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Библейские истории – Семейное чтение

Библейские истории – Семейное чтение
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Family
Дорогие родители!
В ваших руках книга для всей семьи! Описанные в ней истории из Священного Писания — прекрасная возможность познакомиться с Божьим Словом и событиями, происходившими в далёкие времена. Как известно, дети очень восприимчивы и открыты для познания не только окружающего мира, но и духовных истин. Сейчас, пока они с вами, не упустите возможность проводить с ними время за чтением библейских историй, чтобы в будущем они захотели познакомиться с первоисточником — Библией, которая непременно окажет благотворное влияние на их жизнь.
Регулярное чтение Библии и молитва имеют большое значение для правильного воспитания детей. Найдите для этого время! Воспитывайте своих сыновей и дочерей в любви, прививайте им духовные ценности с раннего возраста.
Верим, Бог поможет в этом вашей семье не только сейчас, но и в будущем.
Искренне желаем, чтобы ваши дети с раннего возраста через чтение Священного Писания познали Истину, которая способна преобразить их детскую и дальнейшую взрослую жизнь!
* * *
Сотворение мира
Библия, книга Бытие, главы 1, 2
В самом начале Бог сотворил небо и землю. Он сотворил Вселенную Словом Своим из ничего. Ни один человек не может это сделать - только Бог! Поэтому мы и называем Бога Творцом. В Библии, Книге Божьей, которую Он дал людям, рассказывается, как это было.
В первый день Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Затем Он отделил свет от тьмы и назвал свет днём, а тьму ночью. День и ночь стали сменять друг друга, как происходит это и сегодня.
Во второй день Бог сотворил свод (сейчас мы называем это атмосферой) над водою и назвал его небом. Он позаботился о том, чтобы часть воды была внизу, на земле, а часть на небе, в облаках. Потом Бог заполнил всё пространство воздухом, которым мы дышим и сегодня.

Библейские истории – Семейное чтение

Третье издание. - Мытищи: «Библейская миссия», 2022. – 348 с.

Библейские истории – Семейное чтение – Содержание

Слово к родителям
Часть первая. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
  • Сотворение мира
  • История первых людей Грехопадение Адама
  • Каин и Авель
  • Потоп
  • Вавилонская башня
  • История Авраама Обетованная земля
  • Карта. Путешествия Авраама
  • Авраам и Лот
  • Обещанный сын
  • Испытание любви Авраама к Богу
  • История Иакова Иаков и Исав
  • Сон Иакова
  • Иаков на чужбине
  • Встреча братьев
  • История Иосифа Сны Иосифа
  • Рабство Иосифа
  • В Египте
  • Встреча Иосифа с братьями
  • История Моисея Корзина из тростника
  • Горящий терновый куст
  • Сквозь воды Красного моря
  • Манна и скала
  • Гора Синай
  • Золотой телец
  • Разведчики
  • Вода из скалы
  • Карта. Ханаанская земля
  • Медный змей
  • История Иисуса Навина Раав и разведчики
  • Переход через Иордан
  • Покорение Иерихона
  • Солнце и луна остановились
  • История Самуила Юный отрок Самуил
  • Израиль требует царя
  • История Давида Юный пастух
  • Победа веры
  • Давид и Саул
  • Пещера
  • Ковчег на горе Сион
  • История Соломона Соломон выбирает мудрость
  • Храм для Бога
  • Царица Савская
  • История Ионы
  • Иона и его бегство
  • Покаяние жителей Ниневии
  • История Даниила
  • Плен
  • Даниил и его друзья
  • Огненная печь
  • Пир Валтасара
  • Даниил при дворе царя Дария
  • Даниил в львином рву
  • Возвращение на родину
Часть вторая. НОВЫЙ ЗАВЕТ
  • Явление Ангела Гавриила Марии
  • Младенец в яслях
  • Пастухи на поле
  • Мудрецы с Востока
  • Иисус в семье
  • Иисус принимает крещение
  • Искушение Иисуса в пустыне
  • Первые ученики Иисуса
  • Чудо в Кане
  • Первое очищение храма
  • Ночной посетитель
  • Встреча у колодца
  • Невероятный улов
  • Исцеление прокажённого
  • Исцеление немощного
  • Исцеление женщины
  • Воскрешение сына вдовы
  • Воскрешение дочери Иаира
  • Буря на море
  • Насыщение пяти тысяч человек
  • Иисус идёт по воде
  • Притча о добром самарянине
  • Иисус в Вифании
  • Притча о потерянной овце
  • Притча о блудном сыне
  • Иисус благословляет детей
  • Воскрешение Лазаря
  • Исцеление слепого
  • Дом и быт времён Иисуса Христа
  • Встреча с Закхеем
  • Иисус входит в Иерусалим
  • Иерусалим времён Иисуса Христа
  • Лепта бедной вдовы
  • Помазание Иисуса в Вифании
  • Последняя Пасха
  • В Гефсиманском саду
  • Арест Иисуса
  • Отречение Петра
  • Иисус перед Пилатом
  • Распятие Христа
  • Воскресение Иисуса
  • Пётр и Иоанн у гроба
  • Встреча на дороге в Эммаус
  • Неверие Фомы
  • Вознесение Иисуса
  • Сошествие Святого Духа
  • Первый мученик за Христа
  • Обращение Савла
  • Крещение по вере
  • Воскрешение Тавифы
  • Пётр в тюрьме
  • Павел и Сила
  • Путь Павла в Рим
  • Откровение Иисуса Христа Иоанну
Views 340
Rating 5.0 / 5
Added 08.03.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

K
kino511 1 year ago

Спасибо огромное! А то для детей не так много материалов на сайте

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