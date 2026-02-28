MacArthur - Biblical Doctrine: A Systematic Summary of Bible Truth

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Этот труд объемом более тысячи страниц предлагает исчерпывающий обзор христианской доктрины, структурированный по классическим канонам систематического богословия. Авторы последовательно разбирают десять ключевых разделов: от Библиологии (учения о Писании) до Эсхатологии (учения о последних временах).

Книга отличается строгой приверженностью принципу Sola Scriptura и детальным экзегетическим анализом. Это не просто перечисление догматов, а глубокое исследование того, как каждая истина укоренена в библейском тексте. Издание служит незаменимым справочником для тех, кто ищет логически выстроенную, внутренне непротиворечивую и академически честную систему христианского мировоззрения.

Biblical Doctrine: A Systematic Summary of Bible Truth

by John MacArthur and Richard Mayhue

Published by Crossway

1300 Crescent Street
Wheaton, Illinois 60187
First printing 2017

Printed in the United States of America
Hardcover ISBN: 978-1-4335-4591-7

ePub ISBN: 978-1-4335-4594-8

PDF ISBN: 978-1-4335-4592-4

Biblical Doctrine: A Systematic Summary of Bible Truth - Contents

Analytical Outline
List of Hymns
List of Tables
Preface

Abbreviations
1 Introduction: Prolegomena
2 God’s Word: Bibliology
3 God the Father: Theology Proper
4 God the Son: Christology
5 God the Holy Spirit: Pneumatology
6 Man and Sin: Anthropology and Hamartiology
7 Salvation: Soteriology
8 Angels: Angelology
9 The Church: Ecclesiology
10 The Future: Eschatology
Appendix: The Progress of Revelation
Basic Glossary
General Bibliography
About the General Editors
Final Hymn of Reflection
General Index
Scripture Index

Views 84
Rating 4.7 / 5
Added 28.02.2026
Author brat lexmak
