Библейские истории – Семейное чтение
Дорогие родители!
В ваших руках книга для всей семьи! Описанные в ней истории из Священного Писания — прекрасная возможность познакомиться с Божьим Словом и событиями, происходившими в далёкие времена. Как известно, дети очень восприимчивы и открыты для познания не только окружающего мира, но и духовных истин. Сейчас, пока они с вами, не упустите возможность проводить с ними время за чтением библейских историй, чтобы в будущем они захотели познакомиться с первоисточником — Библией, которая непременно окажет благотворное влияние на их жизнь.
Регулярное чтение Библии и молитва имеют большое значение для правильного воспитания детей. Найдите для этого время! Воспитывайте своих сыновей и дочерей в любви, прививайте им духовные ценности с раннего возраста.
Верим, Бог поможет в этом вашей семье не только сейчас, но и в будущем.
Искренне желаем, чтобы ваши дети с раннего возраста через чтение Священного Писания познали Истину, которая способна преобразить их детскую и дальнейшую взрослую жизнь!
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Сотворение мира
Библия, книга Бытие, главы 1, 2
В самом начале Бог сотворил небо и землю. Он сотворил Вселенную Словом Своим из ничего. Ни один человек не может это сделать - только Бог! Поэтому мы и называем Бога Творцом. В Библии, Книге Божьей, которую Он дал людям, рассказывается, как это было.
В первый день Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Затем Он отделил свет от тьмы и назвал свет днём, а тьму ночью. День и ночь стали сменять друг друга, как происходит это и сегодня.
Во второй день Бог сотворил свод (сейчас мы называем это атмосферой) над водою и назвал его небом. Он позаботился о том, чтобы часть воды была внизу, на земле, а часть на небе, в облаках. Потом Бог заполнил всё пространство воздухом, которым мы дышим и сегодня.
Библейские истории – Семейное чтение
Третье издание. - Мытищи: «Библейская миссия», 2022. – 348 с.
Библейские истории – Семейное чтение – Содержание
Слово к родителям
Часть первая. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- Сотворение мира
- История первых людей Грехопадение Адама
- Каин и Авель
- Потоп
- Вавилонская башня
- История Авраама Обетованная земля
- Карта. Путешествия Авраама
- Авраам и Лот
- Обещанный сын
- Испытание любви Авраама к Богу
- История Иакова Иаков и Исав
- Сон Иакова
- Иаков на чужбине
- Встреча братьев
- История Иосифа Сны Иосифа
- Рабство Иосифа
- В Египте
- Встреча Иосифа с братьями
- История Моисея Корзина из тростника
- Горящий терновый куст
- Сквозь воды Красного моря
- Манна и скала
- Гора Синай
- Золотой телец
- Разведчики
- Вода из скалы
- Карта. Ханаанская земля
- Медный змей
- История Иисуса Навина Раав и разведчики
- Переход через Иордан
- Покорение Иерихона
- Солнце и луна остановились
- История Самуила Юный отрок Самуил
- Израиль требует царя
- История Давида Юный пастух
- Победа веры
- Давид и Саул
- Пещера
- Ковчег на горе Сион
- История Соломона Соломон выбирает мудрость
- Храм для Бога
- Царица Савская
- История Ионы
- Иона и его бегство
- Покаяние жителей Ниневии
- История Даниила
- Плен
- Даниил и его друзья
- Огненная печь
- Пир Валтасара
- Даниил при дворе царя Дария
- Даниил в львином рву
- Возвращение на родину
Часть вторая. НОВЫЙ ЗАВЕТ
- Явление Ангела Гавриила Марии
- Младенец в яслях
- Пастухи на поле
- Мудрецы с Востока
- Иисус в семье
- Иисус принимает крещение
- Искушение Иисуса в пустыне
- Первые ученики Иисуса
- Чудо в Кане
- Первое очищение храма
- Ночной посетитель
- Встреча у колодца
- Невероятный улов
- Исцеление прокажённого
- Исцеление немощного
- Исцеление женщины
- Воскрешение сына вдовы
- Воскрешение дочери Иаира
- Буря на море
- Насыщение пяти тысяч человек
- Иисус идёт по воде
- Притча о добром самарянине
- Иисус в Вифании
- Притча о потерянной овце
- Притча о блудном сыне
- Иисус благословляет детей
- Воскрешение Лазаря
- Исцеление слепого
- Дом и быт времён Иисуса Христа
- Встреча с Закхеем
- Иисус входит в Иерусалим
- Иерусалим времён Иисуса Христа
- Лепта бедной вдовы
- Помазание Иисуса в Вифании
- Последняя Пасха
- В Гефсиманском саду
- Арест Иисуса
- Отречение Петра
- Иисус перед Пилатом
- Распятие Христа
- Воскресение Иисуса
- Пётр и Иоанн у гроба
- Встреча на дороге в Эммаус
- Неверие Фомы
- Вознесение Иисуса
- Сошествие Святого Духа
- Первый мученик за Христа
- Обращение Савла
- Крещение по вере
- Воскрешение Тавифы
- Пётр в тюрьме
- Павел и Сила
- Путь Павла в Рим
- Откровение Иисуса Христа Иоанну
Спасибо огромное! А то для детей не так много материалов на сайте