Вначале сотворил Бог небо и землю.

“Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою.

И сказал Бог: да будет свет; и стал свет.

И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы.

И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.

И был вечер, и было утро: день один.

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды; (и стало так).

И создал Бог твердь. И назвал Бог твердь небом; (и увидел Бог, что этохорошо). И был вечер, и было утро: день второй.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место; и да явится суша; и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями; и увидел Бог, что это хорошо.

И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву сеющую семя (по роду и по подобию ее, и) дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле; и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его (на земле). И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий.

Библия, пересказанная детям старшего возраста

Москва: Директ-Медиа, 2014 г. - 540 стр.

ISBN: 978-5-4475-0736-7

Библия, пересказанная детям старшего возраста - Содержание

БИБЛИЯ. пересказанная детям старшего возраста

Вступление

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

I. Сотворение мира и человека

II. О жизни первых людей в раю… и потеря рая

III. Жизнь людей до всемироного потопа

IV. Всемирный потоп. Выход из ковчега на землю

V. Жертвоприношение Ноя. Ной проклинает потомство Хама. Столпотворение Вавилонское. Смешение языков

VI. Отец верующих — Авраам

VII. Исаак и Иаков

VIII. Иосиф и сыновья Иаковлевы в Египте

IX. Рабство Израильтян в Египте. Моисей

X. Моисей и Фараон

XI. Исход Израильтян из Египта

XII. Моисей законодатель

XIII. Сорокалетнее странствие Евреев в пустыне

XIV. Последний год жизни Моисея

XV. Завоевание и раздел Обетованной земли

XVI. Времена Судей. Пленение и освобождение

XVII. Руфь и Ноеминь

XVIII. Илий и Самуил

XIX. Самуил, Саул и Давид

XX. Царствование Давида (1055—1015 до Р.Х.)

XXI. Псалмы царя Давида

XXII. Царствование Соломона (1015-975)

XXIII. Разделение Еврейского царства на Иудейское и Израильское

XXIV. Окончательное падение царства Израильского и Иудейского

XXV. Пленение Вавилонское и возвращение в отечество

XXVI. Книга Товита

XXVII. Книга Иудеев

XXVIII. Книга Эсфирь

XXIX. Книга Иова

XXX. Книга “учительная”

XXXI. Пророки

XXXII. Книги Маккавейские

НОВЫЙ ЗАВЕТ

I. Рождество Иисуса Христа

II. Детство и отрочество Иисуса Христа

III. Иоанн Предтеча. Крещение Иисуса Христа. Искушение Иисуса Христа злым духом

IV. Первый год общественного служения Спасителя

V. Второй год общественного служения Спасителя

VI. Третий год общественного служения Спасителя

VII. Великие дни страстной седмицы

VIII. Преславное Воскресение Господа нашего Иисуса Христа

IX. Деяния святых Апостолов

X. Послания апостольские

XI. Апокалипсис или откровение св. ап. Иоанна Богослова

Библия, пересказанная детям старшего возраста - Вступление

Есть ли на свете такой человек, который, даже в самом молодом еще возрасте, не спрашивал бы себя когда-нибудь: “Что я такое? Зачем я живу? Какое мое назначение? Что будет со мною после смерти, которая неизбежна для всех”?

Но никто, даже и старые, опытные люди, не могли отвечать на эти вопросы с полною точностью, а если люди и отвечали себе на эти вопросы, то так различно, каждый по-своему, что не могло быть полной правды в этих ответах, так как правда - одна... Додуматься же до нее оказалось невозможным собственным человеческим разумом.

Между тем, ответы на эти вопросы существуют: их написали, хотя и люди, но люди, избранные Богом, которым Сам Бог внушил их через Свое Божественное Откровение! Как же отвечает Оно на вопросы, волею и невольно рвущиеся из души человека?

Вот, в первой из Боговдохновенных книг, написанной бытописателем Моисеем, мудрым вождем единственного народа, сохранившего, после многих веков существования людей на земле, понятие о Высшем Существе - Боге Едином, вот, в этой книге впервые открывается величественная картина создания мира и первых людей в нем. Эта картина и представляет ответ на первые возбуждающиеся вопросы в душе человека: кто он такое? зачем дана ему жизнь?