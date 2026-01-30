Библейский культурно–исторический комментарий - Часть 2 - Новый Завет - Крейг Кинер

«Библейский культурно–исторический комментарий. Новый Завет» Крейга Кинера впервые представляет плоды научных изысканий в одном томе, располагая материал, охватывающий весь Новый Завет, в удобной форме — «от стиха к стиху».

Для лучшего понимания и применения Библии в жизни вы нуждаетесь в двух источниках информации. Первый — это сама Библия. Второй — это культурно–историческая обстановка, в которой разворачивается действие изучаемого вами отрывка.

Вы сможете понять замысел автора только в том случае, если будете хорошо представлять культурно–историческую основу повествования. Этот уникальный комментарий предлагает к каждому библейскому стиху основную культурно–историческую информацию, необходимую для более глубокого и осмысленного изучения Библии.

Культурно–исторический фон помогает прояснить и глубже понять практически каждый текст Нового Завета, однако большая часть этого материала была недоступна простому читателю. Хотя существует много комментариев, ни один из них не посвящен полностью рассмотрению культурно–исторического фона библейских произведений. Именно этот фактор — культурно–исторический фон, который показывает, каким образом новозаветные авторы и первые читатели понимали весть Нового Завета, — требует своего освещения и служит источником сведений для обычного читателя в процессе изучения Библии (большинство других составляющих, напр, контекст, содержится непосредственно в самом библейском тексте).

Есть немало работ, посвященных исследованию культурного и исторического фона Нового Завета, но ни одна из них не построена так, чтобы читатель мог найти соответствующие ответы на все вопросы, касающиеся конкретного библейского отрывка. Этот недостаток убедил меня двенадцать лет назад приступить к осуществлению данного проекта, который ныне полностью завершен. Эта книга написана в надежде на то, что все христиане смогут с ее помощью приблизиться к прочтению Нового Завета, во многом так, как его могли читать первые читатели.

Библейский культурно-исторический комментарий - В 2 частях

Пер. с англ. - СПб.: Мирт, 2003 - 2005 .

ISBN 5-88869-155-0.

Библейский культурно–исторический комментарий - Часть 2 - Новый Завет - Крейг Кинер