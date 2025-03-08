Дорогие родители!

В ваших руках книга для всей семьи! Описанные в ней истории из Священного Писания — прекрасная возможность познакомиться с Божьим Словом и событиями, происходившими в далёкие времена. Как известно, дети очень восприимчивы и открыты для познания не только окружающего мира, но и духовных истин. Сейчас, пока они с вами, не упустите возможность проводить с ними время за чтением библейских историй, чтобы в будущем они захотели познакомиться с первоисточником — Библией, которая непременно окажет благотворное влияние на их жизнь.

Регулярное чтение Библии и молитва имеют большое значение для правильного воспитания детей. Найдите для этого время! Воспитывайте своих сыновей и дочерей в любви, прививайте им духовные ценности с раннего возраста.

Верим, Бог поможет в этом вашей семье не только сейчас, но и в будущем.

Искренне желаем, чтобы ваши дети с раннего возраста через чтение Священного Писания познали Истину, которая способна преобразить их детскую и дальнейшую взрослую жизнь!

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Сотворение мира

Библия, книга Бытие, главы 1, 2

В самом начале Бог сотворил небо и землю. Он сотворил Вселенную Словом Своим из ничего. Ни один человек не может это сделать - только Бог! Поэтому мы и называем Бога Творцом. В Библии, Книге Божьей, которую Он дал людям, рассказывается, как это было.

В первый день Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Затем Он отделил свет от тьмы и назвал свет днём, а тьму ночью. День и ночь стали сменять друг друга, как происходит это и сегодня.

Во второй день Бог сотворил свод (сейчас мы называем это атмосферой) над водою и назвал его небом. Он позаботился о том, чтобы часть воды была внизу, на земле, а часть на небе, в облаках. Потом Бог заполнил всё пространство воздухом, которым мы дышим и сегодня.

Библейские истории – Семейное чтение

Третье издание. - Мытищи: «Библейская миссия», 2022. – 348 с.

Библейские истории – Семейное чтение – Содержание

Слово к родителям

Часть первая. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Сотворение мира

История первых людей Грехопадение Адама

Каин и Авель

Потоп

Вавилонская башня

История Авраама Обетованная земля

Карта. Путешествия Авраама

Авраам и Лот

Обещанный сын

Испытание любви Авраама к Богу

История Иакова Иаков и Исав

Сон Иакова

Иаков на чужбине

Встреча братьев

История Иосифа Сны Иосифа

Рабство Иосифа

В Египте

Встреча Иосифа с братьями

История Моисея Корзина из тростника

Горящий терновый куст

Сквозь воды Красного моря

Манна и скала

Гора Синай

Золотой телец

Разведчики

Вода из скалы

Карта. Ханаанская земля

Медный змей

История Иисуса Навина Раав и разведчики

Переход через Иордан

Покорение Иерихона

Солнце и луна остановились

История Самуила Юный отрок Самуил

Израиль требует царя

История Давида Юный пастух

Победа веры

Давид и Саул

Пещера

Ковчег на горе Сион

История Соломона Соломон выбирает мудрость

Храм для Бога

Царица Савская

История Ионы

Иона и его бегство

Покаяние жителей Ниневии

История Даниила

Плен

Даниил и его друзья

Огненная печь

Пир Валтасара

Даниил при дворе царя Дария

Даниил в львином рву

Возвращение на родину

Часть вторая. НОВЫЙ ЗАВЕТ