ. Захария - Занятие 30 ЕСФИРЬ. Еврейка, ставшая царицей Персии - Занятие 31 ВОЗВРАЩЕНИЕ. Ездра - Занятие 32 ВОЗВРАЩЕНИЕ. Неемия - Занятие 33 ПРОРОКИ В ИЗРАИЛЕ И ИУДЕЕ. Малахия - Занятие 34 МЕЖДУ МАЛАХИЕЙ И ИОАННОМ КРЕСТИТЕЛЕМ

ЧАСТЬ 3

Занятие 1 ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ. «Глас вопиющего» - Занятие 2 ИИСУС. Его рождение и детство - Занятие 3 ИИСУС. Крещение и искушение - Занятие 4 ИИСУС. Нагорная проповедь - Занятие 5 ИИСУС. Служение исцеления и милосердия - Занятие 6 ИИСУС. Чудеса и знамения - Занятие 7 ИИСУС. Освобождение от злых духов - Занятие 8 ИИСУС. Молитвенная жизнь и служение в проповеди - Занятие 9 ИИСУС. Ученики - Занятие 10 ИИСУС. Вечеря и распятие на Кресте - Занятие 11 ИИСУС. Воскресение и вознесение на небеса - Занятие 12 ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Излияние Святого Духа - Занятие 13 ПЕРВАЯ ЦЕРКОВЬ. Слово имело успех - Занятие 14 ПЕРВАЯ ЦЕРКОВЬ. Петр - Занятие 15 ПЕРВАЯ ЦЕРКОВЬ. Анания и Сапфира, Стефан и Филипп - Занятие 16 АПОСТОЛ ПАВЕЛ. Покаяние и призвание Павла - Занятие 17 ПОСЛАНИЯ. Послание Иакова - Занятие 18 АПОСТОЛ ПАВЕЛ. Первое миссионерское путешествие - Занятие 19 АПОСТОЛ ПАВЕЛ. Второе миссионерское путешествие - Занятие 20 ПОСЛАНИЯ. 1-е и 2-е послания к Фессалоникийцам - Занятие 21 АПОСТОЛ ПАВЕЛ. Третье миссионерское путешествие, арест - Занятие 22 ПОСЛАНИЯ. Послание к Галатам - Занятие 23 ПОСЛАНИЯ. 1-е и 2-е Послание к Коринфянам - Занятие 24 ПОСЛАНИЯ. Послание к Римлянам - Занятие 25 ПОСЛАНИЯ. Послание к Ефесянам - Занятие 26 ПОСЛАНИЯ. Послание к Колоссянам - Занятие 27 ПОСЛАНИЯ. Послание к Филимону - Занятие 28 ПОСЛАНИЯ. Послание к Филиппийцам - Занятие 29 ПОСЛАНИЯ. 1-е и 2-е Послания к Тимофею - Занятие 30 ПОСЛАНИЯ. Послание к Титу - Занятие 31 ПОСЛАНИЯ. Послание к Евреям - Занятие 32 ПОСЛАНИЯ. 1-е и 2-е Послания Петра - Занятие 33 ПОСЛАНИЯ. Послание Иуды - Занятие 34 ПОСЛАНИЯ. Послания Иоанна - Занятие 35 КНИГА ОТКРОВЕНИЯ. Царь царей и Господь господствующих

НАРОДЫ БИБЛИИ

ТАБЛИЦА ДАТ