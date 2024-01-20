Харчлаа - Библия и наука
Во всех странах мира люди задают приблизительно одни и те же вопросы. Приводим несколько типичных вопросов, которые, возможно, беспокоили и беспокоят вас. Существует ли Бог? Существует ли Творец, претендующий на создание моей души? Истинна ли Библия? Ответствен ли человек за что-нибудь? Несёт ли он ответственность за себя перед самим собою, людьми и Богом? Существует ли божественное прощение? Можно ли каким-то образом помочь человеку в его неспособности исполнить свою обязанность перед людьми и Богом?
Вот некоторые вопросы и проблемы, которые беспокоят тех, кто серьёзно озабочен судьбой своей бессмертной души. Рассмотрим наш первый вопрос: существует ли Бог и можно ли знать, что Он есть? Во-первых, я должен сказать, что имею врождённую уверенность в том, что Бог есть. Сколько мой разум ни старался в прошлом доказать, что Его нет, и сколько я ни старался внушить себе, что Его нет и перестать верить в Него, «тихий, настойчивый голос» внутри меня давал себя слышать снова так же, как и в вашей душе в тихие, трезвые минуты вашей жизни. Я знал, что, по крайней мере, у меня есть Бог. Глядя на других, я сознавал, как все они старались распознать в религии этот «голос», который говорил изнутри со мной и они искали Бога, желая найти Его.
Но есть люди, которые не верят в Бога или, по крайней мере, говорят, что не верят в Него. Верят ли они или не верят (мы знаем, что и атеизм уступает место молитве в чрезвычайных случаях), я уверен в том, что проблемы неверия гораздо серьёзней, чем проблемы веры. Вера в то, что мёртвая материя сама собой произвела жизнь и что живая материя создала разум, а разум — совесть, и что хаотичный случай создал известный нам порядок в космосе и природе, — такая вера может быть названа легковерием, доверчивостью.
Библия и наука – Апологетический сборник
Составитель и главный редактор Платон Харчлаа. – Сакраменто, Калифорния, США: "Brothers Printing". – Без года. – 272 с.
Библия и наука – Содержание
Предисловие
Часть 1-я. Бог и Творение во свете Библии и науки
1. Непреложность существования Бога (Из книги «Разумная вера», издание института Муди)
2. Пути познания Бога (Из книги «Разумная вера»)
3. Творение и эволюция П.Х. и В. Штурма. Обзор книги «Творение и Эволюция»-Д.Риджел
4. Научные доказательства в пользу творения. «Наука говорит» П.Стонер
Тринадцать определённых заявлений
1) Физическая вселенная
2) Первоначальная земля
3) Первоначальная жизнь
4) Сотворение человека
5. Библия и наука
«Истина торжествует» - С.М. Кодер и Г.Ф.Хоу.
1) Библейская точность
2) Библейская история творения
Библия и происхождение жизни
1) Бог установил место
2) Способ творения
3) Взгляд творческий
4) Естественный закон в сопоставлении с чудом
5) Взгляд эволюционный
Сотворение человека
1) Аргумент в пользу творения
6. Земля и жизнь на ней. - П.И.Рогозин
1) Возникновение жизни
7. Библия и археология
«Истина торьествует» - С.М.К. и Г. Ф. X.
1) Правило для археолога
2) Ноев потоп
3) Первая записанная битва
4) Исход и завоевание Ханаана
5) Слава царства Соломонова
6) Хеттеи действительно жили на земле
7) Содом был разрушен
8) Заключительные мысли
Часть 2-я. Бог и Библия во свете исполнившихся пророчеств и науки
1. Библия и пророчества
«Истина торжествует»
1) Испытывание верности пророчества
2) Филологическое исследование
3) Пророчества о древних городах
4) Города времён Христа
2. Противоречие и согласие между Библией и наукой
«Что должен знать христианин?» - П.Литлл
3. Библия - Слово Божие. П.Литлл
4. Надёжность свидетельства Библии. П.Литлл
5. Достоверность Евангелия
«Достоверно ли Евангелие?» - В.Ф.Марцинковский
1) Подлинность текста Евангелия
2) Достоверность содержания Евангелия
6. Величие Библии на деле...П.П.Дейнека
7. Библия и другие книги...П.И.Рогозин
Часть 3-я. Неоспоримые христианские истины во свете Библии и науки
1. Познание Бога. X. Э.Лютардт
2. Историческая действительность личности Иисуса Христа. Х.Э.Л.
3. Главное доказательство истинности христианства
4. Христианство и другие религии. П. Литл
5. Проблема зла и страдания. П.Литл
6. Надёжность христианского опыта. П.Литл
7. Проблемы веры и неверия. Д-р И.А.Кмета
1) Самооткровение Бога
2) Вездесущность Бога
3) Бог - Живая духовная личность
4) Бог и человек
5) Откровение Божией нпостасии
Часть 4-я. Животрепещущие вопросы и ответы мужей веры и науки
1. Есть ли душа у человека? Ф.Е.Мельников
2. Откуда появилась жизнь? и Подчиняются ли все явления законам природы? Д-р М.Раскин
1) Наука и душа
2) Разногласия между учёными
3) Сновидения и разумение снов
4) «Жизнь - простая химия». - Так ли это?
5) Человеческие границы познания
6) Дарвинизм и действительность
7) Необъяснимое наукой
8) Сам по себе
9) Зло, добро и эволюция
10) Заключительное размышление
3. Существует ли Бог? П. Литл
4. Бог ли Христос? П.Литл
5. Воскрес ли Христос из мёртвых? П.Л.
6. Возможны ли чудеса? П.Л.
7. Какая роль археологии в установлении достоверности Священного Писания? П.Л.
8. Как я нашёл ответ на мой животрепещущий вопрос? (Свидетельство ученого)
9. БОГ ЕСТЬ! (Написано студентом в СССР)
10. БОГ (Ода) Г.Р,Державин
Благодарю!
Остается только просить Бога, чтобы Он дал вместить всё ЭТО в уме и сердце.