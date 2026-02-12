Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I - VIII веков - Ветхий Завет - Том VII - Книга Псалмов 1-50

Перед вами первый из двух томов Библейских комментариев отцов Церкви и других авторов I-VIII вв., посвященных Книге Псалмов. Лишь две другие ветхозаветные книги насчитывают в нашей серии более одного тома: это объясняется как особой популярностью данных текстов в раннем христианстве, так и объемом дошедших до нас патристических толкований.



Книга Псалмов по праву считается одной из самых любимых и широко используемых книг Библии. Уже в Новом Завете именно псалмы были наиболее цитируемыми текстами Священного Писания, а ранние христианские авторы использовали их в апологетических, богословских и пастырских целях. Помимо множества дошедших до нас гомилий, комментариев и экзегетических заметок патристическая литература изобилует аллюзиями, цитатами, практическими иллюстрациями и советами, почерпнутыми из псалмов. Именно из этой текстуальной сокровищницы был отобран массив представляемых здесь комментариев, при этом в данном первом томе было использовано более 160 произведений, принадлежащих перу более шестидесяти авторов.

Отобранные тексты охватывают весь спектр святоотеческих жанров, в чем можно убедиться, заглянув в библиографию в конце тома. Однако наибольший интерес представляет группа комментариев и гомилий (бесед), специально посвященных псалмам. Тексты некоторых из этих произведений дошли до нас хорошо сохранившимися: они доступны в современных критических изданиях. Другие требуют дополнительной реконструкции на основе фрагментарных свидетельств авторов позднепатристической и раннесредневековой эпохи - на основании так наз. катен (букв, «цепочек») святоотеческих цитат, последовательно комментирующих библейский текст. Заметим, что и принятая в нашей серии организация материала может служить современным примером катен.



Далее во введении мы пройдем по основным комментариям и гомилиям на Книгу Псалмов, которые были отобраны для настоящего тома. В монографии о святоотеческих толкованиях III—V вв.3, Рондо описала общее состояние данной группы текстов, равно как основные принципы текстуально-критической работы с ними; все это учитывалось при работе над томом. Предлагаемый обзор в основном следует Рондо, однако в ряде случаев мы отошли от ее изложения, поскольку более поздние исследователи успели прийти к иным выводам.