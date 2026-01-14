Перевод Библии на русский язык начат Российским Библейским обществом по Высочайшему повелению Государя императора Александра I в 1816 г., возобновлен по Высочайшему соизволению Государя императора Александра II в 1858 г., завершен и опубликован по благословению Святейшего Синода в 1876 г.

Библия - неканоническая - книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета

Подготовка текста, указатель параллельных мест, художественное оформление

М., Российское Библейское общество, 2007., 1326 стр.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

ISBN 978-5-85524-172-3



Библия - неканоническая - книги Священного Писания Ветхого и Нового завета - Содержание

КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Пятикнижие Моисея

Бытие

Исход

Левит

Числа

Второзаконие

Книги исторические

Книга Иисуса Навина

Книга Судей Израилевых

Книга Руфи

Первая книга Царств

Вторая книга Царств

Третья книга Царств

Четвертая книга Царств

Первая книга Паралипоменон, или Хроник

Вторая книга Паралипоменон, или Хроник

Первая книга Ездры

Книга Неемии

Книга Есфири

Книги учительные

Книга Иова

Псалтирь

Книга Притчей Соломоновых

Книга Екклесиаста, или Проповедника

Книга Песни Песней Соломона

Книги пророческие

Книга пророка Исаии

Книга пророка Иеремии

Книга Плач Иеремии

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книга пророка Осии

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдия

Книга пророка Ионы

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонии

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Неканонические книги

Вторая книга Ездры

Книга Товита

Книга Иудифи

Книга премудрости Соломона

Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова

Послание Иеремии

Книга пророка Варуха

Первая книга Маккавейская

Вторая книга Маккавейская

Третья книга Маккавейская

Третья книга Ездры

КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния святых Апостолов

Соборные Послания

Послание Иакова

Первое послание Петра

Второе послание Петра

Первое послание Иоанна

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Послание Иуды

Послания Апостола Павла

Послание к Римлянам

Первое послание к Коринфянам

Второе послание к Коринфянам

Послание к Галатам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

Первое послание к Фессалоникийцам

Второе послание к Фессалоникийцам

Первое послание к Тимофею

Второе послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Откровение Иоанна Богослова

Приложения

Форзацы