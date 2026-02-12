Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I - VIII веков - Ветхий Завет - Том VII - Книга Псалмов 1-50

Библейские комментарии отцов Церкви - ВЗ 7 - Книга Псалмов 1-50
Перед вами первый из двух томов Библейских комментариев отцов Церкви и других авторов I-VIII вв., посвященных Книге Псалмов. Лишь две другие ветхозаветные книги насчитывают в нашей серии более одного тома: это объясняется как особой популярностью данных текстов в раннем христианстве, так и объемом дошедших до нас патристических толкований.
Книга Псалмов по праву считается одной из самых любимых и широко используемых книг Библии. Уже в Новом Завете именно псалмы были наиболее цитируемыми текстами Священного Писания, а ранние христианские авторы использовали их в апологетических, богословских и пастырских целях. Помимо множества дошедших до нас гомилий, комментариев и экзегетических заметок патристическая литература изобилует аллюзиями, цитатами, практическими иллюстрациями и советами, почерпнутыми из псалмов. Именно из этой текстуальной сокровищницы был отобран массив представляемых здесь комментариев, при этом в данном первом томе было использовано более 160 произведений, принадлежащих перу более шестидесяти авторов.
Отобранные тексты охватывают весь спектр святоотеческих жанров, в чем можно убедиться, заглянув в библиографию в конце тома. Однако наибольший интерес представляет группа комментариев и гомилий (бесед), специально посвященных псалмам. Тексты некоторых из этих произведений дошли до нас хорошо сохранившимися: они доступны в современных критических изданиях. Другие требуют дополнительной реконструкции на основе фрагментарных свидетельств авторов позднепатристической и раннесредневековой эпохи - на основании так наз. катен (букв, «цепочек») святоотеческих цитат, последовательно комментирующих библейский текст. Заметим, что и принятая в нашей серии организация материала может служить современным примером катен.
Далее во введении мы пройдем по основным комментариям и гомилиям на Книгу Псалмов, которые были отобраны для настоящего тома. В монографии о святоотеческих толкованиях III—V вв.3, Рондо описала общее состояние данной группы текстов, равно как основные принципы текстуально-критической работы с ними; все это учитывалось при работе над томом. Предлагаемый обзор в основном следует Рондо, однако в ряде случаев мы отошли от ее изложения, поскольку более поздние исследователи успели прийти к иным выводам.
В общем и целом, текстуально-критическая картина для произведений, которые были написаны по-гречески, и произведений, которые были написаны по-латински, существенно отличается. Тексты латинских авторов в основном дошли благодаря прямой передаче, так что именно они доступны в современных критических изданиях. С греческими текстами дело сложнее. Многие из святоотеческих комментариев, написанных на этом языке, сохранились и дошли до нас неполностью, однако при этом существуют фрагменты, рассыпанные по разного рода катенам. Последние не всегда легко идентифицировать должным образом. Так, у одних цитат авторство может быть указано неверно, другие приписаны нескольким авторам сразу, а у третьих имя автора отсутствует. От катены к катене может меняться и атрибуция конкретному тексту: например, когда какая-либо цитата оказалась приписанной одному произведению в одной катене и совершенно другому - в другой; или когда она, в свою очередь, вошла в текст анонимно. Непростой может быть также история катены: некоторые из них восходят к полным рукописям, в то время как другие были заимствованы из более ранних сборников катен, причем историю последних мы иногда можем, а иногда совершенно не в состоянии, проследить.
Пер. с англ., греч., лат. и сир. Под редакцией Крэйг А. Блэйсинг и Кармен С. Хардин/ Русское издание тома под редакцией С.С. Козина.
Тверь: Герменевтика, 2021. — 592 с.
ISBN 978-5-901494-30-1
Originally published as
Ancient Christian Commentary on Scnpture. Old Testament VII: Psalms 1-50,
edited by Craig A. Blaising and Carmen S. Hardin
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2008).
Переводчики:
С.Б. Акишин, Д.С. Бирюков, А.В. Богатырев, А.А. Горин, Н.В. Закрошвили, Д.М. Омельченко, Т.А. Сенина (монахиня Кассия)
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I - VIII веков - Ветхий Завет - Том VII - Книга Псалмов 1-50 - Содержание
- Предисловие - Митрополит Волоколамский Иларион
- Общее введение к серии - Томас Одэн
- Введение к комментариям на Книгу Псалмов 1~50 Крэйг А. Блэйсипг
- Принятые сокращения
- Комментарии на Книгу Псалмов 1 ~ 50
- Справочник имен, названий и терминов
- Библиография
Указатель авторов и анонимных произведений
Указатель ссылок на книги Священного Писания
