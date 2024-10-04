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Библейские истории и картинки для раскрашивания

Библейские истории и картинки для раскрашивания
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family
Второе послание Петра 1:20-21
1. Библия — дар Божий
Мы рады, что Бог дал нам Библию. Мы называем её Божьим Словом, потому что из неё мы узнаём о том, что Бог хочет от нас. Бог желает, чтобы мы знали, что Он — наш Создатель. Он хочет, чтобы мы знали, как нам правильно поступать и как Ему поклоняться. Бог хочет, чтобы мы знали о небесах и о том, что нас ждёт после смерти. Он хочет, чтобы мы знали, что после того, как мы умрём, мы сможем жить с Ним на небе. Всё, о чём повествует Библия, является истиной.
Бог хочет, чтобы мы знали о многом, но человек не может всё запомнить. Поэтому Он повелел святым людям записать Его послание. Эти люди слушали и писали только то, что говорил Бог. Записанные ими слова и составляют Библию. Теперь мы можем читать и изучать её каждый день. Бог хочет, чтобы мы были послушны Его Слову.
Иногда Божьи люди поступали вопреки Слову Божьему. Они даже не хотели слышать о Библии. Тогда Бог наказывал их, так как все люди должны слушать Его Слово и повиноваться Ему.
Мы рады, что сегодня наши родители читают нам библейские истории. Мы хотим тихонько слушать и слышать Божьи слова дома и в церкви. Мы хотим больше узнавать о Боге и быть послушными Ему.
Мы также можем петь о Библии. Вспомните и спойте вместе с родителями песню о Библии.
Вопросы и ответы
1. Кто дал нам Библию? (Бог дал нам Библию.)
2. О чём говорит нам Библия? (Может быть несколько верных ответов.)
3. Должны ли мы с радостью слушать библейские истории? (Да, мы должны слушать библейские истории с радостью.)
Золотой стих
«Слово Твоё есть истина» (Евангелие от Иоанна 17:17).

Библейские истории и картинки для раскрашивания

Типография «Благодать», б.г. – 66 с.

Библейские истории и картинки для раскрашивания – Содержание

  • 1. Библия — дар Божий
  • 2. Сотворение мира
  • 3. Грехопадение
  • 4. Каин и Авель
  • 5. Ной и потоп
  • 6. Вера Авраама
  • 7. Иеремия — пророк и проповедник
  • 8. Два особенных младенца
  • 9. Вифлеемская звезда
  • 10. Иисус в храме
  • 11. Начало служения Иисуса
  • 12. Избрание учеников
  • 13. Исцеление расслабленного человека
  • 14. Чудо возле купальни
  • 15. Иисус укрощает бурю
  • 16. Дочь Иаира
  • 17. Испытание веры учеников
  • 18. Добрый самарянин
  • 19. Мария, Марфа и Лазарь
  • 20. Бог любит каждого человека
  • 21. Десять прокажённых
  • 22. Иисус благословляет детей
  • 23. Встреча Закхея с Иисусом
  • 24. Последняя вечеря
  • 25. Смерть Иисуса на кресте
  • 26. Возвращение Иисуса на небо
  • 27. Исцеления через Петра
  • 28. Чудесное освобождение Петра
  • 29. Проповеди и путешествия Павла
  • 30. Письма Павла
  • 31. Наш счастливый дом на небесах
Views 255
Rating 5.0 / 5
Added 04.10.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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