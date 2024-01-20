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Харчлаа - Библия и наука

Библия и наука – Апологетический сборник
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience

Во всех странах мира люди задают приблизительно одни и те же вопросы. Приводим несколько типичных вопросов, которые, возможно, беспокоили и беспокоят вас. Существует ли Бог? Существует ли Творец, претендующий на создание моей души? Истинна ли Библия? Ответствен ли человек за что-нибудь? Несёт ли он ответственность за себя перед самим собою, людьми и Богом? Существует ли божественное прощение? Можно ли каким-то образом помочь человеку в его неспособности исполнить свою обязанность перед людьми и Богом?

Вот некоторые вопросы и проблемы, которые беспокоят тех, кто серьёзно озабочен судьбой своей бессмертной души. Рассмотрим наш первый вопрос: существует ли Бог и можно ли знать, что Он есть? Во-первых, я должен сказать, что имею врождённую уверенность в том, что Бог есть. Сколько мой разум ни старался в прошлом доказать, что Его нет, и сколько я ни старался внушить себе, что Его нет и перестать верить в Него, «тихий, настойчивый голос» внутри меня давал себя слышать снова так же, как и в вашей душе в тихие, трезвые минуты вашей жизни. Я знал, что, по крайней мере, у меня есть Бог. Глядя на других, я сознавал, как все они старались распознать в религии этот «голос», который говорил изнутри со мной и они искали Бога, желая найти Его.

Но есть люди, которые не верят в Бога или, по крайней мере, говорят, что не верят в Него. Верят ли они или не верят (мы знаем, что и атеизм уступает место молитве в чрезвычайных случаях), я уверен в том, что проблемы неверия гораздо серьёзней, чем проблемы веры. Вера в то, что мёртвая материя сама собой произвела жизнь и что живая материя создала разум, а разум — совесть, и что хаотичный случай создал известный нам порядок в космосе и природе, — такая вера может быть названа легковерием, доверчивостью.

Библия и наука – Апологетический сборник

Составитель и главный редактор Платон Харчлаа. – Сакраменто, Калифорния, США: "Brothers Printing". – Без года. – 272 с.

Библия и наука – Содержание

  • Предисловие

Часть 1-я. Бог и Творение во свете Библии и науки

  • 1. Непреложность существования Бога (Из книги «Разумная вера», издание института Муди)

  • 2. Пути познания Бога (Из книги «Разумная вера»)

  • 3. Творение и эволюция П.Х. и В. Штурма. Обзор книги «Творение и Эволюция»-Д.Риджел

  • 4. Научные доказательства в пользу творения. «Наука говорит» П.Стонер

  • Тринадцать определённых заявлений

    • 1) Физическая вселенная

    • 2) Первоначальная земля

    • 3) Первоначальная жизнь

    • 4) Сотворение человека

  • 5. Библия и наука

    • «Истина торжествует» - С.М. Кодер и Г.Ф.Хоу.

      • 1) Библейская точность

      • 2) Библейская история творения

    • Библия и происхождение жизни

      • 1) Бог установил место

      • 2) Способ творения

      • 3) Взгляд творческий

      • 4) Естественный закон в сопоставлении с чудом

      • 5) Взгляд эволюционный

    • Сотворение человека

      • 1) Аргумент в пользу творения

  • 6. Земля и жизнь на ней. - П.И.Рогозин

    • 1) Возникновение жизни

  • 7. Библия и археология

    • «Истина торьествует» - С.М.К. и Г. Ф. X.

      • 1) Правило для археолога

      • 2) Ноев потоп

      • 3) Первая записанная битва

      • 4) Исход и завоевание Ханаана

      • 5) Слава царства Соломонова

      • 6) Хеттеи действительно жили на земле

      • 7) Содом был разрушен

      • 8) Заключительные мысли

Часть 2-я. Бог и Библия во свете исполнившихся пророчеств и науки

  • 1. Библия и пророчества

    • «Истина торжествует»

      • 1) Испытывание верности пророчества

      • 2) Филологическое исследование

      • 3) Пророчества о древних городах

      • 4) Города времён Христа

  • 2. Противоречие и согласие между Библией и наукой

    • «Что должен знать христианин?» - П.Литлл

  • 3. Библия - Слово Божие. П.Литлл

  • 4. Надёжность свидетельства Библии. П.Литлл

  • 5. Достоверность Евангелия

    • «Достоверно ли Евангелие?» - В.Ф.Марцинковский

      • 1) Подлинность текста Евангелия

      • 2) Достоверность содержания Евангелия

  • 6. Величие Библии на деле...П.П.Дейнека

  • 7. Библия и другие книги...П.И.Рогозин

Часть 3-я. Неоспоримые христианские истины во свете Библии и науки

  • 1. Познание Бога. X. Э.Лютардт

  • 2. Историческая действительность личности Иисуса Христа. Х.Э.Л.

  • 3. Главное доказательство истинности христианства

  • 4. Христианство и другие религии. П. Литл

  • 5. Проблема зла и страдания. П.Литл

  • 6. Надёжность христианского опыта. П.Литл

  • 7. Проблемы веры и неверия. Д-р И.А.Кмета

    • 1) Самооткровение Бога

    • 2) Вездесущность Бога

    • 3) Бог - Живая духовная личность

    • 4) Бог и человек

    • 5) Откровение Божией нпостасии

Часть 4-я. Животрепещущие вопросы и ответы мужей веры и науки

  • 1. Есть ли душа у человека? Ф.Е.Мельников

  • 2. Откуда появилась жизнь? и Подчиняются ли все явления законам природы? Д-р М.Раскин

    • 1) Наука и душа

    • 2) Разногласия между учёными

    • 3) Сновидения и разумение снов

    • 4) «Жизнь - простая химия». - Так ли это?

    • 5) Человеческие границы познания

    • 6) Дарвинизм и действительность

    • 7) Необъяснимое наукой

    • 8) Сам по себе

    • 9) Зло, добро и эволюция

    • 10) Заключительное размышление

  • 3. Существует ли Бог? П. Литл

  • 4. Бог ли Христос? П.Литл

  • 5. Воскрес ли Христос из мёртвых? П.Л.

  • 6. Возможны ли чудеса? П.Л.

  • 7. Какая роль археологии в установлении достоверности Священного Писания? П.Л.

  • 8. Как я нашёл ответ на мой животрепещущий вопрос? (Свидетельство ученого)

  • 9. БОГ ЕСТЬ! (Написано студентом в СССР)

  • 10. БОГ (Ода) Г.Р,Державин

Views 1 399
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (3 comments)

S
Sergey05 2 years ago

Благодарю!
B
brat Eduard 3 years ago

Остается только просить Бога, чтобы Он дал вместить всё ЭТО в уме и сердце.
Владимир79 3 years ago
Спасибо большое

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