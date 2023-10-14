Библиотека аналитической философии
Философия - это концептуальная дисциплина. Ее метод является интроспективным и рефлексивным. Она основана на нашей интуиции и постижении нами значений слов. И все же сейчас, после двух с половиной тысячелетий доработки, опровержения и переосмысления, она стремится не быть диалектизмом какого-либо конкретного языка. Она также не ограничивается каким-либо конкретным историческим периодом, культурной средой, социально-политической системой или религиозной принадлежностью. Философия стремится быть универсально привлекательной для любого рационального интеллекта, человеческого или иного. В этом отношении она очень похожа на математику. Философия пытается не зависеть от эмпирических соображений, хотя одна из ее главных целей состоит в том, чтобы прийти к взаимно просвещающим отношениям с естественными науками. В последнее время возрос интерес к так называемой «экспериментальной философии» (Х-рЫ). Она претендует на то, чтобы быть формой Философии и одновременно ветвью эмпирического исследования. Однако Х-рЫ ошарашивает данного автора, поскольку является откровенной смесью социальной психологии, социологии или антропологии. Потому что она предполагает использование опросов и анкет для выяснения того, что обычные люди думают о тех или иных философских вопросах. (А когда респонденты для опроса выбираются из философского сообщества, Х-рЫ - плохая замена простому чтению журналов.)
Архетипический философ (и отныне мы отбрасываем прилагательное) не проводит реальных экспериментов, не проводит полевых наблюдений и не проводит опросов общественного мнения. Набор инструментов философа не содержит ни правил измерения, ни весов, ни часов. Самое большее, что можно найти в буквальном смысле «набора инструментов», - это бумага и карандаш, а в наши дни - компьютер. В более переносном смысле, то, что хотелось бы надеяться найти в наборе инструментов философа, - это широко открытый ум, готовый включить внутренние прожектора. Философ должен быть готов обдумывать слова, расширять концепции до их пределов, воображать надуманные, причудливые ситуации и рассматривать принципы высочайшего уровня абстракции и широчайшей области применения.
Философский метод в его чистейшей форме, выражаясь одной простой фразой, имеет характер a priori, а не a posteriori. Клише для него - «кабинетный метод». Еще одно избитое выражение - «пораскинуть мозгами». Методы исследования, а также знания, которые они позволяют нам получить, называются априорными, когда они никоим образом не зависят от нашего чувственного опыта. Кроме того, истины называются априорными, когда они могут быть познаны таким образом. Напротив, апостериорные истины - это те, которые могут быть познаны только путем обращения к чувственному опыту.
Ньюл Теннант – Философия - Введение в аналитическую традицию: Бог, ум, мир, логика
Пер. с англ. В.В. Целищев. Сер. Библиотека аналитической философии. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 496 с.
ISBN 978-5-88373-755-7
Ньюл Теннант – Философия - Введение в аналитическую традицию - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРИРОДА ФИЛОСОФИИ
-
1. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФИЛОСОФИИ
- 1.1. Философия как концептуальная и рефлексивная дисциплина - 1.2. Основные направления философии - 1.3. Философские вопросы, касающиеся оснований
-
2. ИСТОРИЯ И НАСЛЕДИЕ ФИЛОСОФИИ
- 2.1. Исторический размах философии - 2.2. Нынешнее наследие
-
3. ФИЛОСОФСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ
- 3.1. Держать ум открытым - 3.2. Философия в противопоставлении с математикой и естественными науками - 3.3. Научные вопросы - 3.4. Математические вопросы - 3.5. Философские вопросы (в отличие от них) - 3.6. Реализм против анти-реализма - 3.7. Пример философского вопроса: существует ли Бог? - 3.8. Принятие философской позиции - 3.9. Получение философского образования - 3.10. Необходимость избегать догматизма - 3.11. Необходимость избегать ошибочного мышления - 3.12. Необходимость бесстрастного созерцания - 3.13. Способности, требуемые философией
-
4. ВАЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И РАЗЛИЧЕНИЯ
- 4.1. Различие между явлением и действительностью - 4.2. Различие между умом и телом - 4.3. Различие между объективным и субъективным - 4.4. Различие между абстрактным и конкретным - 4.5. Различие дескриптивного и нормативного - 4.6. Различие эмпирического и рационального - 4.7. Различие между необходимым и истинным и между ложным и невозможным - 4.8. Различие между теорией и свидетельствами
-
5. ДВА КАНТОВСКИХ РАЗЛИЧИЯ
- 5.1. Различие между a priori и a posteriori знанием - 5.2. Различие между аналитическим и синтетическим
-
6. ВАЖНЫЕ СОПЕРНИЧАЮЩИЕ «-ИЗМЫ»
- 6.1. Реализм vs [Анти-реализм, Идеализм, Ирреализм, Инструментализм, Элиминативизм, Солипсизм] - 6.2. Субстанционализм vs Дефляционизм Истины - 6.3. Дескриптивизм vs Проективизм - 6.4. Трансцендентализм vs Позитивизм - 6.5. Абсолютизм vs Релятивизм - 6.6. Объективизм vs [Субъективизм/Психологизм] - 6.7. Когнитивизм (в этике) vs Эмотивизм - 6.8. Теизм vs [Атеизм/Натурализм] - 6.9. Детерминизм vs либертарианизм - 6.10. Рационализм vs эмпиризм - 6.11. Фундаментализм vs [Анти-Фундаментализм/Когерентизм] - 6.12. Дуализм vs [Монизм/Материализм] - 6.13. Редукционизм vs Анти-редукционизм - 6.14. Иннативизм vs [Бихевиоризм/Энвайронментализм] - 6.15. Эссенциализм и Не обходим (изм) vs Анти-Эссенциализм и Акциденциализм - 6.16. Философия как a priori («первая философия») vs Философия как неразрывная с наукой и здравым смыслом - 6.17. Индивидуализм vs коммунитаризм - 6.18. Скептицизм и Ревизионизм vs Квиетизм - 6.19. Эволюционизм vs Салътационизм - 6.20. Ментализм vs Лингвистицизм (относительно относительного приоритета мысли и языка)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ФИЛОСОФИЯ И МЕТОД
-
7. ЧТО ЕСТЬ ЛОГИКА
- 7.1. Основы символизации предложений в логической нотации - 7.2. Аргументы - 7.3. Философские понятия, используемые при изучении логики и языка
-
8. ИНДУКТИВНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
- 8.1. Структура аргументов - 8.2. Индуктивные аргументы - 8.3. Лейтмотив - 8.4. Индуктивные аргументы (возобновленные): «старая загадка» индукции Юма - 8.5. Как вероятность фигурирует в научных рассуждениях: Прямое правило Райхенбаха - 8.6. Как вероятность фигурирует в научных рассуждениях: повышение вероятности гипотез
-
9. МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
- 9.1. Концептуальный анализ как обеспечение необходимых и достаточных условий - 9.2. X знает, что р - 9.3. Парадокс анализа - 9.4. Анализ понятия правильного аргумента - 9.5. Расселовский анализ условий истинности предложений формы «F есть G» - 9.6. Анализ Грайсом значения в терминах веры и намерения - 9.7. Анализ Макки «событие А причинило событие В» - 9.8. Анализ понятия числа, проведенный Фреге - 9.9. Анализ Льюисом конвенций
-
10. МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ
- 10.1. Концептуальная экспликация обеспечивает точную теоретическую замену неформальной концепции - 10.2. Интуитивное понятие вычислимой функции - 10.3. Экспликация понятия вычислимой функции - 10.4. Экспликация понятия когнитивной значимости
-
11. МЕТОД МЫСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
- 11.1. Роль мысленных экспериментов в философской критике - 11.2. Некоторые известные мысленные эксперименты в аналитической философии
-
12. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ И СТРОГОСТЬ
- 12.1. Креативность и строгость в интеллектуальном предприятии - 12.2. Общие принципы, правила и методы - 12.3. Вечная притягательность Математики для Философии - 12.4. Как математика нуждается в логике - 12.5. Логическое размышление vs креативное или изобретательное прозрение - 12.6. Строгость - 12.7. Природа диалектики
-
13. ДЕДУКЦИЯ В МАТЕМАТИКЕ И НАУКЕ
- 13.1. Доказательство, истина и ложь - 13.2. Фундаменталистский метод в математике - 13.3. Логика и аксиоматический метод в математике - 13.4. Логика и научный метод - 13.5. Пересмотр теории - 13.6. Желаемые аспекты научной теории - 13.7. Забегая вперед: аргумент от творения
-
14. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕДУКЦИОНИЗМА
- 14.1. Уровни реальности - 14.2. Редукционизм - 14.3. Эмерджентизм и эпифеноменализм - 14.4. На пути к толерантному синтезу - 14.5. Альтернатива «паутине вер» - 14.6. Условия адекватности любого методологического взгляда
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА
-
15. Л PRIORI АРГУМЕНТЫ О СУЩЕСТВОВАНИИ БОГА
- 15.1. Онтологический Аргумент - 15.2. Космологический аргумент
-
16. АРГУМЕНТ ОТ ТВОРЕНИЯ
- 16.1. Основные представления Аргумента от Творения - 16.2. Антропный Принцип - 16.3. Объяснительная роль теистической гипотезы - 16.4. Выбор теории - 16.5. Теория революционных изменений: биологическая аналогия - 16.6. Эволюция идей, концепций, теорий и методов - 16.7. Связь между теорией и свидетельствами - 16.8. Дарвиновская теория - 16.9. Новый Синтез - 16.10. О выборе между теистической и натуралистической теориями
- 17. АРГУМЕНТ ОТ СОВРЕМЕННОГО КРЕАЦИОНИЗМА
-
18. ПАРИ ПАСКАЛЯ
- 18.1. Общие сведения: теория рационального принятия решений - 18.2. Изложение Пари Паскаля - 18.3. Первая критика Пари Паскаля - 18.4. Вторая критика Пари Паскаля
-
19. ПРОБЛЕМА ЗЛА
- 19.1. Изложение Проблемы Зла - 19.2. Ответы на аргумент из Проблемы Зла
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ УМ, ТЕЛО И ВНЕШНИЙ МИР
-
20. КАРДИНАЛЬНАЯ ФИГУРА ДЕКАРТА: ДУАЛИЗМ И СКЕПТИЦИЗМ
- 20.1 . Декартовы координаты - 20.2 . Картезианский дуализм - 20.3 . Картезианский скептицизм - 20.4 . Структура рассуждений в первых двух Размышлениях - 20.5 . Обращение Декарта к существованию Бога
- 21. ПРОБЛЕМЫ УМА
-
22. КАРТЕЗИАНСКИЙ ДУАЛИЗМ У8 ЛОГИЧЕСКИЙ БИХЕВИОРИЗМ
- 22.1. Картезианский дуализм - 22.2. Критика Райлом картезианского дуализма - 22.3. Логический бихевиоризм Райла - 22.4. Критика логического бихевиоризма
-
23. МАТЕРИАЛИЗМ И СУПЕРВЕНТНОСТЬ
- 23.1. Постепенное возникновение материализма в отношении ума - 23.2. Супервентность как центральное понятие в материализме - 23.3. Основные материалистические объяснения ума - 23.4. Теории тождества
-
24. ФУНКЦИОНАЛИЗМ
- 24.1. Машинный функционализм - 24.2. Причинный функционализм - 24.3. Критика функционализма
-
25. СВОБОДА ВОЛИ УБ ДЕТЕРМИНИЗМ
- 25.1. Форма компатибилизма, которая является более детерминистской, чем либертарианская
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВЫВОД И НЕУЛОВИМАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ
-
26. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОЦЕНКА
- 26.1. Верификация предложения в ситуации - 26.2. Фальсификация предложения в ситуации - 26.3. Пример для мотивации правил для импликации - 26.4. Какова роль вывода в понимании репрезентационного содержания предложения? - 26.5. Правила верификации и фальсификации
-
27. ОТ ОЦЕНКИ К ДЕДУКЦИИ
- 27.1. От оценки к дедукции - 27.2. Эволюционная перспектива: как язык мог приобрести свою логику? - 27.3. Коммуникация - 2 7.4. Гармония и утверждение истины - 27.5. Вывод и сохранение истины
-
28. ПАРАДОКСЫ
- 28.1. Индуктивные парадоксы - 28.2. Парадокс Сорита - 28.3. Логические или семантические парадоксы - 28.4. Математические парадоксы
-
29. ОПИСАНИЕ УБ ДЕДУКЦИЯ: СТОЛКНОВЕНИЕ ИДЕАЛОВ
- 29.1. Теорема о Не-Совместности - 29.2. Фундаментальные следствия Не-Совместности
- 30. НЕПОЛНОТА АРИФМЕТИКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. История западной философии - ПРИЛОЖЕНИЕ В. Формальные результаты в теории вероятностей
БИБЛИОГРАФИЯ
Ганс-Иоганн Глок - Аналитическая философия: как она есть
М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. - 400 с. - (Библиотека аналитической философии)
ISBN 978-5-88373-697-0
Ганс-Иоганн Глок - Аналитическая философия: как она есть - Содержание
ГЛАВА 1. Введение
- 1. Почему вопрос важен - 2. Как следует подходить к вопросу - 3. Структура и содержание книги
ГЛАВА 2. Исторический обзор
- 1. Предыстория - 2. Первые проблески: математика и логика - 3. Восстание против идеализма - 4. Лингвистический поворот - 5. Логический конструкционизм vs концептуальный анализ - 6. Крушение логического позитивизма - 7. Реабилитация метафизики - 8. От языка к уму - 9. Вопрос о ценностях
ГЛАВА 3. География и язык
- 1. Туман над каналом - континент в изоляции! - 2. Vorsprung durch logik: немецкие корни аналитической философии - 3. Британский эмпиризм vs немецкий романтизм - 4. Англо-австрийская ось - 5. Современные неудачи гео-лингвистических концепций
ГЛАВА 4. История и историография
- 1. Историофобия vs имманентный историцизм - 2. Инструменталистский историцизм vs слабый историцизм - 3. Анахронизм vs антикварианизм - 4. Герменевтическая беспристрастность
ГЛАВА 5. Доктрины и темы
- 1. Крестовый поход против метафизики - 2. Язык, контекстуализм и антипсихологизм - 3. Философия и наука - 4. Тематические определения
ГЛАВА 6. Метод и стиль
- 1. Водворение анализа в аналитическую философию задним числом - 2. Сайентистский дух - 3. Пошаговое философствование - 4. «Ясности» не достаточно! - 5. Голос разума
ГЛАВА 7. Этика и политика
- 1. Избегает ли аналитическая философия этики и политической теории? - 2. Является ли аналитическая философия моральной, нейтральной и консервативной? - 3. Является ли аналитическая философия прогрессивной и освободительной? - 4. Дело Сингера - 5. Противоядие от идеологии
ГЛАВА 8. Спорные концепции, семейное сходство и традиции
- 1. Существенно оспариваемая концепция? - 2. Аналитическая философия как концепция семейного сходства - 3. Аналитическая философия как историческая или генетическая категория - 4. Контуры аналитической традиции
ГЛАВА 9. Настоящее и будущее
- 1. Самозванцы, халтурщики и релятивисты - 2. Что не так, если действительно не так, с аналитической философией? - 3. Куда ведет аналитическая философия?
Библиография
Именной указатель
Майкл Фридман - Философия на перепутье: Карнап, Кассирер и Хайдеггер
М: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. - 352 с.
ISBN 978-5-88373-659-8
Майкл Фридман - Философия на перепутье: Карнап, Кассирер и Хайдеггер – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- ГЛАВА 1. Встреча в Давосе
- ГЛАВА 2. Преодоление метафизики: Карнап и Хайдегтер
- ГЛАВА 3. Неокантианский фон
- ГЛАВА 4. Хайдеггер
- ГЛАВА 5. Карнап
- ГЛАВА 6. Кассирер
- ГЛАВА 7. Логика и объективность: Кассирер и Карнап
- ГЛАВА 8. До и после Давоса: Кассирер и Хайдеггер
- ГЛАВА 9. Аналитическая и континентальная традиции в перспективе
ПРИЛОЖЕНИЯ
- ДРЕССЕР С. Многоточия на пике важности
- ЦЕЛИЩЕВ В.В. Послесловие переводчика
ЛИТЕРАТУРА
УКАЗАТЕЛЬ
Аласдер Макинтайр - После добродетели: исследования теории морали
(Библиотека аналитической философии)
М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. - 368 с., ил.
ISBN 978-5-88373-700-7
Аласдер Макинтайр - После добродетели: исследования теории морали - Содержание
Из предисловия
- Глава I. Неприятное предложение
- Глава II. Природа нынешних моральных разногласий и тезисы эмотивизма
- Глава III. Эмотивизм: социальное содержание и социальный контекст
- Глава IV. Предшествующая культура и проект основания морали в Просвещении
- Глава V. Почему проект Просвещения обоснования морали был обречен?
- Глава VI. Некоторые следствия неудачи проекта Просвещения
- Глава VII. «Факт», объяснение и экспертиза
- Глава VIII. Характер обобщений в социальной науке и отсутствие в них предсказательной силы
- Глава IX. Ницше или Аристотель?
- Глава X. Добродетели в героических обществах
- Глава XI. Добродетель в Афинах
- Глава XII. Аристотелевское объяснение добродетелей
- Глава XIII. Средневековые аспекты и случаи
- Глава XIV. Природа добродетелей
- Глава XV. Добродетель, единство человеческой жизни и концепция традиции
- Глава XVI. От добродетели к добродетели и после добродетели
- Глава XVII. Справедливость как добродетель: изменение концепций
- Глава XVIII. После добродетели: Ницше или Аристотель, Троцкий и Св. Бенедикт
- Глава XIX. Послесловие ко второму изданию
Именной указатель
Тематический указатель
Библиография
Список иллюстраций
Аврум Стролл - Аналитическая философия: двадцатый век
М.: Канонч-РООИ «Реабилитация», 2020. - 384 с. - (Библиотека аналитической философии)
ISBN 978-5-88373-639-0
Аврум Стролл - Аналитическая философия: двадцатый век - Содержание
ГЛАВА ПЕРВАЯ. СИСТЕМА СОЛЕРА
ГЛАВА ВТОРАЯ. ФИЛОСОФСКАЯ ЛОГИКА
- Тезис логицизма - Логика как идеальный язык - Теория дескрипций - Фреге: предложения тождества и дескрипции - Логический атомизм
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ И ТРАКТАТ
- Его происхождение и основные идеи - Критика Рассела - Влияние Трактата - Три основные доктрины позитивизма - Принцип верификации - Редуктивный тезис и роль наблюдения - Рудольф Карнап - Биография - Философия Карнапа - Критика позитивизма
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Дж. Э. МУР: Тяжеловес
- Биография - Ранняя философия Мура - Этика - Атака Мура на идеализм - Поздняя философия Мура - Защита здравого смысла - Концепция анализа - Критика Мура
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПОЗДНЯЯ ФИЛОСОФИЯ ВИТГЕНШТЕЙНА: «ПОТОК ЖИЗНИ»
- Биография - Более поздняя философия - «Философские исследования»и рождение нового метода - О достоверности - Критика Витгенштейна
ГЛАВА ШЕСТАЯ: РАЙЛ И ОСТИН: ЗОЛОТОЙ ВЕК ОКСФОРДСКОЙ ФИЛОСОФИИ
- Райл - Биография - Философия - Критика Райла - Дж. Л. Остин (1911-1960) - Биография - Философия - Метод Остина - Извинение и свобода воли - Речевые акты - Перформативы - Критика Остина
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. У. В. О. КУАЙН
- Биография - Философия - 'Догма' аналитического и синтетического - Догма редукционизма - Эмпиризм без догм - Бихевиоризм Куайна - Критика Куайна
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕОРИИ ПРЯМОГО УКАЗАНИЯ
- Собственные имена - Проблема - Оценка теории прямого указания - Аксиома указания - Решение - Термины естественного рода - Аргумент Земли-Близнеца - Первая критика взгляда прямого указания - Опровержение Крипке и Патнэма - Три дополнительных критических замечания - Альтернативное объяснение
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
- Часть 1 - Часть 2 - Философия ума - Функционализм - Элиминативный материализм - Ощущение - Часть 3
ЛИТЕРАТУРА
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
УКАЗАТЕЛЬ
Жаккетт Д. - Алексиус Майнонг, Пастырь Не־Бытия
Пер. с англ. В.В. Целищев. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 560 с.
ISBN 978-5-88373-782-3
Жаккетт Д. - Алексиус Майнонг, Пастырь Не־Бытия – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ. Майнонг и философский анализ
- ГЛАВА 1. Жизнь и философия Майнонга
- ГЛАВА 2. Происхождение Gegenstandstheorie׳. имманентные и трансцендентные намеренные объекты у Брентано, Твардовского и Майнонга
- ГЛАВА 3. Майнонг о феноменологии предположения
- ГЛАВА 4. Aufiersein чистого объекта
- ГЛАВА 5. Конститутивные (нуклеарные) и экстра-конститутивные (экстра-нуклеарные) свойства
- ГЛАВА 6. Размышления о майнонговской золотой горе
- ГЛАВА 7. Область охвата в майнонговской теории объектов
- ГЛАВА 8. Концепция Майнонга имплексивного бытия и не-бытия
- ГЛАВА 9. О ничто
- ГЛАВА 10. Кванторная семантика Тарского и область теории объектов Майнонга
- ГЛАВА 11. Размышления о ереси Малли
- ГЛАВА 12. Виртуальные отношения и майнонговские абстракции
- ГЛАВА 13. Истина и фикция в критике Льюисом майнонговской семантики
- ГЛАВА 14. Анти-майнонговское актуалистское значение фикции в концепции Крипке
- ГЛАВА 15. Метафизика эстетической ценности Майнонга
- ГЛАВА 16. Квантовая неопределенность и физическая реальность как релевантно предикационно неполная существующая сущность
- ГЛАВА 17. Исповедь майнонговского логика
- ГЛАВА 18. Темные века и возрождение майнонгианства
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Краткая сводка того, что такое теория объектов Майнонга
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Дебаты Рассела и Майнонга
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Майнонговские джунгли и расселовская пустыня
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
БИБЛИОГРАФИЯ
Деннетт Д. К. - Виды психики - На пути к пониманию сознания. Интуиция и другие инструменты мышления
Пер. с англ. П.И. Быстров. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 336 с.
ISBN 978-5-88373-794-6
Деннетт Д. К. - Виды психики – Содержание
Виды психики. На пути к пониманию сознания
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ГЛАВА 1. Какие существуют виды психики?
- ГЛАВА 2. Интенциналыюсть: интенционально-системный подход
- ГЛАВА 3. Тело и виды его психики
- ГЛАВА 4. Как интенциональность приобрела важное значение
- ГЛАВА 5. Создание мышления
- ГЛАВА 6. Наш разум и разум других
- ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ
- БИБЛИОГРАФИЯ
ИНТУИЦИЯ и другие инструменты мышления
- ПРЕДИСЛОВИЕ
-
L
- ВВЕДЕНИЕ Что такое насос интуиции?
-
II.
-
Дюжина универсальных инструментов мышления
- 1. Совершая ошибки
- 2. «На основе пародии»: использование reductio ad absurdum
- 3. Правила Рапопорта
- 4. Закон Старджона
- 5. Бритва Оккама
- 6. Метла Оккама
- 7. Использование обывателей в качестве ложной аудитории
- 8. Выпрыгивание
- 9. Три вида гулдинга: скорейность, нагромождения и тустеп Гулда
- Дюжина универсальных инструментов мышления
Фуллер Стив - Кун против Поппера - Борьба за душу науки
Пер. с англ. Целищева В.В. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023.-272 с.
ISBN 978-5-88373-640-6
Фуллер Стив - Кун против Поппера – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ. К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ KUHN VS POPPER. Квантовая эпистемология перманентной революции в науке
ВВЕДЕНИЕ
- Глава 1. Поиск причин не-(состоявшегося) события
- Глава 2. Кун и Поппер
- Глава 3. Подозрения Поппера и оправдание Куна
- Глава 4. Мы были здесь прежде
- Глава 5. Диалектика как пульс научного прогресса
- Глава 6. Последнее прости недопониманию
- Глава 7. Почему ученые не уважают философов
- Глава 8. Так почему же философы науки стоят за науку?
- Глава 9. Возвращение подавленного Философы как тори-историки науки
- Глава 10. Религиозное подсознание дебатов
- Глава 11. Мы верим благодаря свидетельству или решению? Очень краткая история эпистемологии
- Глава 12. Университет как отсутствие присутствия дебатов Куна-Поппера
- Глава 13. Поппер и Адорно объединенные
- Глава 14. Поппер и Адорно разделенные Рационалистские лефтисты, одержимые инсторицизмом
- Глава 15. Как быть ответственным за идеи - путь Поппера
- Глава 16. Провал теста Поппера на интеллектуальную ответственность Рорти о Хайдеггере
- Глава 17. Является ли Томас Кун американским Хайдеггером?
СЛОВАРЬ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЧТЕНИЕ
УКАЗАТЕЛЬ
Деннетт Д. К. - Разрушение чар - Религия как природное явление
Пер. с англ. П.И. Быстров. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 384 с.
ISBN 978-5-88373-781-6
Деннетт Д. К. - Разрушение чар – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ I. ОТКРЫТИЕ ЯЩИКА ПАНДОРЫ
-
Глава первая. Разрушение какого заклинания?
- 1 Что происходит?
- 2 Рабочее определение религии
- 3 Ломать или не ломать
- 4 Вглядывание в бездну
- 5 Религия как природное явление
-
Глава вторая. Некоторые вопросы о науке
- 1 Может ли наука изучать религию?
- 2 Должна ли наука изучать религию?
- 3 Может ли музыка быть злом для вас?
- 4 Будет ли пренебрежение более мягким?
-
Глава третья. Почему происходят хорошие вещи
- 1 Выявление лучших
- 2 Cui bono?
- 3 Вопрос о том, что платит за религию
- 4 Марсианский список теорий
ЧАСТЬ II. ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИИ
-
Глава четвертая. Корни религии
- 1 Рождение религий
- 2 Сырье религии
- 3 Как природа справляется с проблемой других умов
-
Глава пятая. Религия, первые дни
- 1 Слишком много агентов: конкуренция за репетиционное пространство
- 2 Боги как заинтересованные стороны
- 3 Заставить богов говорить с нами
- 4 Шаманы как гипнотизеры
- 5 Инженерные устройства памяти в устных культурах
-
Глава шестая. Эволюция управления
- 1 Музыка религии
- 2 Народная религия как практическое ноу-хау
- 3 Ползучие размышления и рождение тайны в религии
- 4 Одомашнивание религий
-
Глава седьмая. Изобретение командного духа
- 1 Путь, вымощенный благими намерениями
- 2 Муравьиная колония и корпорация
- 3 Растущий рынок религии
- 4 Бог, с которым вы можете разговаривать
-
Глава восьмая. Вера в веру
- 1 Вам лучше поверить в это
- 2 Бог как преднамеренный объект
- 3 Разделение доксастического труда
- 4 Наименьший общий знаменатель?
- 5 Верования, предназначенные для исповедования
- 6 Уроки из Ливана: странные случаи друзов и Ким Филби....
- 7 Существует ли Бог?
ЧАСТЬ III. РЕЛИГИЯ СЕГОДНЯ
-
Глава девятая. Руководство покупателю религий
- 1 За любовь к Богу
- 2 Академическая дымовая завеса
- 3 Почему так важно, во что вы верите?
- 4 Что ваша религия может сделать для вас?
-
Глава десятая. Мораль и религия
- 1 Делает ли религия нас нравственными?
- 2 Является ли религия тем, что придает смысл вашей жизни?
- 3 Что можно сказать о священных ценностях?
- 4 Благослови мою душу: духовность и эгоизм
-
Глава одиннадцатая. Что же нам делать?
- 1 Просто теория
- 2 Некоторые пути для изучения: как мы можем основываться на религиозных убеждениях?
- 3 Что мы скажем детям?
- 4 Токсичные мемы
- 5 Терпение и политика
-
Приложения
- А Новые репликаторы
- В Еще несколько вопросов о науке
- С Посыльный и дама по имени Так
- Д Ким Филби как реальный случай неопределенности радикальной интерпретации
Примечания
Библиография
Смаллиан Р. - 5000 до Р.Х. и другие философские фантазии - загадки и парадоксы, загадки и рассуждения
Пер. с англ. П.И. Быстров. Сер.: Библиотека аналитической философии. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. - 288 с.
ISBN 978-5-88373-621-5
Смаллиан Р. - 5000 до Р.Х. и другие философские фантазии – Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ 1. ПОЧЕМУ ТЫ ПРАВДИВ?
- ГЛАВА 1. Почему ты правдив?
- ГЛАВА 2. Загадка
ЧАСТЬ 2. О ВЕЩАХ ВООБЩЕ
- ГЛАВА 3. Разнообразные фрагменты
- ГЛАВА 4. Вопрос
ЧАСТЬ 3. ТРИ ФАНТАЗИИ
- ГЛАВА 5. Симплиций и дерево. Симпозиум на открытом воздухе
- ГЛАВА 6. Эпистемологический кошмар
- ГЛАВА 7. Фантазия разума-тела
ЧАСТЬ 4. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
- ГЛАВА 8. Быть или не быть?
- ГЛАВА 9. Дзен о жизни и смерти
- ГЛАВА 10. Что здесь?
ЧАСТЬ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
- ГЛАВА 11. Мечта или реальность?
- ГЛАВА 12. Просветленный солипсизм
- ГЛАВА 13. 5000 до Р.Х.
Послемыслие
Некоторые общие комментарии
Чего можно ждать от философии?
Поттер М. - Взлет аналитической философии 1879-1930: от Фреге до Рамсея
Пер. с англ. В.В. Целищев. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 592 с.
ISBN 978-5-88373-745-8
Поттер М. - Взлет аналитической философии 1879-1930: от Фреге до Рамсея – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
- Приключения идей: метафизика логики на рубеже веков
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ФРЕГЕ
- 1. БИОГРАФИЯ. Сочинение - Дальнейшее чтение
- 2. ЛОГИКА ДО 1879. Логика стоиков - Аристотелевская логика - Суппозиции - Виды сущностей - Отношения - Трансцендентальная логика - Эмпиризм и идеализм - Буль - Дальнейшее чтение-.
- 3. BEGRIFFSSCHRIFT I: ОСНОВАНИЯ ЛОГИКИ. Цель конце пт-шрифта - Штрих-суждение - Штрих-контент - Аксиомы, основные законы и правила - Тон и концептуальное содержание - Функция и аргумент - Греческие и латинские буквы - Дальнейшее чтение
- 4. BEGRIFFSSCHRIFT II: ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИКА. Синтаксис - Семантика - Правила и основные законы - Дальнейшее чтение
- 5. BEGRIFFSSCHRIFT III: КВАНТИФИКАЦИЯ. Синтаксис - Семантика - Правила и основные законы - Дальнейшее чтение -
- 6. BEGRIFFSSCHRIFT IV: ТОЖДЕСТВО. Синтаксис - Семантика - Основные законы - Дальнейшее чтение -
- 7. BEGRIFFSSCHRIFT V: АНКЕСТРАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ. Определение анкестрального отношения - Нетривиальное логики - Непредикативность - Дальнейшее чтение
- 8. РАННЯЯ ФИЛОСОФИЯ ЛОГИКИ. Психологизм и эмпиризм - Суждение и истина - Определение сферы логики - Металогика - Дальнейшее чтение
- 9. ИЕРАРХИЯ. Уровни - Приложения - Концепция и объект - Объемность и тождество - Дальнейшее чтение
- 10. GRUNDLAGEN 1: ПРИНЦИП КОНТЕКСТА. Семантическая неполнота - Модель Локка - Концепция и объект снова - Дальнейшее чтение -
- 11. GRUNDLAGEN II: АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ИСТИНА. Игровой формализм - Лейбниц - Апостериорность - Аналитическая или синтетическая? - Дальнейшее чтение
- 12. GRUNDLAGEN III: ЧИСЛА. Числа чего? - Числа как не-лингвистические - Числа как объекты - Числа как само-под-сушествующие - Числа как недействительные - Числа как объективные - Числа как абстрастные - Числа как логические - Дальнейшее чтение
- 13. GRUNDLAGEN IV: ФОРМАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. Нумерически определенные кванторы - Принцип Юма - Параграф - Выведение арифметики - Снова проблема Юлия Цезаря - Другие определения - Дальнейшее чтение
- 14. SENSE AND REFERENCE I: СИНГУЛЯРНЫЕ ТЕРМИНЫ. Отказ от теории Begriffsschrift - Смысл сингулярного термина - Имена и дескрипции - Интерналистские и экстерна- листские концепции смысла - Дальнейшее чтение
- 15. SENSE AND REFERENCE II: ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Референт предложения - Мысли - Указание на мысли - Дальнейшее чтение
- 16. SENSE AND REFERENCE III: КОНЦЕПТ-СЛОВА. Ненасыщенные смыслы - Концепции - Концепция лошадь - Дальнейшее чтение
- 17. GRUNDGESETZE 1: ТИПЫ. Синтаксис - Семантика - Снова возражение Витгенштейна- . Истина и принятие за истину - Дальнейшее чтение
- 18. GRUNDGESETZE II: ОБЪЕМЫ. Объемы и области значений - Семантика - Противоречие - Снова логические объекты - Дальнейшее чтение
- 19. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ФРЕГЕ - ГИЛЬБЕРТ. Основания геометрии - Дедуктивизм - Единственность - Существование и непротиворечивость - Определение Фреге 1906 года - Дальнейшее чтение
- 20. ПОЗДНИЕ СОЧИНЕНИЯ. Структура области референта - Мысль и язык - Одинаковость смысла - Индексикалы - Идеализм - Дальнейшее чтение
- 21. НАСЛЕДИЕ ФРЕГЕ. Логика - Язык - Математика - Дальнейшее чтение
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РАССЕЛ
- 22. БИОГРАФИЯ. Работы - Дальнейшее чтение
- 23. БРЭДЛИ. Абсолютный идеализм - Обращение Рассела - Дальнейшее чтение
- 24. ГЕОМЕТРИЯ. Метрическая геометрия - Первый вывод из метрической геометрии - Второй вывод из метрической геометрии - Размерность- . Геометрия и физика - Дедукция дескриптивной геометрии - Публичное и личное пространство - Дальнейшее чтение
- 25. МАКТАГГАРТ. Тиргартенская Программа - Парадоксы относительности - Дальнейшее чтение
- 26. НЕМЕЦКАЯ МАТЕМАТИКА. Континуум - Бесконечно большое - Математическое образование - Дальнейшее чтение
- 27. УАЙТХЕД. Универсальная алгебра - Единый парадокс относительности - Неверный поворот? - Дальнейшее чтение
- 28. МУР. Экзистенциальная теория суждения - Вещь и концепция - Опровержение идеализма - Против Канта? - Влияние Мура - Дальнейшее чтение
- 29. ЛЕЙБНИЦ. Аналитичность и необходимость - Внешние отношения - Парадокс относительности разрешен - Снова материя и пози- ция - Дальнейшее чтение
- 30. ПЕАНО. Классы - Отношения - Проект Principles 1900 года - Логика и абстракция - Дальнейшее чтение
- 31. РАННИЙ ЛОГИЦИЗМ. Логицизм Рассела - Характеризуя логику - Знание логи- ки - Дальнейшее чтение
- 32. ОБОЗНАЧАЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ. Переменная - Неопределенные обозначающие концепции - Определенные обозначающие понятия - Эпистемология - Дальнейшее чтение
- 33. ПРОТИВОРЕЧИЕ. Парадоксы - Типы - Сводимость - Дальнейшее чтение
- 34. ОБ ОБОЗНАЧЕНИИ. Аргумент «Элегия Грея» - Против Фреге? - Новая теория обо- значающих фраз - Область действия - He-сущности - Значимость - Подстановочная теория - Дальнейшее чтение
- 35. ИСТИНА. Когерентная теория - Прагматистская теория - Примите- вистская теория - Корреспондентная теория - Дальнейшее чтение
- 36. ТИПЫ. Иерархия пропозициональных функций - Аксиома сводимоста - Тождество - Дальнейшие аксиомы - Дальнейшее чтение
- 37. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛОГИЦИЗМ. Преемственность - Принцип порочного круга - Универ- сальность логики - Классы как фикции - Регрессивный метод - Логическая истина - Дальнейшее чтение
- 38. ЗНАКОМСТВО. Партикулярии - Комплексы - Универсалии - Пере- менная - Я - Дальнейшее чтение
- 39. МАТЕРИЯ. О понятии причины - Вывод и конструирование - Конструк- ционистская основа - Публичное и личное пространство - Дальнейшее чтение
- 40. ДОВОЕННЫЕ СУЖДЕНИЯ. Теория года и точка зрения Фреге - Теория года и онтология Введения - Теория года и проблема направления - Теория года и глагол - Экзистенциальное предложение - Перестановочные комплексы - Суждение нонсенса - Дальнейшее чтение
- 41. ФАКТЫ. Комплекс и факт - Негативные факты - Общие факты - Имена и партикулярии - Формы и универсалии - Дальнейшее чтение
- 42. ПОЗДНИЙ ЛОГИЦИЗМ. Предмет логики - Новая теория типов - Пропозиции не являются именами - Биполярность и истина - Логика и необходимость - Дальнейшее чтение -
- 43. СУЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ. Язык и неопределенность - Отвергая субъект - Значение - Чувство веры - Дальнейшее чтение
- 44. НЕЙТРАЛЬНЫЙ МОНИЗМ. Принятие нейтрального монизма - Вторая волна? -. Вывод от восприятий к событиям - Эмерджентность - Дальнейшее чтение
- 45. НАСЛЕДИЕ РАССЕЛА. Закат абсолютного идеализма - Программа внешнего мира - Логицизм - Натурализм - Кембриджский анализ - Философия обыденного языка - Более поздний прием - Дальнейшее чтение
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВИТГЕНШТЕЙН
- 46. БИОГРАФИЯ. Дальнейшее чтение
- 47. ФАКТЫ. Факты - Атомарные факты - Молекулярные факты - Дальнейшее чтение
- 48. ИЗОБРАЖЕНИЯ. Значение - Истина - Относительная невыразимость - Возможность - Дальнейшее чтение
- 49. ПРОПОЗИЦИИ. Логическая форма - Знак и символ - Абсолютная невыска- зываемость - Принцип контекста Витгенштейна - Дальнейшее чтение
- 50. СМЫСЛ. Истинностные возможности - Тавтология и противоречие - Независимость - Общая форма пропозиции - Дальнейшее чтение
- 51. КОНЦЕПТ-ШРИФТ ВИТГЕНШТЕЙНА. Ы-операция - Пропозициональные переменные - Прямое перечисление - Пропозициональные функции - Формальные ряды - Принцип порочного круга Витгенштейна - Дальнейшее чтение
- 52. ОБЪЕКТЫ. Простота и элементарные пропозиции - Аргумент в пользу субстанции - Конституенты - Формы объекта - .Мысль и мир - Дальнейшее чтение
- 53. ТОЖДЕСТВО. Аргумент Витгенштейна - Обходясь без тождества - Тождество и классы - Дальнейшее чтение
- 54. СОЛИПСИЗМ. Аргумент в пользу солипсизма - Мыслящий субъект - Дальнейшее чтение
- 55. ОБЫДЕННЫЙ ЯЗЫК. Нечеткость - Строгость - Философия - Дальнейшее чтение
- 56. УМЫ. Суждение - Эмпирический субъект - Логика и психология - Теория познания - Дальнейшее чтение
- 57. ЛОГИКА. Пропозиции логики - Логика как трансцендентальная - Дальнейшее чтение
- 58. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ. Глаз и визуальное поле - A priori порядок - Говоря о Я - Дальнейшее чтение
- 59. АРИФМЕТИКА. Числа - Зависимость от бесконечности - Дальнейшее чтение
- 60. НАУКА. Сеть - Принципы - Независимость воли - Дальнейшее чтение
- 61. ЭТИКА. Моральный нонсенс - Волевой субъект - Лекция по этике-. Религия - Дальнейшее чтение
- 62. МИСТИЧЕСКОЕ. Загадка - Квиетизм - Диалектическое прочтение - Решительное прочтение - Каркас - Предисловие - Дальнейшее чтение
- 63. НАСЛЕДИЕ ТРАКТАТА. Независимость элементарных пропозиций - Форма пространства - Атомизм - Изобразительная теория -. Философия - Дальнейшее чтение
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАМСЕЙ
- 64. БИОГРАФИЯ. Литература
- 65. ИСТИНА. Пропозиции - Истина - Выражение и описание - Реверсная семантика - Дальнейшее чтение
- 66. ЗНАНИЕ. Релайэбилизм - Индукция - Человеческая логика - Дальнейшее чтение
- 67. ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ I: ТИПЫ. Простая иерархия Рамсея - Высказывая невысказываемое - .Трансцендентальный аргумент - Дальнейшее чтение
- 68. ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ II: ЛОГИЦИЗМ. Экстенсиональные пропозициональные функции - Возражения Витгенштейна - Кончина трансцендентального аргумента - Дальнейшее чтение
- 69. УНИВЕРСАЛИИ. Неполнота - Узкие и широкие области - Сложные универсалии - Однократные и многократные термины - Дальнейшее чтение
- 70. СТЕПЕНИ ВЕРЫ. Логические вероятности - Заключение пари - Синхронные Голландские Книги - Диахронные Голландские Книги - Степени веры и частоты - Частичная вера и желание - Дальнейшее чтение
- 71. ФАКТЫ И ПРОПОЗИЦИИ. Куриные веры - Частичная вера и курицы - Дальнейшее чтение
- 72. ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ. Законы - Тест Рамсея - Причина - Теории - Дальнейшее чтение
- 73. НАСЛЕДИЕ РАМСЕЯ. Истина и значение - Логицизм - Универсалии - Дальнейшее чтение
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1. Целищев В. В. Замечания о переводе на русский язык терминов
- Приложение 2 . Сундхолм Г, Сто лет суждения и вывода: 1837-1936. Некоторые тенденции в развитии логики
ЛИТЕРАТУРА
Смаллиан Раймонд - Молчаливое Дао
Пер. В.В. Целищева. - М.: «Ка- нон+» РООИ «Реабилитация», 2021. - 224 с.
ISBN 978-5-883-273-6
Смаллиан Раймонд - Молчаливое Дао – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ I. ЧТО ТАКОЕ ДАО?
- 1. Китайская философия вкратце
- 2. Дао
- 3. Существует ли Дао?
- 4. Да, но все же существует ли Дао?
- 5. Дао неясно
- 6. Дао бесформенно
- 7. Дао - это таинственная женщина
- 8. У Дао нет имени
- 9. Дао не говорит
- 10. Дао и мудрец: они никогда не спорят
- 11. Я подобен зеркалу
- 12. Дао вездесуще
- 13. Дао не командует
- 14. Дао не высокомерно
- 15. Обожествление Будды
- 16. Погружаясь в Дао
- 17. Дао всегда спонтанно
ЧАСТЬ II. ДАО - ЭТО БЛАГО, НО НЕ МОРАЛЬ
- 18. Являются ли люди изначально добрыми?
- 19. Любой путь
- 20. Почему вы помогаете вашим собратьям?
- 21. Даосизм против морализаторства
- 22. Не является ли Бог даосистом?
- 23. Дао является добрым, но не моральным
- ЧАСТЬ III. ДАО - ЭТО ДОСУГ
- 24. О садоводстве
- 25. О собаках
- 26. Искусство управления
- 27. О себялюбии
- 28. Себялюбие и альтруизм
- 29. Об эгоизме
- 30. Эгоизм и Космическое Сознание
- 31. 0 том, чтобы доверяться своей природе
- 32. Пусть все идет своим путем
- 33. О нежелании достигать чего-либо
- 34. О совершении усилий
ЧАСТЬ IV. ДАО - ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ПАРАДОКС
- 35. Сумасшедшая философия и здравая философия
- 36. Разве не было бы забавно, если бы
- 37. Сон
- 38. Астрология
- 39. Два дзен-инцидента
- 40. Две версии истории о Банкеи
- 41. Вымышленная дзен-история
- 42. Почему мы иногда неверно понимаем?
- 43. Мондо о бессмертии
- 44. Видишь ли ты суть?
- 45. Просветление
- 46. Вечерняя прохлада
- 47. Когда время созреет
Смаллиан Р. - Эта книга не нуждается в названии: запас живых парадоксов
Пер. с англ. П.И. Быстрова. Сер. Библиотека аналитической философии. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020.-272 с.; ил.
ISBN 978-5-88373-636-9
Смаллиан Р. - Эта книга не нуждается в названии – Содержание
I. БАЙКИ И ФАНТАЗИИ
- Стоит ли беспокоиться? · Человек, который не хотел, чтобы ему завидовали · Человек, который хотел спокойной жизни · Эгоистичный или бескорыстный? · Счастье · Типы оптимистов · Рассказ об эгоисте · Немного эгоцентричности · Портрет неудачного эгоиста · Рассказ о блохах · Является ли Пикабу машиной? · Рассказ о просителе · Скромность. · Скромность? · Нелогичность
II. ПОЧЕМУ ЖИЗНЬ ДО СМЕШНОГО ПАРАДОКСАЛЬНА?
- Не можете или могли бы? · Рационалист и его жена, или Почему жены не хотят, чтобы их мужья были слишком рациональными ·О том, кто хранит молчание · Хвалить или обвинять ·О само- увековечивающейся природе тревог · Закрытые системы мысли · Когда ваш друг мечет в вас дротики дартс · Мысль о родителях и детях · О стрижке волос
III. Я ЖЕ ВАМ ГОВОРИЛ!
- Странный парадокс · Четыре американских индейца · Воспринимают ли животные Бога? · Новая религия · Трагична ли жизнь? · Мысли о Шопенгауэре · Я же вам говорил!
IV. КИКУС И ФАБИАКС
- Астроном, который верил в возможность чудес · Провидец и скептик · Грустная история · Другая грустная история · Несчастный дуалист · Человек, который был доволен всем · Компромисс · Биты и кусочки · Шизофренический семинар · Удивительный христианский ученый
V. ЭТО ОЧЕНЬ ТРУДНО - ИГРАТЬ ХОРОШО!
- Замечание о спонтанности · Это очень трудно - играть хорошо! · Проблемы · Пчелы и ученые · Четыре типа жизни · Знать- не так хорошо, как наслаждаться
VI. ПАРАДОКСАЛЬНО ЛИ ДЗЕН?
- Мудрец и собака · Дзен-фрагмент · Что такое Дзен? · Квинтэссенция. Дзен-инцидент · Люди, горы и потоки · Почему вода стекает вниз по склону холма? · Глыба Земли · Лезвия травы не дрожат · Мудрецу ничего не нужно · Почему вы хотите быть просветленным? · Сатори · О попытке достичь просветления · Почему ты идешь в монастырь Дзэн?
VII. ПЛОДЫ ПОЗНАНИЯ
- Плод знаний · Что там? · Является ли человек машиной? · Интуиция против разума · Спонтанный гедонизм · Зачем спорить об определении? · Прагматизм и истина · Моральная ответственность · Может ли Бог быть упрямым? · Виньетки · Несовместима ли наука с телеологией? · Мистика и цветовое видение
VIII. ПЛАНЕТА БЕЗ СМЕХА
- I. Современный период · II. Средний период · III. Проповедь · IV. Великая легенда · Назад, в Современный период · Эпилог на небесах
Деннетт - атеист.
И? Забросать его камнями?..
И пишет с атеистической позиции...