Во всех странах мира люди задают приблизительно одни и те же вопросы. Приводим несколько типичных вопросов, которые, возможно, беспокоили и беспокоят вас. Существует ли Бог? Существует ли Творец, претендующий на создание моей души? Истинна ли Библия? Ответствен ли человек за что-нибудь? Несёт ли он ответственность за себя перед самим собою, людьми и Богом? Существует ли божественное прощение? Можно ли каким-то образом помочь человеку в его неспособности исполнить свою обязанность перед людьми и Богом?

Вот некоторые вопросы и проблемы, которые беспокоят тех, кто серьёзно озабочен судьбой своей бессмертной души. Рассмотрим наш первый вопрос: существует ли Бог и можно ли знать, что Он есть? Во-первых, я должен сказать, что имею врождённую уверенность в том, что Бог есть. Сколько мой разум ни старался в прошлом доказать, что Его нет, и сколько я ни старался внушить себе, что Его нет и перестать верить в Него, «тихий, настойчивый голос» внутри меня давал себя слышать снова так же, как и в вашей душе в тихие, трезвые минуты вашей жизни. Я знал, что, по крайней мере, у меня есть Бог. Глядя на других, я сознавал, как все они старались распознать в религии этот «голос», который говорил изнутри со мной и они искали Бога, желая найти Его.

Но есть люди, которые не верят в Бога или, по крайней мере, говорят, что не верят в Него. Верят ли они или не верят (мы знаем, что и атеизм уступает место молитве в чрезвычайных случаях), я уверен в том, что проблемы неверия гораздо серьёзней, чем проблемы веры. Вера в то, что мёртвая материя сама собой произвела жизнь и что живая материя создала разум, а разум — совесть, и что хаотичный случай создал известный нам порядок в космосе и природе, — такая вера может быть названа легковерием, доверчивостью.

Библия и наука – Апологетический сборник

Составитель и главный редактор Платон Харчлаа. – Сакраменто, Калифорния, США: "Brothers Printing". – Без года. – 272 с.

Библия и наука – Содержание

Предисловие

Часть 1-я. Бог и Творение во свете Библии и науки

1. Непреложность существования Бога (Из книги «Разумная вера», издание института Муди)

2. Пути познания Бога (Из книги «Разумная вера»)

3. Творение и эволюция П.Х. и В. Штурма. Обзор книги «Творение и Эволюция»-Д.Риджел

4. Научные доказательства в пользу творения. «Наука говорит» П.Стонер

Тринадцать определённых заявлений 1) Физическая вселенная 2) Первоначальная земля 3) Первоначальная жизнь 4) Сотворение человека

5. Библия и наука «Истина торжествует» - С.М. Кодер и Г.Ф.Хоу. 1) Библейская точность 2) Библейская история творения Библия и происхождение жизни 1) Бог установил место 2) Способ творения 3) Взгляд творческий 4) Естественный закон в сопоставлении с чудом 5) Взгляд эволюционный Сотворение человека 1) Аргумент в пользу творения

6. Земля и жизнь на ней. - П.И.Рогозин 1) Возникновение жизни

7. Библия и археология «Истина торьествует» - С.М.К. и Г. Ф. X. 1) Правило для археолога 2) Ноев потоп 3) Первая записанная битва 4) Исход и завоевание Ханаана 5) Слава царства Соломонова 6) Хеттеи действительно жили на земле 7) Содом был разрушен 8) Заключительные мысли



Часть 2-я. Бог и Библия во свете исполнившихся пророчеств и науки

1. Библия и пророчества «Истина торжествует» 1) Испытывание верности пророчества 2) Филологическое исследование 3) Пророчества о древних городах 4) Города времён Христа

2. Противоречие и согласие между Библией и наукой «Что должен знать христианин?» - П.Литлл

3. Библия - Слово Божие. П.Литлл

4. Надёжность свидетельства Библии. П.Литлл

5. Достоверность Евангелия «Достоверно ли Евангелие?» - В.Ф.Марцинковский 1) Подлинность текста Евангелия 2) Достоверность содержания Евангелия

6. Величие Библии на деле...П.П.Дейнека

7. Библия и другие книги...П.И.Рогозин

Часть 3-я. Неоспоримые христианские истины во свете Библии и науки

1. Познание Бога. X. Э.Лютардт

2. Историческая действительность личности Иисуса Христа. Х.Э.Л.

3. Главное доказательство истинности христианства

4. Христианство и другие религии. П. Литл

5. Проблема зла и страдания. П.Литл

6. Надёжность христианского опыта. П.Литл

7. Проблемы веры и неверия. Д-р И.А.Кмета 1) Самооткровение Бога 2) Вездесущность Бога 3) Бог - Живая духовная личность 4) Бог и человек 5) Откровение Божией нпостасии



Часть 4-я. Животрепещущие вопросы и ответы мужей веры и науки