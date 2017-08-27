Библейский свет - Жемчужины русской поэзии

Предлагаемое издание по-новому открывает страницы библейской истории, дорогие сердцу каждого человека. Познакомившись в детстве и юности с сюжетами Священного Писания, мы снова и снова возвращаемся к ним, с годами переосмысливая и глубже понимая их суть и смыслы. На страницах книги – поэтические образы, созданные мастерами русской поэзии: А. Майковым, В. Жуковским, А. Пушкиным, М. Лермонтовым, графом А. Толстым, А. Плещеевым, Л. Меем, Н. Языковым, А. Мерзляковым, А. Хомяковым, А. Полежаевым, С. Надсоном, Э. Губером, А. Фетом, Л. Граве, Вс. Крестовским, А. Апухтиным, Т. Полонским, графом А. Голенищевым-Кутузовым, К. Фофановым, С. Фругом, К. Льдовым, И. Ясинским, П. Вейнбергом, О. Чюминой, В. Бурениным, Ю. Миллером, Д. Михаловским, А. Бальмонтом, Д. Мережковским и многими другими.

В стихах русских поэтов и рисунках выдающегося иллюстратора XIX века Гюстава Доре запечатлены самые яркие эпизоды Библии – священной книги христиан. Многие века сюжеты Священного Писания вдохновляли творческих людей: писателей, поэтов, художников, скульпторов, иконописцев, композиторов, которые создавали на библейские темы свои лучшие произведения. Библия – великая книга, ее простое, но полное глубокой мудрости и тайного смысла повествование знакомит нас с людьми и фактами Священной истории: созданием видимого и невидимого мира, сотворением человека, рождением и развитием культуры от времен первых людей до начала новой эры. Новый Завет – Евангелие – изложение жизни и учения Богочеловека Иисуса Христа, который пришел в наш мир для того, чтобы избавить людей от власти сатаны, греха и смерти.

Публикуемые в нашем издании жемчужины поэзии и графики подчеркивают и уясняют истинный, порой скрытый, смысл библейских событий. Поэтические и художественные образы легко понять не только тем, кто давно знаком с Библией, но и тем, кто начинает изучать Священное Писание. Издатель надеется, что «Библейский свет» станет «настольной книгой» в каждой семье, напоминая старшим о великих событиях, описанных в Библии, и подготавливая младших к их изучению.

Библейский свет - Жемчужины русской поэзии. Сюжеты Ветхого и Нового Заветов от сотворения мира до Откровения Иоанна Богослова

Эксмо, Москва, 2016

ISBN 978-5-699-66785-7

Библейский свет - Жемчужины русской поэзии. Сюжеты Ветхого и Нового Заветов от сотворения мира до Откровения Иоанна Богослова - Содержание

От издателя

О художнике

Предисловие

Ветхий Завет

Из Моисеевой книги Бытия Л. Мей

Ева (Из Виктора Гюго)

Адамово ребро С. Фруг

В потерянном раю Я. Полонский

Осиротелый рай К. Фофанов

Жертвенник Авеля К. Фофанов

Каин (Из Виктора Гюго)

Всемирный потоп А. Красницкий

Всемирный потоп С. Фруг

Ковчег на Арарате А. Лавров

Ной проклинает Хама Н. Григорович

Ной проклинает Хама А. Красницкий

Вавилонское столпотворение Я. Полонский

Вавилонская башня К. Фофанов

Вавилон С. Надсон

Уход из Харрара О. Чюмина

Три ангела О. Чюмина

Три ангела А. Лавров

Небесный огонь (Из Виктора Гюго) К. Фофанов

Божий суд А. Полежаев

Агарь Я. Полонский

Авраам приносит в жертву Исаака О. Чюмина

Авраам приносит в жертву Исаака А. Красницкий

Жертва Авраама К. Фофанов

Гробница Сарры А. Лавров

Гробница Сарры О. Чюмина

Ревекка у колодца О. Чюмина

Ревекка и Елеазар А. Лавров

Исаак встречает Ревекку А. Красницкий

Исаак встречает Ревекку О. Чюмина

Исаак благословляет Иакова О. Чюмина

Небесная лестница К. Фофанов

Иаков и Рахиль у колодца О. Чюмина

Молитва Иакова О. Чюмина

Иаков борется с Богом А. Лавров

Примирение Иакова с Исавом А. Лавров

Примирение Иакова с Исавом О. Чюмина

Повесть об Иосифе Прекрасном В. Жуковский

Красота Иосифа Ф. Сологуб

Моисей на Ниле (Из Виктора Гюго) О. Чюмина

Дочь фараона К. Фофанов

Моисей перед фараоном О. Чюмина

Мор О. Чюмина

Египетская тьма В. Жуковский

Избиение первенцев О. Чюмина

Избиение первенцев А. Красницкий

Фараон повелевает вывести народ А. Лавров

Фараон повелевает вывести народ О. Чюмина

Чермное море А. Лавров

Песня Мариам В. Лихачев

Золотой телец Я. Полонский

Дитя на Ниле С. Фруг

Соглядатаи возвращаются из Ханаана А. Лавров

Соглядатаи возвращаются из Ханаана О. Чюмина

Корей наказан за возмущение О. Чюмина

Пустынный ключ Л. Мей

Пустынный ключ С. Фруг

Медный змий О. Чюмина

Валаамова ослица К. Льдов

Чудесная переправа К. Льдов

Иерихонские седьмицы К. Льдов

Раав К. Григорович

Ахан К. Григорович

Копье Навина К. Льдов

Каменный град К. Льдов

Каменный град А. Красницкий

Битва под Гаваоном С. Фруг

Битва под Гаваоном А. Лавров

Посол Господень А. Красницкий

Иаиль и Сисара А. Лавров

Девора С. Фруг

Гедеон В. Крестовский

Скала семидесяти К. Льдов

Авимелех К. Льдов

Дочь Иеффая С. Фруг

Самсон С. Фруг

Сампсон Н. Языков

Сампсон Л. Мей

Смерть наложницы К. Льдов

Похищение силомлянок К. Льдов

Из Книги Руфь К. Льдов

Возвращение ковчега К. Льдов

Казнь Агага К. Льдов

Псалом Давида на единоборство с Голиафом Л. Мей

Давид А. Хомяков

Саул К. Фофанов

Еврейская мелодия (Из Байрона) М. Лермонтов

Царь и певец С. Фруг

Бегство Давида К. Льдов

Пощада К. Льдов

Саул А. Бальмонт

Саул Д. Михаловский

Эндорская прорицательница Л. Мей

Поле мечей К. Льдов

Избиение аммонитян К. Льдов

Авессалом О. Чюмина

Рицпа охраняет тела сыновей О. Чюмина

Авесса спасает Давида А. Лавров

Больной Давид И. Козлов

Чума в Израиле Ю. Михайлов

Суд Соломона С. Фруг

Ливанские кедры О. Чюмина

Соломон В. Буренин

Соломон и царица Савская А. Красницкий

Екклесиаст С. Фруг

Суета сует (Из Екклесиаста) К. Льдов

Смерть Соломона (Из древних сказаний) С. Фруг

Смерть вефильского пророка Н. Григорович

Илия воскрешает сына вдовы О. Чюмина

Илия поражает жрецов Ваала В. Козлов

Илия и ангел О. Чюмина

Ахав поражает сирийцев Н. Григорович

Смерть Ахава Н. Григорович

Болезнь Охозии А. Лавров

Илия низводит небесный огонь В. Козлов

Илия в огненной колеснице О. Чюмина

Елисей проклинает детей Ю. Михайлов

Из Четвертой книги Царств К. Льдов

Голод в Самарии О. Чюмина

Иезавель А. Лавров

Ииуй велит выбросить Иезавель из окна Н. Григорович

Смерть Иезавели А. Красницкий

Сцены из трагедии «Гофолия» Ж. Расина О. Чюмина

Львы истребляют пришельцев в Самарии В. Козлов

Ангел Господень поражает ассириян (Из Байрона) А. Толстой

Ангел поражает полчища сирийцев (Из Байрона) И. Козлов

Навухудоносор умерщвляет сыновей Седекии Ю. Михайлов

Победа Иосафата над моавитянами и аммонитянами О. Чюмина

Царь Кир возвращает похищенные из Иерусалимского храма сосуды Н. Григорович

Вторичное возведение храма О. Чюмина

Артаксеркс возвращает израильтянам свободу Ю. Михайлов

Ездра на молитве О. Чюмина

Неемия и спутники его перед стенами Иерусалима О. Чюмина

Ездра показывает народу закон Н. Григорович

Астинь К. Льдов

Обморок Есфири В. Козлов

Эсфирь обличает Амана Ю. Миллер

Торжество Мардохея Ю. Миллер

Иов А. Красницкий

Иов И. Ясинский

Пророк А. Пушкин

Пророк М. Лермонтов

Видение Исаии Н. Яковлев

На разрушение Вавилона А. Мерзляков

Из пророка Исаии Д. Мережковский

Левиафан Н. Абрамов

В темнице С. Фруг

Нашествие халдеев Н. Абрамов

Разрушение Иерусалима А. Лавров

Пророк Иеремия Д. Мережковский

Из пророка Иезекииля К. Льдов

Даниил А. Лавров

Даниил Н. Языков (Подражание псалму CXXXVI)

Трое в огненной печи Н. Григорович

Валтасар А. Полежаев

Мани – факел – фарес А. Майков

Пир Валтасара О. Чюмина

Даниил во рву львином О. Чюмина

Видение Даниила О. Чюмина

Из пророка Амоса К. Льдов

Книга пророка Ионы К. Льдов

Из пророка Михея А. Красницкий

Видение Захарии Н. Григорович

Юдифь Л. Мей

Товия и ангел В. Козлов

Семейство Товита и отлетающий Рафаил Н. Григорович

Варух А. Майков

Перед грозою С. Фруг

Маттафия призывает иудеев к оружию Н. Григорович

Иуда Маккавей преследует Тимофея Н. Григорович

Смерть Елеазара В. Козлов

Победа Ионафана А. Красницкий

Ионафан разрушает храм Дагона Ю. Михайлов

Изгнание Илиодора О. Чюмина

Жители Иерусалима видят небесное воинство О. Чюмина

Старец Елеазар А. Красницкий

Мать Маккавеев А. Лавров

Муки Антиоха А. Лавров

Ангел Маккавеев Н. Григорович

Иуда А. Лавров

Иуда перед войском Никанора (Из Лонгфелло) П. Вейнберг

Сусанна и старцы Ю. Михайлов

Сусанна А. Красницкий

Оправдание Сусанны В. Козлов

Даниил и служители Ваала Н. Григорович

Новый Завет

Святое Благовещение В. Бенедиктов

В день Святого Благовещения А. Красницкий

Святая ночь В. Жуков

Волхвы К. Льдов

Бегство в Египет Ф. Глинка

Избиение младенцев А. Боголюбов

Иисус-Отрок А. Боголюбов

Иоанн Креститель в пустыне Ф. Глинка

Богоявление Господне В. Бажанов

Крещение Господне О. Чюмина

Отойди от меня, сатана! Л. Мей

Брак в Кане Галилейской Неизвестный автор

Христос и самарянка О. Чюмина

Иисус Христос в Назарете А. Лавров

Притча о сеятеле и семенах В. Жемчужников

Лов рыбы Ю. Миллер

Лов рыбы В. Жуков

Проповедь Иисуса Христа в Галилее В. Богословский

Слепорожденный Л. Мей

Нагорная проповедь В. Богословский

Иисус утишает бурю О. Чюмина

Мария Магдалина Ф. Глинка

Отроковица Л. Мей

Воскрешение дочери Иаира В. Богословский

Исцеление бесноватого О. Ч.

Хождение по водам В. Жуков

День субботний В. Жуков

Христос насыщает семью хлебами 4 тысячи человек О. Чюмина

Преображение Господне Н. Богословский

Христос исцеляет бесноватого отрока О. Чюмина

Христос исцеляет бесноватого отрока В. Богословский

Милосердный самарянин Ю. Жадовская

Отъезд самарянина О. Чюмина

Иисус у Марфы и Марии О. Чюмина

Блудный сын Ф. Глинка

Лазарь и богач Д.

Грешница В. Крестовский

Грешница А. Полежаев

Мытарь и фарисей Неизвестный автор

Христос и дети А. Лавров

Христос и дети О. Чюмина

Воскрешение Лазаря В. Жуков

Торжественный вход Господа в Иерусалим Неизвестный автор

Изгнание торговцев из храма В. Жуков

Изгнание торговцев из храма Неизвестный автор

Кесарево – кесарю О. Чюмина

Лепта вдовицы В. Богословский

Лепта вдовицы О. Чюмина

Тайная вечеря Неизвестный автор

Моление о чаше И. Никитин

Моление о чаше А. Апухтин

Предательство Иуды А. Эльский

Отречение Петра Неизвестный автор

Бичевание Христа Э. Губер

Терновый венец Неизвестный автор

Терновый венец Неизвестный автор

Страсти Господни А. Толстой (Отрывок из поэмы «Иоанн Дамаскин»)

Пилат перед народом Неизвестный автор

Се, Человек! А. Красницкий

Се, Человек! И. Ильин

Иисус Христос на пути к Голгофе А. Эльский

Несение креста Л. Граве

Страсти Господни В. Жуков

Голгофа А. Иванов

Голгофа X. Фомичев

Голгофа А. Апухтин

Тьма О. Михайлова

Богоматерь у креста В. Жуковский

На Голгофе после смерти Спасителя А. Эльский

Воскресение Христово С. Штейнберг

Жены-мироносицы М. Еленев

Жены-мироносицы В. Жуков

На пути в Эммаус Диодор

Вознесение Господне В. Благовещенский

Вознесение Господне Неизвестный автор

Сошествие Святого Духа Н. Григорович

Сошествие Святого Духа С. Петров

Савл на дороге в Дамаск В. Жуковский

Обращение Савла В. Благовещенский

Чудеса и проповедь святых апостолов Б. Кудрин

Апостолы Петр и Иоанн исцеляют хромого Ю. Миллер

Святого Стефана побивают каменьями О. Чюмина

Проповедь апостолов Н. Григорович

Апостол Петр у язычников П. Масленников

Апостол Петр в доме Корнилия В. Жуковский

Освобождение св. апостола Петра из темницы Н. Григорович

Проповедь апостола Павла в Фессалонике Н. Островский

Проповедь апостола Павла в Фессалонике Н. Григорович

Апостол Павел в Дамаске и в Эфесе В. Жуков

Апостол Павел в Эфесе О. Чюмина

Иудеи угрожают апостолу Павлу О. Михайлова

Иудеи угрожают апостолу Павлу И. Карташев

Спасение корабля апостола Павла у острова Мелит В. Горбачев

Апостол Иоанн на Патмосе С. Иванов

Из Апокалипсиса Откровение св. Иоанна А. Майков

Суд Божий И. Ясинский

Страшный суд Д. Мережковский

Жена и дракон А. Красницкий

Гибель Вавилона Н. Селезнев

Великий престол К. Иванов

Святой Иерусалим К. Румянцев

Библейский свет - Жемчужины русской поэзии. Сюжеты Ветхого и Нового Заветов от сотворения мира до Откровения Иоанна Богослова - Предисловие

Французского живописца и графика Гюстава Доре (1832–1883) называли величайшим иллюстратором XIX века. На протяжении своей жизни он создал сотни гравюр, оттиски с которых оформляли различные художественные произведения мировой литературы. Однако всемирную известность принесли ему гравюры на сюжеты Ветхого и Нового Заветов – от сотворения мира до Откровения Иоанна Богослова. В 232 рисунках, выполненных в 1864–1866 гг., ему удалось вдохновенно передать свое восприятие библейской истории, воплотить образы пророков и апостолов. Начиная с XIX века его иллюстрации использовались в изданиях Библии на разных языках в Европе, а позже в странах Северной и Южной Америки. В России они получили одобрение высшего духовного учреждения Русской православной церкви – Святейшего синода.

В этой книге соединены в одно неразрывное целое художественные иллюстрации ветхо- и новозаветных событий, исполненные Гюставом Доре, с соответствующими им по содержанию поэтическими произведениями. Здесь помещены стихотворения таких классиков русской литературы, как А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Жуковский, А. Фет, А. Майков, Я. Полонский, Л. Мей, Н. Языков, К. Фофанов, С. Надсон, и других, а также стихи и переводы менее известных авторов, не публиковавшиеся в последнее время, но популярные в XIX веке. Все эти произведения, написанные в легко воспринимаемой и доступной всем форме, уясняют смысл событий, изложенных в Библии, и заставляют работать наше воображение, создавая целостную картину далекого прошлого.

Великолепные иллюстрации Г. Доре полны движения и жизненной правды. Одно из главных их достоинств состоит в том, что они в самых мельчайших деталях рисуют нам не только те или иные события из библейской истории, но также быт, типы, архитектуру, одежды, сооружения, обряды живших в то время народов. Даже сама природа современного им мира в совершенстве была изучена талантливым художником и со всеми подробностями увековечена в его гениальных гравюрах. Достаточно одного взгляда на рисунок, чтобы какой-либо эпизод навсегда остался в памяти.