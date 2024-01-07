Уже много лет мы рассылаем каждый год Уроки Воскресной Школы в конспектообразной форме. На этот раз мы приготовили 52 урока с объяснениями. Руководители библейских классов могут использовать эти уроки по своему усмотрению, согласно духовного состояния своего класса.

Эти уроки делятся на следующие разделы:

Библия — Слово Божие — 1-12. Евангелие от Марка — 13-28. Жизнь веры — 29-40. Практическая жизнь христианина — 41-52.

Цель этого пособия — побудить интерес к Слову Божьему, в котором ответы на все вопросы бессмертной души человека. Все темы урока основаны только на Библии. Если иногда и ссылаемся на другие источники, то это лишь для того, чтобы показать, как мужи с мировой известностью относились к Библии, в которой находим источник живой воды для утоления своей духовной жажды.

Для молодых верующих это пособие послужит особым благословением, так как оно будет отвечать им на многие тревожащие их вопросы.

„Слово Твоё — светильник ноге моей и свет стезе моей” (Пс. 118:105). Так говорит псалмопевец. Если он тогда нуждался в духовном свете, чтобы греховные тучи не закрыли от него Бога, то насколько мы с вами нуждаемся в этом небесном светильнике в наше тревожное время!

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 1

Пособие для воскресных школ и библейских классов. – Германия: «Христианское издательство», 1989. – 316 с.

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 1 – Содержание

Часть первая — ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ БИБЛИИ

1. Библия — написанное откровение - 2. Божественно-человеческая книга - 3. Авторитет Библии - 4. Формирование Библии - 5. Библия на языках всех народов - 6. Ключ к пониманию Библии - 7. Библия для всех - 8. Литературные формы Библии - 9. Единство Библии - 10. Библия в жизни Церкви - 11. Библия — личная книга - 12. Библия и мир

Часть вторая — ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

13. Начало Евангелия - 14. Новое учение - 15. Отношение людей к Иисусу - 16. Истинные родственники Иисуса - 17. Притчи о Царстве Божием - 18. Сила Христа - 19. Поручение ученикам - 20. Приговор лицемерию - 21. Экзамен веры - 22. Значение ученичества - 23. Власть Иисуса Христа - 24. Победа Иисуса в Гефсимании - 25. Отвержение Иисуса и Его распятие - 26. Воскресение Иисуса Христа - 27. Явление Иисуса Христа ученикам - 28. Вознесение и пришествие Христа

Часть третья — ЗНАЧЕНИЕ ВЕРЫ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

29. Общее в нашей вере - 30. Новая жизнь во Христе - 31. Возрастание в вере через - изучение Библии - 32. Возрастание через молитву - 33. Возрастание через общение - 34. Возрастание через Богопоклонение - 35. Возрастание через жертвенное - служение - 36. Подготовка для служения - 37. Возрастание через испытание - 38. Забота о других - 39. Требования для посвящённой жизни - 40. Жизнь, отданная Христу

Часть четвёртая — ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

41. Свобода для служения - 42. Бог, христианин и государство - 43. Бог, христианин и гражданские законы - 44. Семья - 45. Взаимоотношения в семье - 46. Семейный конфликт и примирение - 47. Спиртные напитки и семья - 48. Алкоголизм и общество - 49. Совершенная вера - 50. Совершенная надежда - 51. Совершенная любовь - 52. Совершенная радость

Пособие для воскресных школ и библейских классов. – Германия: «Христианское издательство», 1989. – 282 с.

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 2 - Содержание

Часть первая — БОГ И ЕГО НАРОД

1. Божий план и падение человека - 2. Избранный Богом народ - 3. Наследники обетования - 4. Освобождение из Египетского рабства - 5. Завет Божий и заповеди - 6. Бог среди Своего народа - 7. Неверность Израиля - 8. Израиль в обетованной земле - 9. Смятения народа Божия - 10. Первый царь Израиля - 11. Царствование Давида — золотой век Израиля - 12. Народ служит Богу - 13. Слава царя и его падения - 14. Разделение Израиля - 15. Бог или Ваал? - 16. Божий суд над Израилем - 17. Реформы в народе Божьем - 18. Божья кара над Иудой - 19. Надежда в трудное время - 20. Обещание о возвращении - 21. Восстановление Храма - 22. Чтение закона Божия - 23. Обещанный Мессия - 24. Между заветами

Часть вторая — ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ И ИИСУС ХРИСТОС

1. „С нами Бог” - 2. Божий вестник - 3. Возлюбленный Сын Божий - 4. Искушение Иисуса Христа - 5. Царство Небесное - 6. Толкование закона Иисусом - 7. Бог — судья всех народов - 8. Божие прощение - 9. Чудные дела Божии - 10. Кем является Иисус Христос - 11. Новый народ Божий - 12. Условия для ученичества - 13. Обещанный Дух Святой - 14. Бог отдал Сына Своего - 15. Победа над грехом и смертью

Часть третья — НОВЫЙ НАРОД БОЖИЙ И ДУХ СВЯТОЙ

1. Сила для свидетельства - 2. Свидетельство церкви жизнью - 3. Благая Весть для всех - 4. Свидетельство умножается - 5. Из преследователя — призванный апостол - 6. Водительство Духа Святого - 7. Закон и благодать - 8. Евангелие и мир - 9. Новый завет - 10. Характеристика церкви - 11. Богослужение в церкви - 12. Ежедневное служение Богу - 13. Блаженная надежда верующего

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 3

Пособие для воскресных школ и библейских классов. – Германия: «Христианское издательство», 1989. – 298 с.

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 3 - Содержание

Часть первая — ТВОРЕЦ И ЧЕЛОВЕК

1. „В начале... Бог” - 2. Творение — дело рук Божиих - 3. Человек в Божием плане - 4. Искушение и падение - 5. Плод ненависти - 6. Приговор и обетование - 7. Опасность гордости - 8. Авраам — муж веры - 9. Компромисс со злом - 10. Жить в мире с другими - 11. Пренебрежение первородства - 12. Духовное пилигримство - 13. Подвиг любви

Часть вторая — ПРИТЧИ И ЦАРСТВО БОЖИЕ

14. Иисус пользуется притчами - 15. Чему подобно Царство Небесное - 16. Цена следования за Иисусом - 17. Ищущая Божия любовь - 18. Основание Божиего вознаграждения - 19. Постоянство в молитве - 20. Смирение перед Богом - 21. Знание и исполнение воли Божией - 22. Богатеть в Боге - 23. Любовь — исполнение закона - 24. „Прости... как мы прощаем” - 25. Готовность к встрече с Господом - 26. Верный в малом - 27. Отверженный Мессия - 28. Является ли смерть концом?

Часть третья — ПРОРОКИ 8-го СТОЛЕТИЯ ДО Р. ХР.

29. Кто такой пророк? - 30. Трагедия греха - 31. Призыв к справедливости - 32. Суд над непокорными - 33. Божия любовь к народу - 34. Результат отвержения Божией любви - 35. Пророчества и история - 36. Божий призыв к вере - 37. „Да приидет Царство Твоё” - 38. Бог требует справедливости - 39. Суд и милость

Часть четвёртая — УЧЕНИЕ О БОГЕ

40. Размышление о Боге - 41. Величие и превосходства Бога - 42. Самооткровение Бога - 43. Бог даёт смысл нашей жизни - 44. Призвание Моисея - 45. Народ Божий - 46. Бог отвечает на молитву - 47. Бог — целитель сердечных ран - 48. Бог — Судья народов - 49. Бог поддерживает Своё творение - 50. Нелицемерность Бога - 51. Бог побеждает зло - 52. Наступление Царства Христа

Библиография

Программа на шесть лет

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 4

Пособие для воскресных школ и библейских классов. – Германия: «Христианское издательство», 1989. – 280 с.

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 4 - Содержание

Часть первая — ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

1. Благая весть от Луки - 2. Великая радость - 3. Исполнение Божиего обетования - 4. Искушение Иисуса Христа - 5. Любовь в действии - 6. Забота Христа о каждом грешнике - 7. Христова любовь и человеческая нужда - 8. Следование за Христом - 9. Верность в управлении - 10. Христос в Иерусалиме - 11. Терпение и христианская нужда - 12. Распятие и погребение - 13. Хождение с живым Христом

Часть вторая — ЦЕРКОВЬ И ЕЁ НАЗНАЧЕНИЕ

14. Основание Церкви - 15. Исполнение Духом Святым - 16. Общение верующих - 17. Церковь — тело Христово - 18. Церковь Воскресшего Господа - 19. Церковь и Богопоклонение - 20. Церковь и служители - 21. Свидетельствовать — наш долг - 22. Миссионерское призвание Церкви - 23. Христианское служение - 24. Благовестие - 25. Учение и служители Церкви - 26. Христос — жизнь Церкви

Часть третья — ОБЩЕНИЕ

27. Благочестие — начало общения - 28. Общение с Богом посредством Писания - 29. Общение с Богом посредством молитвы - 30. Жажда безопасности - 31. Значение веры - 32. Сущность Божиего водительства - 33. Прославление Господа - 34. Прощение и очищение - 35. Общение с Богом в любви - 36. Живое поклонение Богу - 37. Семейное служение Богу - 38. Служение любви - 39. Служение свидетельством

Часть четвёртая — БИБЛИЯ И МИР

40. Библия и современный мир - 41. Назначение человека в мире - 42. Библия и знание - 43. Труд и отдых - 44. Борьба за разум человека - 45. Верующие и современные города - 46. Святость христианской жизни - 47. Наше родство во Христе - 48. В чём состоит христианская свобода - 49. Церковь и государство - 50. Один Бог для всех народов - 51. Помощь в опасное время - 52. Какой мир мы ожидаем

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 5

Пособие для воскресных школ и библейских классов. – Германия: «Христианское издательство», 1989. – 284 с.

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 5 - Содержание

Часть первая — ПРОРОЧЕСТВО О СУДЕ И НАДЕЖДЕ

1. Богом избранный пророк - 2. Всеобщее отступничество - 3. Важное значение верности - 4. Обещанный Мессия - 5. Преображение жизни - 6. Новый завет - 7. Пророк среди переселенцев - 8. Действительная забота Божия - 9. Личная ответственность - 10. Восстановление Израиля - 11. Восстановление Дома Божия - 12. Силою Духа Святого - 13. Наступление Царства Божия

Часть вторая — ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ

14. Весь мир принадлежит Богу - 15. Человек—подчиненное лило - 16. Все мы блуждали - 17. Неизменная любовь Божия - 18. Самооткровение Бога - 19. Христос страдал за нас - 20. Иисус Христос — Царь - 21. Победа Христа над грехом и смертью - 22. Вера в действии - 23. Новая жизнь во Христе - 24. Братья во Христе - 25. Благодать и верующий - 26. Христос — надежда верующих

Часть третья - ЗАКОН БОЖИЙ

27. Почему понадобился закон - 28. Бог — наш авторитет - 29. Искренность в служении Богу - 30. День субботний - 31. Дети и родители - 32. Ценность человеческой жизни - 33. Христианская мораль - 34. Неприкосновенность собственности - 35. Жить по правде - 36. Опасность любостяжания - 37. Первая из всех заповедей - 38. Важность дисциплины - 39. Жертвенная любовь

Часть четвертая - ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА

40. Слово к внутренно разделенной церкви - 41. Премудрость Божия - 42. Единство и Вечеря Господня - 43. Служители примирения - 44. Добрая весть для грешников - 45. Закон и Евангелие - 46. Христово искупление - 47. Свобода и ее искушение - 48. Уверенность в победе - 49. Жизнь в христианской общине - 50. Жить в мире со всеми - 51. Сильные и слабые - 52. Будущее верующих

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 6

Пособие для воскресных школ и библейских классов. – Германия: «Христианское издательство», 1989. – 282 с.

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 6 - Содержание

Часть первая — ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

1. Цель Евангелия от Иоанна - 2. Разностороннее служение Иисуса - 3. Вера или неверие - 4. ״Слово стало плотию” - 5. Вода для жаждущих - 6. Хлеб для голодных - 7. Свет для слепых - 8. Новая заповедь - 9. Жизнь во Христе - 10. Обещанный Утешитель - 11. Путь к победе через предательство - 12. Победа через смерть - 13. Победа Воскресения

Часть вторая — ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ

14. Сила для возрастания - 15. Жизнь исполненная Духом Святым - 16. Преодоление трудностей в первой церкви - 17. Самоотверженное свидетельство - 18. Помощь Духа Святого - 19. Взаимопомощь - 20. Обетование и воскресение - 21. Прямое руководство Духа Святого - 22. Благовестие расширяется - 23. Благоразумные слушатели - 24. Евангелие и общественная жизнь - 25. Смелое свидетельство - 26. Истинная свобода

Часть третья — НАСТАВЛЕНИЕ ЦЕРКВАМ

27. Свидетельствующая церковь - 28. Истинный служитель Христа - 29. Второе пришествие Христа - 30. Надежда и практическая жизнь - 31. Спасительная благодать Божия - 32. Вечная цель Бога - 33. Новая жизнь во Христе - 34. Сотрудничество в благовествовании - 35. Превосходный выбор - 36. Молитва о церкви - 37. Христос поставлен выше всего - 38. Свобода во Христе - 39. Христианское взаимоотношение

Часть четвертая — ОБЩИЙ ОБЗОР БИБЛИИ

40. Божия цель для человека - 41. Избранный для благословения других - 42. Освобождение угнетенных - 43. Единодушие народа Божия - 44. В обстановке перемен - 45. Давид — Божий избранник - 46. Истинное поклонение Богу - 47. Руководство для каждодневной жизни - 48. Несправедливость — бич народа - 49. Пути Господни - 50. Верность при всеобщем отступничестве - 51. Новый дух — новый народ - 52. Новый завет

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 7

Пособие для воскресных школ и библейских классов. – Wheaton, IL: Slavic Gospel Association, 1990. – 324 с.

Платон Харчлаа – Во свете Библии – Книга 7 - Содержание