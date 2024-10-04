Второе послание Петра 1:20-21

1. Библия — дар Божий

Мы рады, что Бог дал нам Библию. Мы называем её Божьим Словом, потому что из неё мы узнаём о том, что Бог хочет от нас. Бог желает, чтобы мы знали, что Он — наш Создатель. Он хочет, чтобы мы знали, как нам правильно поступать и как Ему поклоняться. Бог хочет, чтобы мы знали о небесах и о том, что нас ждёт после смерти. Он хочет, чтобы мы знали, что после того, как мы умрём, мы сможем жить с Ним на небе. Всё, о чём повествует Библия, является истиной.

Бог хочет, чтобы мы знали о многом, но человек не может всё запомнить. Поэтому Он повелел святым людям записать Его послание. Эти люди слушали и писали только то, что говорил Бог. Записанные ими слова и составляют Библию. Теперь мы можем читать и изучать её каждый день. Бог хочет, чтобы мы были послушны Его Слову.

Иногда Божьи люди поступали вопреки Слову Божьему. Они даже не хотели слышать о Библии. Тогда Бог наказывал их, так как все люди должны слушать Его Слово и повиноваться Ему.

Мы рады, что сегодня наши родители читают нам библейские истории. Мы хотим тихонько слушать и слышать Божьи слова дома и в церкви. Мы хотим больше узнавать о Боге и быть послушными Ему.

Мы также можем петь о Библии. Вспомните и спойте вместе с родителями песню о Библии.

Вопросы и ответы

1. Кто дал нам Библию? (Бог дал нам Библию.)

2. О чём говорит нам Библия? (Может быть несколько верных ответов.)

3. Должны ли мы с радостью слушать библейские истории? (Да, мы должны слушать библейские истории с радостью.)

Золотой стих

«Слово Твоё есть истина» (Евангелие от Иоанна 17:17).

Библейские истории и картинки для раскрашивания

Типография «Благодать», б.г. – 66 с.

Библейские истории и картинки для раскрашивания – Содержание